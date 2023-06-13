В центре Казани построят «новую сталинку» на 69 квартир

Дом в стиле советской архитектуры середины прошлого века вырастет вдоль проспекта Универсиады на пустыре у старообрядческого храма

Фото: скрин realnoevremya.ru с эскизного проекта ЖК

Как стало известно «Реальному времени», на пустыре рядом с храмовым комплексом на улице Старообрядческой в центре Суконной слободы Казани планируют построить семиэтажный жилой дом в стиле, напоминающем об эпохе советского постконструктивизма. Проект будет реализован всего в квартале от другого нового жилого объекта, который в Суконной слободе возведет «КамаСтройинвест» по проекту петербургского архитектора — поклонника советского конструктивизма, и вблизи отеля наследников заслуженного энергетика РТ Муниба Шакирова. Подробности — в нашем материале.

Нижние этажи уйдут под землю



Как выяснило «Реальное время», на пустыре между зданиями комплекса старообрядческого Кафедрального собора явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и заброшенным недостроенным частным жилым домом №9 на улице Старообрядческой будет построен новый жилой 69-квартирный дом. Под застройку отведен участок площадью 0,38 га с кадастровой стоимостью 51,7 млн рублей.

По данным источников издания, застройщиком этого участка, уже выкупленного в частную собственность, может выступить строительная компания «Грань». Однако при проверке нашим изданием этой информации, представитель девелопера не подтвердил причастность к проекту.

На пустыре у старообрядческого храма будет построен новый жилой 69-квартирный дом. Фото: скрин realnoevremya.ru с эскизного проекта ЖК

Согласно эскизному проекту, будущий жилой комплекс будет представлять собой здание Г-образной формы, переменной этажности. Со стороны Щербаковского переулка, куда выходит главный фасад дома, оно имеет пять надземных этажей, со стороны Старообрядческой улицы, за счет понижения рельефа этажность увеличена до семи.

Цоколь здания со двора и боковых фасадов будет облицован природным камнем, выше предусмотрен навесной вентилируемый фасад из фибробетона. Остекление лоджий, оконных и балконных блоков предполагается с использованием алюминиевого профиля.

69 квартир на 186 жильцов

Площадь застройки участка на Старообрядческой, согласно проекту, — 1 354 кв. м (35,6%). Общая площадь жилых помещений дома — 9,39 кв. м. В доме будет 35 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир, причем часть одно- и двухкомнатных квартир запроектированы с кухнями-нишами. Площадь нежилых помещений свободного назначения, расположенных на нижних этажах дома — 402 кв. м

На двух подземных этажах предусмотрен паркинг для жильцов на 47 машино-мест, въезд в который осуществляется со стороны Старообрядческой улицы. На первом этаже, который со стороны Щербаковского переулка также заглублен под землю, располагаются колясочная, велосипедная, технические помещения, комната консьержа и лифтовый холл. Главный вход в здание расположен на первом этаже со стороны двора.

Будущий жилой комплекс будет представлять собой здание Г-образной формы, переменной этажности. Фото: скрин эскизного проекта/realnoevremya.ru

Во дворе дома предусмотрены детские игровые площадки, тренажерная зона и зона отдыха с твердыми и резиновыми покрытиями. Кроме того, запроектирована гостевая плоскостная автостоянка на семь машино-мест. Площадь озеленения в границах землеотвода под строительства — 485 кв. м (12,8%).

Дом рассчитан на проживание 186 человек, по расчету проектировщиков, для его несовершеннолетних жильцов потребуется 15 мест в ближайших детсадах и 30 — в общеобразовательных школах.

Место на любителя «движухи»

Участники рынка недвижимости, оценивая еще один новый проект жилья в центре Казани, полагают, что соседство с шумной магистралью понравится не всем.

— Один из фасадов здания полностью обращен на Щербаковский переулок, это место загружено транспортом, днем и ночью там ездят машины и всегда будет довольно шумно, — отметил в разговоре с «Реальным временем главный минус будущего жилого дома директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.

Но в целом, по его словам, эта локация очень привлекательна для определенной группы потенциальных покупателей: «студентов и обеспеченной молодежи, поскольку рядом находятся КФУ, улица Баумана, станция метро, то есть тех, кого не смущает шум, а, напротив, привлекает городская «движуха».



Проект будет реализован в квартале от другого жилого объекта, который возведет по проекту петербургского архитектора — поклонника советского конструктивизма «КамаСтройинвест», и вблизи отеля наследников заслуженного энергетика РТ Муниба Шакирова.

Проект будет реализован вблизи отеля наследников заслуженного энергетика РТ Муниба Шакирова. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По его мнению, стоимость квадратного метра в такой новостройке в сегодняшних ценах может составлять 200 тысяч рублей и более, однако при одном условии — если метраж квартир не превышает средних значений:

— Чем больше будет площадь квартир, тем сложнее их будет продать. Спросом в этом месте пользуются однокомнатные площадью до 40 квадратных метров и двухкомнатные до 60. Они отвечают так сказать, запросам «целевой аудитории».

«Главное — не набор атрибутов бизнес-жилья, а интересная концепция»

Руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин указал, что главным минусом проекта может стать нехватка парковочных мест:

— В жилье бизнес-класса в семье обычно не одна машина, а как минимум две. И одно из преимуществ такого жилья — это возможность не крутиться вечером подолгу вокруг дома в поисках, куда поставить автомобиль, а спокойно заехать на ожидающее тебя место. А в данном случае на 69 квартир предлагается всего 47 парковочных мест. Сейчас в таких случаях, как правило, работает принцип «кто успел, тот и съел»: первые покупатели квартир обеспечат себя парковкой, остальные же будут как-то выкручиваться, либо рассматривать альтернативные варианты.

Сафин напомнил среднюю стоимость «квадрата» жилья в этой зоне города — 300 тысяч рублей и высказал предположение, что и в доме на Старообрядческой она будет такой же:

— Что же касается спроса, квартиры здесь обычно находят своего потребителя. Но сейчас в центральной части города строится достаточное количество жилых домов бизнес-класса, и они конкурируют между собой за покупателя. Если в конечном счете эскизы и рэндеры «зацепят» потенциальных покупателей какой-то оригинальной концепцией, то интерес к этому проекту будет. Правда, пока нельзя сказать, что какой-то из застройщиков как-то особенно выделился концепцией из общего ряда — и подземные паркинги, и красивые лоджии, и панорамные окна, и IT-решения, и другие атрибуты из стандартного набора бизнес-жилья есть у всех застройщиков в этой локации.

«Если эскизы и рэндеры «зацепят» потенциальных покупателей какой-то оригинальной концепцией, то интерес к этому проекту будет». Фото: скрин эскизного проекта/realnoevremya.ru

Собеседник издания также добавил — следует ожидать, что продажи квартир здесь, как и в других жилкомплексах, пойдут гораздо живее после того, как здание начнет подниматься над котлованом и «начнет виднеться из-за забора».