В центре Казани напротив отдела Следкома строят жилую пятиэтажку

Дом на улице Гаяза Исхаки возведут по проекту разработчика концепции развития Казани Олега Маклакова

Фото: скрин realnoevremya.ru эскизного проекта

В центре Казани на улице Газа Исхаки напротив Следственного отдела по Вахитовскому району Казани построят очередной «малоквартирный» дом бизнес-класса, на этот раз — по проекту разработчика генплана Казани. Появление жилой новостройки в этой части Забулачья градостроители считают скорее плюсом для развития татарстанской столицы, поскольку сегодня здесь «очень мало жилья, а оно необходимо, чтобы центр города не «вымирал» в нерабочее время», — поясняют архитекторы. Подробности проекта, а также мнения экспертов о ходе жилищной застройки центра Казани — в материале «Реального времени».

По проекту Маклакова



В центре Казани на ул. Гаяза Исхаки начинают строить двухподъездный жилой дом на 56 квартир бизнес-класса высотой пять этажей с подземным шестым, в котором предусмотрен подземный паркинг. Дом строится по проекту, разработанному вышедшим из состава учредителей ООО «Аксиом» в 2020 году Олегом Маклаковым.

Застраиваемый участок площадью 0,26 га находится в начале улицы Гаяза Исхаки — напротив советской пятиэтажки, в которой расположен отдел Следкома по Вахитовскому району Казани.

Застройщиком, как указано в проектной документации, выступает ООО «Специализированный застройщик «Мой ритм 2» (подконтролен девелоперу «Ак Барс Дом»). Строительство только начинается, а сдать дом в эксплуатацию в предчистовой отделке планируется под занавес 2026 года. Выдача ключей намечена на 30 июня 2027-го.

Кадастровая стоимость участка, на котором стартует стройка ЖК, — 35 млн рублей, но его рыночная цена по результатам оценки на 24 марта 2023 года несколько ниже — 32,92 млн. Главным фасадом здание, отделанное облицовочным кирпичом коричневого и желтого цвета, будет выходить на улицу Гаяза Исхаки. Вложить в объект компания планирует 721,24 млн рублей, из которых 676,3 млн — заемные средства.

Скрин realnoevremya.ru эскизного проекта

По проекту на 2—5 этажах дома будет 35 однокомнатных квартир площадью от 39,7 кв. м до 65,7 кв. м, 15 двухкомнатных (от 56,2 до 83,2 кв. м) и 6 трехкомнатных (от 67,1 до 79 кв. м). На первом этаже здания запланированы вестибюль, помещения для персонала, колясочная и шесть коммерческих помещений общей площадью 738,9 кв. м.

Новый дом на улице Гаяза Исхаки не будет оборудован пассажирскими лифтами — предусмотрены только два грузовых. Не предусмотрены проектом и отдельные подъемники для инвалидов. Из 48 машино-мест в подземном паркинге шесть являются гостевыми и 11 предназначены для сотрудников офисов на первом этаже. Наземных парковок на придомовой территории не предусмотрено.

Площадь застройки участка под дом — 1266,7 кв. м (застраивается 48% территории). Внутренний двор дома запроектирован на эксплуатируемой кровле паркинга, там будут детская площадка, зона отдыха взрослого населения и зеленая зона.

Не первый и не последний

«Реальное время» уже писало о новой жилой застройке небольшой этажности, которая появляется сейчас в центре Казани на месте когда-то снесенных исторических зданий. И в этом контексте проект дома на улице Гаяза Исхаки не выбивается из общего ряда.

В этом же квартале, по другую сторону улицы, ведется строительство жилкомплекса также по проекту архитектурного бюро «Аксиом», но меньшей этажности. Этот ЖК выходит главным фасадом на ул Тази Гиззата и имеет четыре этажа в высоту.

Элитный ЖК на улице Бутлерова строит предпринимательница Алсу Азатовна Хамаева, чьи фамилия и отчество позволяют предположить наличие родства с председателем комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, экс-министра земельных и имущественных отношений РТ Азатом Хамаевым.

Четырехэтажная новостройка растет на улице Большой Красной, новые жилые дома вырастут в Суконной слободе в начале проспекта Универсиады — рядом со старообрядческим храмом и поблизости по другую сторону дороги.

Минус один — высота?

— Однозначный плюс от появления нового жилого дома на улице Гаяза Исхаки состоит в том, что в этой части Забулачья сегодня очень мало жилья, а оно необходимо, для того, чтобы центр города не «вымирал» в нерабочее время, — говорит завкфедрой градостроительства КГАСУ, профессор Александр Дембич. — Если количество жилых домов тут удвоится — это будет очень хорошо!

Однако у проекта есть, по его мнению, и минусы. Например — высота в пять этажей (высота здания по коньку скатной кровли — 19,4 м, но на крыше есть техническое сооружение, выходящее за ее пределы).



— В этой части города должна соблюдаться высотность максимум четыре этажа, — говорит он. — Тогда при скатной крыше здание высотой около 17 м полностью укладывается в концепцию застройки центра Казани и требования других градостроительных документов. По факту же пять этажей — это выше 20 метров. Аппетиты застройщиков в этом плане объяснимы, но мы же хотим оживить центр не в ущерб его исторической застройке.

«Базар-вокзал» отменяется — интерес появляется

Что же касается локации нового жилого дома с точки зрения бизнеса, то руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин считает, что квартиры в этом доме будут представлять интерес для покупателей, но не на начальном этапе, а после того, как стройка станет «хорошо видна из-за забора». Это объяснимо: печальный опыт научил инвесторов и дольщиков не рисковать.

— Недостаток машино-мест на подземной парковке не является серьезным препятствием для тех, кому эти квартиры будут интересны, — считает он. — Люди, которые покупают там жилье, понимают все сложности с парковкой в центре Казани и находят решение проблемы, либо сразу же приобретают машино-место в паркинге, чтобы опередить соседей.

Не должно испугать их, по мнению специалиста по недвижимости, и соседство с территорией, которую можно описать как «Базар-вокзал» в этой части Казани — исторически сложившееся торговое место — не слишком чистое, шумное и тому подобное.



— Этот дом не будет выходить окнами на улицу Бурхана Шахиди или вокзал, — говорит Сафин. — Он оказывается в стороне от этой части города и в ряду недавно построенных солидных домов. Да и сами привокзальные и «базарные» улицы в этом районе уже значительно изменились с появлением новой застройки, и эти изменения будут продолжаться.