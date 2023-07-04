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РЕБУС-2023: как в Казани проходит крупный международный строительный форум

12:24, 04.07.2023 2

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

РЕБУС-2023: как в Казани проходит крупный международный строительный форум
Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана начался второй день Международного форума «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре». Мероприятие является площадкой для поиска ответов на вопросы: какова экономическая активность на исторических территориях, в чем ее ограничения и возможности, каков секрет успеха состоявшихся проектов, чем рискуют и что создают в историческом центре современные девелоперы, какими методиками проектирования и сохранения идентичности пользуются регионы. Форум проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и раиса Татарстана, Союза архитекторов РФ. Организаторы форума — Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. На РЕБУСе работает выездная редакция «Реального времени».

Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России

Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group

Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Евгений Ктиторов, компания Kogen

Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest

Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»

Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»

Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР

Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group

Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»

Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»

Видео: Камиль Исмаилов
НедвижимостьМероприятияВыездная редакция Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Как много спикеров!
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  • Анонимно 17:16
    очень толковые вещи говорят, будет здорово, если все это будет реализовано, не только в залах ит-парка и на бумаге, а в реальности. Хоть бы хоть бы получилось
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