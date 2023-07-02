Фатих Амирхан: футурология, инклюзия, феминизм, европеизация
Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 51-я
В начале лета в Казани прошли «ПушкинФЕСТ» и «Горький +». Скоро пройдет «Mayakovsky-Fest». Что объединяет эти события? Правильно, они про людей, которые только приезжали, какое-то время жили в городе. Перечисляя эти события, кто-то из коллег заметил: «Эх, а почему нет ни одного фестиваля, посвященного татарскому писателю?» Прошу считать мою статью питчингом идеи такого мероприятия.
Жизнь до и после паралича
Я предлагаю сделать фестиваль о Фатихе Амирхане. Он был многогранным человеком, прошедшим через многие трагедии и оставившим богатое творческое наследие, в котором видится философ, смотревший в начале XX века далеко вперед.
Он родился 1 января 1886 года. Отец Мухаметзариф был имамом мечети «Иске Таш»: «Уже с трех лет я начал писать на полях отцовских книг похожие на морские волны строчки, которые были понятны только мне одному. Родителям, видимо, не очень понравилось, что я так рано стал писателем, они принялись ставить книги повыше, чтобы я не мог достать их». Вокруг мечети раньше находилось несколько зданий, принадлежавших семейству.
Амирхан учился в медресе «Мухаммадия», самостоятельно освоил русский язык, с юности обитал вне татарских слобод. В частности, он посещал кружок «Шимбәчеләр» («Субботяне»), которые ставили самостоятельно спектакли и считали вслух произведения. После он работал в Москве, где участвовал в издании детского журнала «Тәрбиятел-атфаль», позже бы редактором газеты «Әль-Ислах»: «Татарскую жизнь надо в корне перестроить! Вместо старой жизни нам нужна новая; вместо прежних невежд нам нужны ученые, интеллигенты, вместо прежних фанатиков нам нужны здравомыслящие люди, способные возглавить новое движение; вместо людей, не могущих удержать в руках даже то, что было в них раньше, нужны татары, которые владели бы ремеслами и промыслами и не сдавались в житейской борьбе».
Также он писал до революции в газеты и журналы «Кояш», «Аң», «Йолдыз», «Яшен», «Идел», «Ялт-йолт». 15 августа 1907 года его разбил паралич, отказали ноги, и он до самой смерти передвигался на инвалидной коляске. При этом он продолжает работать — как журналист, писатель, публицист, драматург, общественный деятель он сделал немало. Приветствуя Февральскую революцию, Амирхан потом явно разочаровался в Октябрьской, которая не решила национальный вопрос (хотя он одобряет и создание ТАССР).
Последние годы писателя особенно тяжелы. Он болен туберкулезом, у него мало работы. Он пишет в такие издания, как «Кызыл Армия», «Татарстан», «Татарстан хәбәрләре», «Безнең юл», «Шәрык кызы», «Кызыл шәрык», приноравливая свой слог к новым реалиям. Читает лекции в Татарском театральном техникуме, сотрудничает с Татнаркомпросом, выступает на конференциях и литературных вечерах, занимается наследием Тукая, руководит комиссией по созданию и постановке первой татарской оперы «Сания» (в его присутствии обсуждается концепция, прослушиваются музыкальные фрагменты, правится либретто).
Я знаю места
В Казани амирхановскими местами можно считать новодел номеров «Булгар» с «Восточным клубом» (ул. Татарстан, 14/59), а также все последующие адреса клуба — дом Сабитова (ул. Шигабутдина Марджани, 8а) и дом Абдул-Карима Апанаева (ул. Татарстан, 20). А также гостиницу «Амур» (ул. Московская, 70), мечеть «Иске Таш» (ул. Мазита Гафури, 34 к. 1), дом дипломата Шарафутдина Габитова (Ульянова-Ленина, 31), где собирались «субботяне». Пишут, что еще Амирхан жил где-то на улице Некрасова. Что участвовал в театральной постановке в 1903 году с участием шакирдов в Татарской учительской школе (ул. Габдуллы Тукая, 73).
А вот часто фигурировавший в гидах по Ново-Татарской слободе дом на Зайцева, 4 придется исключить. Как пояснил имам мечети «Иске-Таш» Надир хазрат Шаймуратов, в процессе работы над реставрацией мечети выяснилось, что дом не является медресе — ни женским, ни мужским. И никакого отношения к значительному объему недвижимости Амирхановых он не имеет.
Это напоминает случай в 2013 году, когда собственников дома на Большой Красной, 37/2, обязали повесить на дом мемориальную табличку, что в нем жил и умер Фатих Амирхан. Хотя это не соответствует действительности.
Последний адрес Амирхана — улица Жуковского, 12/46, где жил его младший брат, юрист Ибрагим с семьей. Последние полгода Фатих проводит в постели, потому что туберкулез задел и позвоночник. В этом доме он умер в 1926 году, 9 марта. Он не застал коллективизацию, волну репрессий и Вторую мировую. Но его брата, который в последние годы жизни Фатиха работал членом президиума Верховного трибунала, в консульстве СССР в Саудовской Аравии, помощником прокурора Татарской республики, 23 декабря 1937 года арестовали (шпионская деятельность в пользу Японии, участие в антисоветской националистической Идель-Уральской организации, является секретным агентом бывшего Казанского губернского жандармского управления, помогал белочехам во время оккупации ими Казани в 1918 году). 3 ноября 1938-го его расстреляли. Ибрагим Амирханов был реабилитирован в 1958 году.
Тукай и Амирхан
Фатиха Амирхана хоронили и по-граждански, и по-мусульмански. О его смерти писали газеты, включая «Кызыл Татарстан». Отношение к нему в этот момент было неоднозначным. Адель Кутуй, к примеру, писал: «Фатих Амирхан был врагом советской пролетарской литературы. Передают, что он издевался над произведениями молодежи (Кави Наджми, Кутуя, Тулумбайского и других)».
Как зафиксирована память об Амирхане? К примеру, в музее Тукая хранится его фото, рукопись повести «Хаят», рубашка. В Чистополе на улице Урицкого, 96, сохранился дом его дяди Мухаметнаджиба Хусаиновича Амирханова, где Фатих жил в 1918 году. В апреле 2021 года в новости попала история о вандалах, которые разукрасили здешний бюст.
Как и Тукая, Амирхана вписали в пантеон татарской литературы, сделав его ярым противником «старого строя». В 1980-е вышел его четырехтомник. Тогда его тексты подавали с купюрами: к примеру, из его дневников были убраны записи за 1921 год о его отношении к голоду в Поволжье.
Несколько лет назад переиздали его основные произведение и на татарском, и на русском языке. Даже нашли новую часть повести «Хаят».
Что касается событий, то ранее активно деятельность по продвижению, осмыслению наследия Амирхана вел просветительский фонд «Амирхания», ведомый его родственниками. В частности, проходили Амирхановские чтения. Фонд, зарегистрированный в Челнах, закрыт 6 августа 2007 года.
Как объяснила Чулпан Бубекова (Амирханова), мероприятиями до смерти в 2018-м занимался ее отец Ильдус, основатель и председатель фонда, руководитель Татарского духовно-светского университета имени Кул-Шарифа. Какое-то время он руководил Татарским общественным центром (Верховный суд Республики Татарстан 10 июня 2022 года вынес решение о ликвидации Всетатарского общественного центра как экстремистской организации).
— Теперь мы иногда с родственниками проводим вечера памяти, но внутри семьи, не созывая гостей, — указывает Бубекова.
Кроме того, в начале 2021 года музей Тукая провел «Неделю Фатиха Амирхана» с чтением произведений, лекций, отрывка из спектакля «Сенная площадь». В частности, литературно-музыкальный вечер назывался «Татарский могикан».
Почему об Амирхане так мало говорят? Есть объективная причина. Амирхан родился с поэтом Габдуллой Тукаем в один год, официально он старше его чуть больше чем на 3,5 месяца. В результате каждый юбилей Амирхана накрывается красивой датой его товарища.
Тукай познакомился с ним заочно, прочитав присланную для уральского журнала «Әлгасрелҗәдид» статью, и опубликовал открытое письмо в газете «Фикер». Развиртуализировались они в 1907-м, когда Тукай перебрался в Казань. Тукай писал так: «Амирхан с точки зрения юмора похож на Гоголя, по красоте стиля — на Тургенева, а как психолог близок к Достоевскому».
— Влияние его на Тукая бесспорно. Он был его соратником, — говорит Альфат Закиров, заведующий кафедрой татарской литературы отделения татарской филологии и культуры ИФМК. — В том, что Тукай нашел себя в Казани, стал журналистом, помощь его несомненна. Он давал ему работу, обеспечивал его зарплатой. Если мы говорим о его месте в культуре, то надо указать на его позицию в свое время — и статус в наследии. Амирхан сильно влиял на татарскую молодежь начала XX века, это признавал и Тукай, он классик татарской литературы. Но часть его произведений все еще ждет новой оценки — те, что написаны в модернистском стиле.
О чем может быть фестиваль Амирхана?
1. Он может быть посвящен прогнозам. Первый его текст, «Сон накануне праздника», описывает будущее татарской жизни с культурными, космополитичными согражданами. В повести «Фатхулла-хазрат», в который главный герой хазрат просыпается через 50 лет, писатель предсказывает, в частности, изобретение мобильного телефона и видеосвязи.
2. Другая тема — эсперанто. В 1909 году Амирхан даже переводит учебник этого языка на татарский. Он указывал, что эсперанто легко выучить, потому что морфология и синтаксис состоят всего из 16 правил, которые можно освоить за один день.
3. Амирхан говорит о татарской женщине и феминизме. Несколько его крупных произведений об этом: «Татарка», «Хаят». Много он писал об образовании. Одна из его ранних статей посвящается проблеме публичных экзаменов: мол, зачем давить на девочек, превращая переход из класса в класс в ярмарку тщеславия. А другая говорит о том, что разделение обучения на мужское и женское зашло слишком далеко: выпускаются даже отдельные учебники!
4. Да, Амирхан пишет о реформе образования — собственно, газета «Эль-ислах» была рупором шакирдского комитета (комитета учеников медресе). Оттуда же Амирхан пошел в политику, участвуя в съездах политической партии «Иттифак-аль-муслимин» («Союз мусульман»).
5. Инклюзия. Из 40 лет жизни Амирхан 19 проводит в инвалидной коляске. А тогда возможностей для людей, которые не могли ходить, было еще меньше. В дореволюционной России какая-либо интеграция граждан с особенностями в жизнь исключалась, напротив, она сводилась к изоляции. Судьба Амирхана — пример железной воли.
6. Джадидизм. Точнее, европеизация татарской жизни. Амирхан с юности одевался иначе, чем его сверстники: костюм с воротниками и манжетами, галстук, бант, штиблеты. Он отлично говорил по-русски. При этом в его статьях можно увидеть, что он не требовал во всем следовать европейской моде, указывая, что много полезного есть в тюркско-мусульманской традиции.
7. Молодежь. Так называется одна из пьес Амирхана, в которой он сталкивает на почве взглядов на образование старое и новое поколение. При этом писатель живо демонстрирует тогдашний быт, речь — все то, что вдохновляет нынешних молодых татар. Амирхан — это молодежный автор.
Откуда нам брать эти сведения? Как выяснилось, ученые сейчас занимаются новыми публикациями текстов Амирхана.
— Из шести томов три — его литературные произведения, — объясняет кандидат филологических наук Эльмира Галимзянова. — Они выйдут в следующем году. А еще три появятся в 1925-м. Будет много новой прозы. В частности, на 30% стало больше личных записей, поскольку многое не было ранее опубликовано в связи с цензурой. Также мы обновим подход к анализу Амирхана, он будет от отличаться от советской методики.
Почему стоит делать фестиваль Амирхана? Потому что личная инициатива лучше государственной. Беседуя с родственниками различных видных деятелей культуры, видишь, что они надеются в плане увековечивания на государство. Однако успеха добиваются, во-первых, те, кто берет эти процессы в свои руки, а во-вторых, люди, которым просто небезразлично творчество писателей начала XX века. Каждые сто лет история точно рифмуется, многое из того, что происходит сейчас, уже осмыслял Фатих Амирхан. Давайте заниматься его опытом вместе.
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