Ольга Кудрина, «Коммерсантъ Волга-Урал»: «Все эти годы я вела переговоры с Москвой, чтобы нас «удочерили»

Как региональный главред уговорила федералов взять на себя содержание редакции и печать в Татарстане старейшей деловой газеты

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта runet-id.com

Как стало известно «Реальному времени», ИД «Коммерсантъ» расторг договор франшизы с ООО «Профи Ньюс» и создал в Казани обособленное подразделение головной компании для работы в регионе Волга-Урал. Главным редактором страниц Волга-Урал осталась бессменная Ольга Кудрина, которая пережила нескольких местных партнеров и добилась прямого присутствия федерального издательского дома в Татарстане с перспективой развития корпунктов в соседних республиках. Таким образом, Казань стала вторым после Санкт-Петербурга регионом России, где издание представлено именно в этом формате. Ранее работающий в столице Татарстана уже более 20 лет «Коммерсантъ» напрямую в регионе никогда не присутствовал — только через дочернее ЗАО и франчайзинговых партнеров. В планах местной команды постепенное увеличение штата сотрудников, запуск коммерческих проектов и усиление контента издания.

«Коммерсантъ» отпустил казанского франчайзи на мясо

Издательский дом «Коммерсантъ» расторг договор с казанским франчайзи ООО «Профи Ньюс». Сотрудники, около десяти человек, уволились и уже приняты на работу в головное акционерное общество. Москва арендовала офис в центре города, закупила технику и заключила прямой договор с типографией на печать местного выпуска страниц Волга-Урал газеты «Коммерсантъ» в Казани. Таким образом, столица Татарстана стала вторым после Санкт-Петербурга (там было дочернее предприятие, — прим. ред.) регионом, где заработала появившаяся недавно модель обособленного подразделения головного ИД для редакционного присутствия в стратегически важных регионах.

До расторжения контракта франчайзинговым партнером «Коммерсанта» в регионе Волга-Урал было ООО «Профи Ньюс», учрежденное главным редактором регионального подразделения Ольгой Кудриной и бывшим региональным партнером холдинга «Аргументы и Факты» Аскаром Сабировым в январе 2015 года. В марте того же года Сабиров вышел из капитала фирмы. В пандемийном 2020 году единственным бенефициаром компании стал выходец из Нижнекамска Линар Тимергалеев, так и оставшийся темной лошадкой для медиасообщества. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Профи Ньюс» в 2022 году составила 13,7 млн рублей при убытке в 122 тысячи рублей. Тем временем 2020-й и 2021 год компания завершила с небольшой чистой прибылью. Тимергалеев является владельцем и единственным (по среднесписочной численности, — прим. ред.) сотрудником учрежденного в 2020 году микропредприятия «Байъ», которое занимается реализацией мяса и птицы.

Газета «Коммерсантъ» выходит с 1989 года, головное непубличное АО «Коммерсантъ» создано в 1996 году. По «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2022 году составила 4,6 млрд рублей, чистая прибыль 1,8 млрд рублей. Конечным бенефициаром издательского дома и единственным участником его основного совладельца ООО «Коммерсантъ Холдинг» считается предприниматель Алишер Усманов. Доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, с мая ограничен в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Конечным бенефициаром издательского дома и единственным участником его основного совладельца ООО «Коммерсантъ Холдинг» считается предприниматель Алишер Усманов. Фото: kremlin.ru

«Интерес к присутствию в регионе перевесил издержки»

Главный редактор страниц Волга-Урал ИД «Коммерсантъ» Ольга Кудрина сообщила «Реальному времени», что решение о реорганизации продиктовано бизнес-интересами. «Инвестиций в развитие здесь как таковых не было. Теперь они уже начались: из Москвы в Казань привезли компьютеры. Речь никогда не шла о том, чтобы уйти из этого региона. Просто были периоды, когда по ряду причин «Коммерсантъ» принимал решения снизить собственные издержки. Потом ситуация стала таковой, что интерес к присутствию в регионе их перевесил», — говорит Кудрина.

По ее словам, смысл реорганизации казанского подразделения в том, чтобы у ИД «Коммерсантъ» была полноценная редакция в Татарстане. «Бизнесовая составляющая необходима для того, чтобы эту редакцию содержать и окупать. Поэтому задачи по выручке и прибыли, конечно же, ставятся. Параллельно планируется усиливать здесь редакционное присутствие. Будем расширять штат, не резко — постепенно. Уже начали поиск новых сотрудников — фотокорреспондента, новостников, менеджеров по продажам и спецпроектам», — рассказала она «Реальному времени».

По данным «Реального времени», прямого присутствия ИД «Коммерсантъ» в Татарстане ранее никогда не было, хотя газета и сопутствующие медиапродукты выпускаются в республике как минимум с 2001 года. С 2001 по 2011 год в регионе работало дочернее предприятие ЗАО «Коммерсантъ в Казани». С 2012 по 2014 год франчайзинговым партнером издательского дома был экс-гендиректор общества Наиль Адельбаев. «Когда мы были ЗАО, у нас было около 30 человек в штате, значительный коллектив. Были собкоры в Уфе и Чебоксарах. У меня даже была помощница, которая носила бумажки и варила кофе. Может быть, это еще было на начальной стадии франшизы. Но потом довольно быстро закончилось», — вспоминает Ольга Кудрина.

Сейчас в сетке Ъ 16 региональных редакций, кроме Москвы. Это Санкт-Петербург, Приволжье (Нижний Новгород), Сибирь (Новосибирск), Черноземье (Воронеж), Прикамье (Пермь), Урал (Екатеринбург), Юг России (Ростов-на-Дону), Удмуртия (Ижевск), Волга (Самара), Волга-Урал (Казань), Средняя Волга (Саратов), Кубань-Черноморье (Краснодар), Башкортостан (Уфа), Центральная Сибирь (Красноярск), Южный Урал (Челябинск) и Ярославль. Все они работают в формате дочерних предприятий или франчайзи, кроме редакции в Питере. Год назад с целью оптимизации расходов была ликвидирована дочерняя компания АО «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге», а все творческие сотрудники, как и теперь в Казани, переведены в штат головного общества.

В настоящее время казанская редакция продолжает выпускать страницу Волга-Урал в федеральном выпуске печатной версии издания, ведет региональную онлайн-версию с лентой новостей. Фото realnoevremya.ru

«Задачи те же самые, но надо всего больше»

Последние 3 года сотрудники редакции Ъ Волга-Урал работали на удаленке. Такой формат предложил новый владелец компании-франчайзи с целью экономии, говорит Кудрина.

— Это уже не творчество, а выживание. Франчайзи тяжело, потому что они хотят делать деньги, для чего надо иметь полностью подконтрольную редакцию. А по условиям ИД «Коммерсантъ» это невозможно — владелец франшизы имеет право только финансировать редакцию, но не вмешиваться в ее работу. Поэтому все эти годы я вела переговоры с Москвой, чтобы нас «удочерили». Вернули в лоно издательского дома «Коммерсантъ», — отмечает главред Ъ в Татарстане.

В настоящее время казанская редакция продолжает выпускать страницу Волга-Урал в федеральном ежедневном выпуске (четыре в неделю) печатной версии издания, ведет региональные онлайн-версию с лентой новостей и telegram-канал о ключевых событиях не только Татарстана, но также Чувашии и Марий Эл.

— Задачи все те же самые, но надо всего больше. Контент надо усиливать. Для этого нужны люди. Будем искать внештатно корреспондентов, с перспективой включения в штат. В скором времени обещают коммерческого директора, которого последние годы просто не было. Он будет создавать рекламную команду. Предполагаются спецпроекты, уже ищем на них человека. Приложения, цветные и не цветные, онлайн-проекты. Стоит задача развивать соцсети, — рассказала «Реальному времени» Ольга Кудрина. При этом финансовые вопросы, бухгалтерию и расчеты с контрагентами будет закрывать Москва.