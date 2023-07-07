День в истории: Паваротти, Доминго и Каррерас борются с лейкемией

Чем примечательна дата 7 июля?

Сегодня, 7 июля, в Японии проходит фестиваль звезд Танабата. 7 июля открылся Казанский молодежный центр, прошел первый концерт «Трех теноров», основали общество «Знание», Саманта Смит прилетела в СССР, США произвели первое испытание нейтронной бомбы. Родились: композитор Энвер Бакиров, актриса и педагог Юнона Карева, писатель Роберт Хайнлайн, музыкант Ринго Старр. Умерли поэтесса Вероника Тушнова, бард Юрий Кукин, музыкант Сид Барретт, писатель Артур Конан Дойл. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родилась Юнона Карева

7 июля 1920 года родился композитор Энвер Бакиров, автор балета «Алтын тарак» («Золотой гребень»), созданного в 1957 году, который в 1971-м стал называться «Су анасы» («Водяная»). Также он автор оперы «Тукай» и торжественной увертюры для симфонического оркестра «КамАЗ».

7 июля 1933 года в Харькове родилась Юнона Карева. После Щепкинского училища с 1955 по 1992 год служила актрисой казанского театра имени Качалова, а с 1971 года преподавала в местном театральном училище. Была трижды замужем, второй муж — кинорежиссер Станислав Говорухин, третий — директор Татарской филармонии Марат Тазетдинов. Кареву можно увидеть в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Время танцора» и «Страна глухих».

7 июля 1965 года умерла поэтесса Вероника Тушнова. Она родилась в 1911 году в Казани в семье профессора ветеринарного института Михаила Тушнова, жила на улицах Большой Красной и Миславского, училась в школе №14 имени Радищева, после поступила на медицинский факультет КГУ. Когда отец начал работать во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, семья переехала в Ленинград. Сборник «Первая книга» она выпустила в 1945 году, вела творческий семинар в Литературном институте, писала рецензии для издательства «Художественная литература», переводила. Самое известное стихотворение Тушновой, превратившееся в песню, — «Не отрекаются любя».

Фото предоставлено realnoevremya.ru Нацмузеем РТ

7 июля 1976 года на улице Декабристов открылся Казанский молодежный центр, объединивший спортзал, бассейн и концертную площадку, на которой проходили популярные дискотеки и выступления, организованные местным рок-клубом. Сейчас здание принадлежит «Ак Барс Банку».

7 июля 2022 года «Реальное время» написало, как руководителя 4-го отдела Следкома по Татарстану и его подчиненных на протяжении трех часов допрашивали по уголовному делу о преступлении в здании СК, задавая подчас довольно каверзные вопросы о службе. Кульминацией заседания должен был стать допрос предателя системы, а именно организатора кражи сейфа с 14,7 млн рублей Марата Шакирова, однако судья сообщил — его не доставили из СИЗО.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Создали «Знание»

7 июля 1947 года в Москве в Большом театре начало работу Учредительное собрание Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Председателем правления стал физик, глава Академии наук Сергей Вавилов. В 1963 году общество было переименовано во Всесоюзное общество «Знание». В 2016-м организация приняла решение о самоликвидации. В 2015-м была создана просветительская организация «Российское общество «Знание».

7 июля 1983 года в Москву прилетела с родителями Саманта Смит. В ноябре 1982 года десятилетняя американская школьница написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. В апреле ей пришел ответ на двух языках. Смит посетила лагерь «Артек», Ленинград, встретилась с Валентиной Терешковой. Она погибла с отцом в авиакатастрофе 25 августа 1985 года, возвращаясь из Великобритании со съемок сериала «Улица Лайм», в котором снималась.



Три тенора, три голосистых друга

7 июля 1977 года США произвели первое испытание нейтронной бомбы, то есть ядерного заряда малой мощности, в который добавлена смесь радиоактивных изотопов водорода дейтерия и трития (термоядерного топлива). Поскольку только одна пятая энергии взрыва порождает ударную волну, электромагнитный импульс и световое излучение, ее создатели назвали бомбу «гуманной».

7 июля 1990 года впервые вместе выступили Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. На благотворительном концерте в термах Каракаллы в Риме они собрались, чтобы собрать 400 тысяч долларов на операцию Каррерасу. Тремя годами ранее ему диагностировали острую лейкемию. Прочие сборы (минус отчисления продюсерам) пошли в фонд борьбы с лейкемией. С тех пор три тенора выступили 34 раза, в последний раз — в Колумбусе 28 сентября 2003 года.