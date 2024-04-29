Депутат Госдумы напомнил, что местные власти могут удалять борщевик за счет дачников

По словам депутата фракции «Единая Россия» Никиты Чаплина, местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы.

Однако стоит помнить, что они могут также удалять этот вредный сорняк даже на частных участках и потребовать оплату от владельцев. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше самостоятельно следить за состоянием участка, чтобы избежать вмешательства со стороны властей и пристального внимания к вашей собственности.

Ранее, врач-терапевт Медскан Татьяна Федосеева в беседе с RT рассказала, как действовать в случае контакта с ядовитыми растениями. Она объяснила, что ядовитость растений определяется при наличии в них действующих веществ — фитотоксинов. Признаки отравления будут различными в зависимости от того, какое вещество попало в организм.

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Рената Валеева