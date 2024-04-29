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За последние сутки в информационный центр СК России поступило 604 жалобы

13:04, 29.04.2024

За последние сутки информационный центр СК России получил обращения от 604 граждан. Из них 125 человек обратились на единую многоканальную телефонную линию, а 479 — через социальные сети.

Наибольшее количество обращений поступило из Московской области (46), г. Москвы (36) и Краснодарского края (29).

Чаще всего граждане задавали вопросы по следующим темам:

  • участники СВО и их семьи;
  • нарушения в медицинском обслуживании и доступе к лекарствам;
  • права несовершеннолетних;
  • другие социальные вопросы;
  • проблемы в сфере ЖКХ;
  • различные другие вопросы.

Были предоставлены разъяснения и консультации в количестве 415, организовано рассмотрение обращений — 189, проведено личных приемов — 56, а также обработано комментариев в публичном пространстве — 376.

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Рената Валеева

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