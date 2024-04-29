Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах
В Париже актер Жерар Депардье был арестован полицией по обвинениям в сексуальных домогательствах, как сообщили французские СМИ.
После допроса в полицейском участке актер был помещен под стражу.
Напомним, согласно сообщению BFMTV, Депардье допрашивали в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый инцидент, как утверждается, произошел в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второе — в 2021 году на съемках картины «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Сам актер отрицает все обвинения.
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