Максим Жарков: «Дистанция от злоумышленника до жертвы сократилась до «нескольких кликов»
Председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» — о мошенничестве в современном мире, его феномене, борьбе с ним и влиянии на государство
Цифровизация упростила повседневную жизнь человека, но не обошлось и «без побочного эффекта» — расцвета дистанционного мошенничества, жертвами которого россияне становятся ежедневно. Но бороться с этой стороной научно-технического прогресса можно и даже нужно, для этого требуется лишь максимально задействовать все каналы связи с гражданами, уделив особое внимание тем, кто воспитан в культуре доверия. О мошенничестве в современном мире, его феномене, борьбе с ним и влиянии на государство в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков.
Мошенничество
Феномен дистанционного мошенничества появился в России не сегодня. Но именно в наши дни пышным цветом расцвели такие виды выманивания денег у граждан, как интернет-мошенничество, телефонные схемы обмана, всевозможные махинации с банковскими картами и разного вида финансовые пирамиды.
Мир вокруг нас усложняется. В том числе усложняется и технологически. За прошедшие пару десятилетий количество пользователей интернета выросло лавинообразно. Смартфоны стали предметом повседневным и необходимым. Цифровой прогресс дал нам огромное количество удобных сетевых инструментов, упрощающих повседневную жизнь.
Побочные эффекты технологического развития
Но у любого масштабного явления есть и «побочные эффекты». Поголовной цифровизацией поспешили воспользоваться мошенники всех мастей. Им стала доступна многомиллионная аудитория пользователей интернета, держателей банковских карт, владельцев смартфонов. Раньше до такой широкой аудитории жулики дотянуться и не мечтали. А теперь дистанция от злоумышленника до жертвы сократилась, что называется, до «нескольких кликов».
Кроме того, технологическое усложнение нашей повседневной среды привело к тому, что появилась целая общественная страта, представителям которой сложно успеть за всеми цифровыми новшествами и нюансами. Это люди старшего поколения. Огромная их часть просто не имеет возможностей, да и желания вписываться в новый цифровой мир. Но, живя во все более и более усложняющейся общественной системе, они вынуждены реагировать на вызовы времени и точно так же, как и большинство из нас, открывать себе счета в банках, заводить личные кабинеты на цифровых платформах, пользоваться мессенджерами. Но при этом людям преклонного возраста гораздо сложнее оценить ловушки, расставляемые современными дистанционными мошенниками.
Влияние возрастного ценза
Более того, люди, перешагнувшие в России определенный возрастной порог, относятся к поколениям, воспитанным в культуре доверия. В культуре, которая подразумевала, что общество по большей части безопасно и доброжелательно. И когда злоумышленники получили неограниченный дистанционный доступ к этой аудитории, то они цинично поспешили воспользоваться именно этой особенностью людей старшего возраста — доверчивостью.
Телефонные мошенники бесцеремонно вторгаются в личное информационное пространство пенсионеров, представляясь кем угодно — от сотрудников банков до генералов ФСБ. Уверенный голос, ссылки на авторитетные структуры, финансовые институты, известные фамилии — в ход идет абсолютно все, чтобы заставить доверчивого человека раскрыть данные о своих банковских картах или перевести деньги на счета мошенников.
Проблема безнаказанности
Дистанционность, виртуальность, неосязаемость мошенников дают им огромное преимущество. Можно ограбить сотни, тысячи жертв, даже ни разу не встретившись с ними лично. Эта же цифровая, виртуальная маскировка затрудняет и их поиск.
Когда грабитель вырывает из рук сумочку с деньгами на улице, то он имеет приметы, маршруты бегства, его видят свидетели. Зацепок для поиска и поимки такого грабителя довольно много. А когда грабитель — это лишь голос в телефонной трубке или мошеннический сайт на экране монитора, то зацепок становится крайне мало. Да и те, что есть, зачастую очень тщательно спрятаны с помощью специальных программ и оборудования.
Мошенничество как вид заработка
Ни для кого не секрет и еще одна печальная сторона телефонного мошенничества, а именно то, что огромное количество «работников», специализирующихся на этом виде обмана, находятся не в России, а на территории Украины и Прибалтики. На Украине процветают целые телефонные цеха, с сотнями «работников», которые специализируются исключительно на обзвоне граждан России и массовом выманивании денег с помощью различных переговорных схем. Мошенники часто представляются следователями, сотрудниками правоохранительных органов, налоговиками, банковскими служащими, а затем стараются заставить жертву перевести свои деньги на якобы «защищенный счет».
По оценкам экспертов, результативность телефонных мошеннических схем составляет порядка 7—15%. То есть из 1 000 человек, которым смог дозвониться мошенник, примерно 70—150 человек переведут ему на счет те или иные суммы кровных денег.
В украинских городах без стеснения набирают на такую «работу» людей буквально с улицы. Автор этих строк сам переписывался в сети с такими «работодателями» из Киева и Днепропетровска. Сначала речь заходит об обзвоне людей на территории России с рекламными целями, но в процессе беседы вещи начинают называться своими именами и рекрутеры открыто заявляют, что суть работы заключается в телефонном выманивании денег. Десятичасовой рабочий день, фиксированная зарплата плюс процент от украденных у россиян денег — вот такие нехитрые условия «работы». Целая индустрия телефонного мошенничества под прикрытием украинских властей. Похожие «фирмы», но гораздо более скромных масштабов существуют и в прибалтийских странах, и в Молдавии.
Методы борьбы
Можно ли бороться с телефонным мошенничеством? Конечно, можно и нужно. И лишь техническими средствами борьбы ограничиваться нельзя. Конечно, и государственные ведомства, и сотовые операторы должны как можно оперативнее отслеживать, выявлять и блокировать номера, используемые мошенниками. Но современные цифровые средства позволяют криминалу жонглировать подменными номерами очень быстро и ловко. Поэтому главный упор в борьбе с дистанционными мошенниками вообще и с телефонными мошенниками в частности должен быть сделан на максимально возможное информирование людей о схемах и приемах, которыми пользуются мошенники.
Должны быть задействованы буквально все каналы связи с людьми — от районных газет и объявлений до крупных федеральных телеканалов. Вместо очередной порции бесполезной рекламы на центральных телеканалах должны появиться социальные ролики, рассказывающие людям о сетевых и телефонных ловушках, о методах борьбы с ними. Информированность, знание, навык — вот основные виды оружия против мошенников и жуликов.
Особую роль в этом вопросе играют социальные структуры, работающие с людьми преклонного возраста. Советы ветеранов, объединения пенсионеров, центры долголетия, даже поликлиники и больницы должны массово распространять информацию, которая поможет уберечься от обмана. Прекрасно работают как лекции и семинары для пожилых людей, так и газеты, листовки, памятки.
Сетевое мошенничество, кибермошенничество, финансовый обман имеют огромное количество форм и разновидностей. Возвращаясь к изначальной мысли, можно констатировать, что усложнившийся, цифровой мир дал простор не только легальному бизнесу, но и всевозможным нелегальным системам. Но суть практически всех подобных систем не изменилась еще со времен исторических. Как и в прошлые века, мошенники используют человеческую психологию, методы социальной инженерии, банальные человеческие страсти в качестве фундамента для построения дистанционных схем обмана. Человеческая жадность, вера в легкие деньги, погоня за наживой приводят людей в лапы финансовых мошенников, которые с незапамятных времен готовы сулить доверчивым гражданам золотые горы в будущем взамен на скромные денежные вложения в настоящем. Подобные схемы работали и столетия назад и, как ни странно, работают сейчас. Вот только цифровое пространство расширило аудиторию для «строителей» финансовых пирамид до колоссальных размеров.
Подавляющее большинство мошенников этого рода сулят по сути одно и то же, лишь упаковывая свои обещания в разные блестящие фантики. «Стабильную работу», «выигрыш в лотерею», «независимый источник дохода», «решение личных и финансовых проблем», «овладение эксклюзивной методикой заработка», «бешеные дивиденды» и так далее. Но все это «потом». А «сейчас» нужно лишь перевести скромную сумму на скромный счет. И ждать у моря погоды.
Методология работы мошеннических схем
Почему срабатывают такие схемы, несмотря на их очевидную «заезженность»? Да потому что на стороне мошенников играет адаптивность, приспосабливаемость. Когда они работают с тысячными и даже миллионными аудиториями, то они очень быстро учатся понимать, какие схемы срабатывают, а какие нет. Это хищники, которые моментально приспосабливаются к окружающей среде. Где нужно, крадутся тихо и осторожно, а в другом месте действуют быстро и напористо. Сами жертвы подсказывают им, как нужно меняться, чтобы стать эффективнее. Именно контакт с огромной аудиторией позволяет шарлатанам очень быстро менять и адаптировать приемы обмана.
Но в этом и их уязвимость. Информация в наше время распространяется стремительно. При должном контроле со стороны государства, правоохранительной системы, фискального надзора можно отточить оружие, которое будет моментально отсекать любые попытки создания новых мошеннических схем.
Как только те или иные прохвосты затеют новую финансовую пирамиду, лотерею или иную аферу, надзорные структуры должны моментально отследить эти попытки и немедленно их пресечь. Ключевую роль должен тут сыграть единый центр сбора, анализа и распространения информации обо всех видах дистанционного мошенничества. По-видимому, должна быть создана государственная или общественная структура, которая будет в постоянном режиме заниматься только этой проблематикой. Она должна стать «точкой сборки» для всех данных о новых мошеннических «проектах» и каналом распространения информации о методах противодействия. До тех пор, пока такой единый центр противодействия отсутствует, борьба с дистанционными, сетевыми, телефонными, финансовыми мошенниками и прочими «продавцами воздуха» будет носить хаотичный и малоэффективный характер.
Влияние на государство
Институт общественного доверия не менее ценен, чем институт социальной справедливости.
Основные потери для государства, которые оно несет в результате действий сетевых мошенников, не финансовые. Этот вид криминальных деятелей подтачивает гораздо более ценный гражданский ресурс — доверие. Если давать мошенникам всех мастей распоясаться, то уровень доверия между людьми (и без того низкий) опустится буквально на дно. А общество, в котором нет доверия между гражданами, нет доверия к социальным институтам и правоохранительной системе, постепенно теряет доверие и к государству, что гораздо более опасно. Поэтому для государства так важна жесткая бескомпромиссная борьба с мошенниками. Это борьба не за кошельки людей, а за самое ценное — за их доверие.
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