В поисках своего культурного «Я»: о чем нам говорит Ильдар Зарипов?

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео ТНВ www.youtube.com/watch?v=X7CiQg9Brlk&t=34s

«Эту совокупность цвета, пластики, образов, дыхания его картин — не встретишь ни у кого», — так описывает произведения знаменитого татарского живописца Ильдара Зарипова ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Сагитова. В авторской колонке ученый предлагает поговорить о культурной самобытности татар, изучая известные полотна заслуженного художника России и лауреата премии им. Тукая: «Его творчество возвращает нас к истокам, от которых мы ушли, но которые дороги каждому из нас, как бабушкины сказки».

Часть 1.

Если говорить о современных татарах, задаешься вопросом: «татарскость» — она в чем? Глобализация одела нас всех в кроссовки, футболки, джинсы и бейсболки. Унифицированный масс-маркет растворил традиционную самобытность: функционал и универсальные, чаще западные, стандарты задают всему тон. Однако локализация — закономерный ответ локальных миров на нивелирование культурной самобытности — призывает искать себя, свое неповторимое культурное «Я», неповторимое и родное для каждого из нас воплощение.

Где же нам искать свои корни, свое этническое «Я»?

На самом деле, кладезь татарской культуры неисчерпаем: ведь традиции, обычаи, предметный мир, в котором жили наши предки, формировались и оттачивались временем в течение многих веков. Глубокое погружение в историю и этнографию татарского народа, в его народное творчество и искусство, которое теперь возможно не только в непосредственном восприятии, но и в Интернет-пространстве, позволяет собрать себя, свою идентичность при помощи поиска своеобразных культурных пазлов.

Наш сегодняшний диалог — попытка увидеть свое культурное «Я» глазами самобытного татарского художника Ильдара Зарипова. И увидеть не просто созерцая его творчество, а попытаться проследить его истоки через биографию художника, поскольку «все мы родом из детства»…

Для начала все-таки посмотрим несколько его полотен.

Скриншот realnoevremya.ru видео ТНВ https://www.youtube.com/watch?v=X7CiQg9Brlk&t=34s

В общем-то, глядя на картины, ты видишь, казалось бы, обычные вещи, которые нас окружали всегда. Но того, как они нам поданы, эту совокупность цвета, пластики, образов, дыхания его картин — не встретишь ни у кого. Это тот голос, который обладает своим оригинальным тембром в общем хоре голосов мировой художественной культуры.



Есть такое понятие, как виртуальная реальность. Тот, кто «плавал» в Интернете, знает это ощущение. Если же говорить об И. Зарипове, то это тот художник, который создает реальную виртуальность. Так и есть — в его сюжетах можно «плавать» бесконечно. Его картины — это не плоское, а многомерное и чувственное изображение: они реальны ирреальностью поэтического чувства, ведь человек не может воспринимать природу бесстрастно. Когда человек погружается в ее мир — начинают работать все его чувства: зрение, обоняние, слух, осязание …

Скриншот realnoevremya.ru видео ТНВ https://www.youtube.com/watch?v=X7CiQg9Brlk&t=34s

В сегодняшнем мире пластиковых стаканчиков, хот-догов, мыльных опер и модульного мышления мы уже начинаем ощущать дефицит чего-то глубинного, своего, родного. Творчество И. Зарипова возвращает нас в естественную среду в чем-то архаичных, но вечных образов, знакомых нам с детства. Его творчество возвращает нас к истокам, от которых мы ушли, но которые дороги каждому из нас, как бабушкины сказки. Возвращает нас к детскому восприятию мира, снимает с нас взрослые наслоения и открывает поры для свежего дыхания. Это — мир травы, которая в детстве была высока для нас, как деревья. Где колосья — не где-то там под ногами, а шепчутся о чем-то своем прямо перед нашими глазами. Это — теплые, волшебные, желтые окна деревенского дома, утонувшего в сугробе, трава и деревья — то, от чего ушел современный мир, но куда нас неизбывно тянет вернуться…



Скриншот realnoevremya.ru видео ТНВ https://www.youtube.com/watch?v=X7CiQg9Brlk&t=34s

Что же вдохновляло художника именно на эти сюжеты? Какие события из его жизни, из жизни нашей страны и республики влияли на его творчество? Об этом в следующих выпусках.



Продолжение следует.