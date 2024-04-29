Дмитрий Кагарлицкий покинул хоккейный клуб «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани попрощался с Дмитрием Кагарлицким. Соглашение между клубом и нападающим истекает 30 апреля текущего года, и стороны приняли взаимное решение не продлевать сотрудничество.

В своём telegram-канале «Ак Барс» написал: «Спасибо за яркую игру, красивые голы, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!».

В сезоне 2023/24 34-летний форвард сыграл 64 матча регулярного чемпионата КХЛ, заработав 25 (15+10) очков, при показателе полезности «-5».

Во время выступлений в Кубке Гагарина Дмитрий Кагарлицкий принял участие в трех матчах, где не набрал очков при показателе полезности «-1».

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Рената Валеева