Почему «Ак Барс» не входит в число «друзей Бурмистрова»?

Как в Казани блистал вратарь «Рублевки»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Известный хоккеист Александр Бурмистров стал соорганизатором благотворительного матча «Друзья Бурмистрова» — Fight Nights, целью которого был сбор средств на детей, больных онкологией. Все собранные средства отправятся в АНО «Добрая Казань», а после будут направлены семьям детей с онкологическими заболеваниями через Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о том, как это все происходило.

«Друзья Бурмистрова»

Подобные благотворительные матчи, мастер-классы, другие акции, далеко не редкость, наша редакция побывала и на импровизированном слэдж-хоккее, и на мастер-классе Дениса Архипова, интернет полон информацией о ранее проведенных проектах. Касаемо нынешнего, со слов председателя спорткомитета Казани Линара Гарипова, с идеей к нему обратился Александр Бурмистров, после чего совместно с его инициативной группой организаторы обсудили, что и как обустроить. В том числе и поэтому на скамейке запасных «Друзей» присутствовал Ильсур Метшин, одним из самых активных игроков команды стал Тагир Метшин, во всяком случае, такой вывод можно сделать, если посмотреть фоторепортаж с матча, выставленный на сайте мэрии.

При этом, если проанализировать состав команды «Друзья Бурмистрова», то напрашивается очевидное. Там не было ни одного действующего хоккеиста «Ак Барса», родной для Александра клуб даже не поместил новости о состоявшемся матче на своих информационных ресурсах. Хотя сам Бурмистров ранее принимал участие в клубных проектах, будучи действующим игроком «Ак Барса», но затем ушел в «Магнитку», а в этом межсезонье перешел в «Спартак», под руководство бывшего наставника сборной Алексея Жамнова. О своем переходе он поделился с многочисленными журналистами, как и наиболее его звездные «друзья» Наиль Якупов и братья Свечниковы рассказали о своих новостях. Якупов посетовал, что остался без клуба, поскольку омский «Авангард» решил его не продлевать, а с нижнекамским «Нефтехимиком» связь держится через отца Раиля, а Андрей Свечников уточнил, что через неделю летит в Америку, чтобы восстанавливаться, после травмы, работая с врачами.

В составе команды «Друзья Бурмистрова» не было ни одного действующего хоккеиста «Ак Барса». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кстати, ни Андрей, ни Евгений Свечниковы не принимали участия в матче, хотя были анонсированы как игроки, а не просто персоны для совместных фото и автограф-сессии. Правда, уже на месте пришлось попотеть, поскольку толпа на автограф-сессию собралась большая. Возвращаясь к неучастию в матче, Андрей мог ссылаться на травму, порванные в середине марта крестообразные связки, а вот Евгений мог только сетовать разве что на душевную боль, когда из основы «Сан -Хосе Шаркс» его по ходу сезона отправляли в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда». Не исключено, что появление на поле, даже минуты на две-три, было строго запрещено в клубных контрактах НХЛ.



Также из анонсированных, не было в Казани известного телекомментатора Дениса Казанского, а Анастасия Мыскина, которую почему-то причислили к участникам матча, нашла себе более чем адекватную замену.

Ильсур Метшин на скамейке запасных, Тагир — в поле

Впрочем, пора от отсутствовавших и неучаствовавших перейти к участникам и начать с закулисья. Присутствие Метшиных и озвученное участие Линара Гарипова не ограничило деятельное присутствие на игре випов и просто сотрудников казанской мэрии. Не секрет, что многие казанские хоккеисты в летний период поддерживают форму, играя с Ильсуром Метшиным, Денисом Калинкиным и Ко, поэтому собрать в «Друзья Бурмистрова» они могли даже тех, с кем Александр не знаком лично. При этом мэрия, возможно, даже не ставя задачи соперничать с «Ак Барсом» в практике проведения благотворительных матчей, тем не менее устроила праздник, приближающийся по атмосфере к значительному.

Пресса слетелась на громкие имена хоккеистов, общение с которыми было значительно облегчено, напоминая о тех славных временах, когда они не были повязаны по рукам и ногам пресс-службами, регламентами и прочим. Солидное количество болельщиков на трибунах собралось ради процедур совместного селфи и из любопытства, как их кумиры справятся с тонкостями другого вида спорта. Хотя реальных профессионалов на футболе хватало, особенно у гостей. При том, что удивительно, именно «друзья» получили самый реальный шанс для того, чтобы открыть счет. Наиль Якупов из-за штрафной нанес такой удар, что голкиперу Fight Nights Александру Фильцову пришлось применить все свое умение, чтобы вытянуть мяч из под перекладины. Объективности ради, Якупов, скорее всего, пробил так случайно, но если он действительно умеет подобное «исполнять» на заказ, то не о хоккейном «Нефтехимике» надо думать в межсезонье и даже не о футбольном, а о «Зените» как минимум.

Это любопытный сплав профессиональных футболистов. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Fight Nights заместил несостоявшийся турнир футбольным матчем

Упомянув бывшего вратаря «Рубина» Александра Фильцова, мы подобрались ко второму участнику благотворительного матча, команде Медиалиги Fight Nights. Это любопытный сплав профессиональных футболистов, самый звездный из которых — Роман Павлюченко, самый раскрученный — еще один экс-рубиновец Норик Авдалян, плюс Арсен Акопов, Георгий Тигиев, Михаил Решетняк (более известный благодаря своему отцу Александру Решетняку), известный в прошлом игрок в футзал Гига Мамулашвили. И выходят они на поле с реальными бойцами ММА, поскольку отцом проекта является президент промоутерской компании Камил Гаджиев.

Необходимо отметить, что в минувшую субботу он пережил серьезную неприятность, поскольку из-за известных событий, в Москве были отменены развлекательные мероприятия, в том числе давно запланированный бойцовский вечер. Это гораздо хуже, чем отмена матча по любому игровому виду спорта, поскольку бойцам требуется «делать вес», что зачастую труднее, чем самый тяжелый бой. Впрочем, у Гаджиева много интересов в спорте, это и личные, как еще одна команда из Ночной хоккейной лиги «Айс Файтерс», куда среди прочих входят Шуми Бабаев, Александр Вайнштейн, Бату Хасиков. Помимо того в хоккей играет и боец Шарип Алиев, единственный, кто играет еще и в футбол. Кроме Павлюченко и Ко, в футбольной команде Гаджиева есть участник Универсиады 2013 Никита Безлихотнов, бывший участник Маккабиады Павел Деобальд. Правда, судя по конферансу ведущих, их на поле не было.

Если первый тайм у «Друзей» прошел под перечисление «активностей» на поле звезд хоккея — Григория Панина, Ярослава Альшевского (тот редкий случай, когда он играл без брата-близнеца Станислава), Алексея Кручинина, Егора Яковлева, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, то второй тайм «бурмистровцы» проводили в максимально отфутболенном составе. Во первых подтянулся Олег Кузьмин, и атаки «Друзей Бурмистрова» обрекли после этого осмысленность, поскольку в первом тайме они больше напоминали кавалерийские наскоки. Плюс член мини-футбольной сборной Армении Никита Хромых, автор единственного гола Кирилл Тараканов, Ильяс Тимуршин и другие игроки, широко известные в узких кругах любительского футбола.

Мы стали свидетелями рождения новой звезды?

Разве что Евгений Черемисин, звезда казанского любительского мини-футбола, после первого тайма ушел на замену, уступив место в воротах Евгению Мамедову, с которым активно разминался до игры. Мамедов — сын Анастасии Мыскиной, которую почему-то анонсировали в качестве участницы игры. Сейчас же Евгений Мамедов активный участник футбольных стартов в Москве, среди его команд и «Лужники», и «Рублевка» (там еще Иван Александрович Акопов и Теймураз Георгиевич Гелашвили играют. Интересно — чьи сыновья?), а теперь еще и «Друзья Бурмистрова». Уровень игры 15-летнего голкипера таков, что его смело можно было называть «15-летним капитаном». Минимум трижды он «тащил» так, что срывал аплодисменты трибун. Более того, он даже дважды среагировал на удары с 11-метровой отметки, после пенальти, назначенного за попадание мяча в руку кого-то из защитников его команды.

Помнится, ровно 10 лет назад в Казани также ярко проявил себя Матвей Сафонов, ныне голкипер сборной России. Сейчас зрители увидели новый талант, хотя запоминать фамилию Мамедов, возможно, и не придется, и через пару лет мы услышим уже о Евгении Мыскине.

Если рассматривать этот матч как прежде всего спортивное противостояние, то вспоминается, что звездный СуперПав, он же Роман Павлюченко из Fight Nights зачастую был заметен до момента нанесения удара. Как только он начинал подбирать ногу под удар, навстречу бросались два-три соперника, принимая мяч на себя. За 15 минут до финального свистка состоялся момент, как концентрация футбольных красот. Рабона — спасение Евгения Мамедова, удар через себя в концовке атаки Fight Nights. Запомнился момент, когда Тагир Метшин отдал прекрасный пас Наилю Якубову, но тот не подстроился под мяч и вместо удара с убойной позиции, запутался в ногах, выбежал за ворота и перекувыркнулся на матах в секторе для прыжков в высоту. Бросилось в глаза, как папаша в хоккейном свитере Бурмистрова под номером 69 (для футбольного матча Бурмистров перевернул номер на 96), ходил по легкоатлетической дорожке, баюкая полугодовалого ребенка. Все-таки, есть прелесть в старых-добрых футбольно-легкоатлетических стадионах.



В итоге основное время завершилось со счетом — 1:1, а в серии пенальти Fight Nights были точнее, получив заряд положительных эмоций в середине сезона чемпионата Медиалиги.



1 / 40 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов