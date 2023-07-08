Китайцы играли в СССР в хоккей задолго до «Куньлуня»

Как трое хоккеистов воевали за Польшу, родившись в России и проживая в Китае

22 июня 1960 года произошел разрыв дипломатических отношений между СССР и Китаем. Но до этой даты наши страны успели сыграть в хоккей, еще во времена Никиты Хрущева. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о том, как факты советско-китайского спортивного сотрудничества демонстрируют уровень советско-китайских политических взаимоотношений.

Первыми из КНР стали уезжать поляки

После основания Китайской Народной Республики во многих сфера жизни, включая спортивную, начался процесс эмиграции. Это была внутриазиатская эмиграция в Гонконг, Сингапур, Тайвань, отъезд из КНР русскоязычных китайцев, а также бывших российских подданных из Польши. Тут надо уточнить, что до 1918 года это были «русские поляки», поскольку Польша входила в состав Российской империи, но даже после того, как она получила независимость, поляки оставались жить в Харбине, в большинстве своем работая на КВЖД. В 1937 году СССР и тогда еще буржуазный Китай подписали соглашение, что на КВЖД могут работать только граждане этих двух стран, и большая часть поляков лишилась работы, но и тогда они не покидали Китай.

Если говорить о поляках-спортсменах, то наиболее известен в этом плане Михал Антушевич. Родители Михала ранее были подданными Российской империи, отец Ромуальд служил на КВЖД, мама работала экономистом и переводчиком. Сам Михал долгое время играл в хоккей за местные команды, пока не была создана PZH, Polski Związek Hokejowy (брат Михала Станислав Антушевич, братья Виктор и Винцент Томашевские, русский Борис Дегтярев).

Библиографы пишут, что одним из соперников PZH в чемпионате Харбина была команда Чурина. Скорее всего, это была команда, существовавшая на средства знаменитого в те годы миллионера Ивана Чурина, основателя «Чурин и Ко», после смерти которого его компаньон Александр Касьянов наследовал целую сеть магазинов по всему Китаю. Другой «русской» командой Харбина по «канадскому» хоккею, было Коммерческое собрание, или «КомСоб». В отличие от чуринской команды, сохранился состав «КомСоба», в котором среди прочих играли братья Максимовы, Лев Рудченко и другие.

Фото kremlin.ru

В чемпионате Китая по футболу играла советская команда «Авиатор»

С началом Второй мировой войны часть польских хоккеистов пошли на фронт, чтобы воевать против нацистов. Казалось бы, это была не их война, но желающих стать добровольцами среди поляков Харбина набралось порядка сотни человек, правда пожертвованных средств на снаряжение и командирование в Европу хватило только на 14 польских добровольцев, и трое из них — Валентий Кучинский, названный выше Винцент Томашевский, удостоившиеся воинских наград, и пропавший без вести Владислав Карнацевич — были польскими хоккеистами из чемпионата Китая.

После окончания войны братья Антушевич были в числе инициаторов создания в Харбине уже футбольной команды «Полония», в которую, помимо братьев Антушевичей, вошли их партнеры по хоккейной дружине Станислав Солецки и Эдуард Спихальски. В итоге в чемпионате Китая играли польская команда вместе с частично русским «Локомотивом», состоявшим из сотрудников КВЖД, и полноценно советской командой «Авиатор», составленной из летчиков-инструкторов, которые приехали в Китай для обучения местного летного состава.

Только когда буржуазная страна поменяла свой статус на ПНР, Польскую Народную Республику, поляки начали возвращаться на историческую родину, преимущественно в Валбжих, Ольштын, Ополе, Эльблонг и Щецин. В Щецине по приезду поляков одна из площадей была переименована в честь Маньчжурской Полонии. Сам Михал Антушевич вернулся на родину предков в 1949 году, уже сорокалетним. Однако через 3 года сыграл за хоккейную сборную Польши на зимней Олимпиаде 1952 года.Так польский хоккеист и футболист родился в России, жил в Китае, а заканчивал карьеру в Польше.

Фото: kremlin.ru

Как дальневосточники сыграли первые международные матчи с КНР

Интерес к развитию хоккея с шайбой в Советском Союзе практически совпал с годами окончания Великой Отечественной, поначалу охватив западные и центральные регионы страны. На Дальний Восток новая игра пришла к концу 50-х, для понимания, в одном из мегаполисов региона Хабаровске первая команда была создана только в 1957 году.

И вот в 1958 году амурчане уже играли первые международные матчи с командой китайской провинции Хэйлунцзян. Состав команды гостей был в основном из игроков Харбина: рабочих, служащих, студентов. Самое любопытное в тех играх, что китайцы добирались до Союза по льду Амура, как и советские спортсмены в Хэйхэ. Что наверное логично: хоккеистам привычно передвигаться по льду.

Если отчеты о турне советской баскетбольной сборной в КНР насыщены точнейшей информацией, полностью оправдывающей лозунги тех лет — социализм это учет, то «оттепель», связанная с началом правления Никиты Хрущева, уже поменяла отношение к строгой отчетности, поэтому точных данных о том, как закончились игры команд советского Дальнего Востока и провинции КНР, на данный момент нет. С одной стороны фигурирует информация, что в Благовещенске состоялись три встречи команд Амурской области и провинции Хэйлунцзян (15:3, 5:3, 4:2), а еще одна прошла в городе Хэйхэ. Вот касательно этого матча нет точного счета, зато известно, что наши спортсмены также перешли в Китай по замерзшему льду Амура, только еще и в сопровождении советских пограничников. С другой стороны есть еще три варианта того, как завершились матчи в Благовещенске — 5:5, 4:3, 3:1. Более того, существует уточнение, что перед приездом в Благовещенск китайские хоккеисты провели встречу со сборной командой Хабаровского края, победив со счетом — 3:2. В Комсомольске-на-Амуре была ничья со сборной города — 2:2. Правда, в этом случае подвергается сомнению сам факт приезда (прихода) китайской хоккейной делегации по льду Амура, поскольку если от Хэйхэ до Благовещенска всего пять километров по прямой, то до Хабаровска в сто с лишним раз больше.

Фото: kremlin.ru

Почему в Орджоникидзе переименовали площадь Китайских добровольцев

В августе — сентябре 1956 года спортсмены тогда еще дружащих СССР и КНР успели сыграть на совместном чемпионате мира по волейболу среди мужских команд. В этот вид спорта успешно играла русифицированная команда «Черный орел», которая выигрывала чемпионат Маньчжурии, находившейся под контролем Японии и переданной в состав КНР только после второй мировой войны. Бывший игрок «Черного орла» Борис Рынзя к этому времени успел переехать в Советский Союз, начать работу в ДСО «Молния» города Свердловска и сесть в тюрьму на 25 лет. Кстати, у Бориса в Маньчжурии был еще и брат — футболист Олег Рынзя, чья дальнейшая судьба неизвестна.

С другой стороны проблем с советскими органами не возникло у других уроженцев Харбина, возвращавшихся в Союз и до и после войны. Самым известным был Борис Замбримборц, фронтовик, который играл в хоккей за московский ЦДКА и рижскую «Даугаву». Более того, он успешно занимался легкой атлетикой, как и еще два русских китайца, со временем вошедших в состав сборной Союза, Николай Ковтун и Иван Степанчонок, будущий главный тренер сборной СССР по легкой атлетике.

Возвращаясь к советско-китайскому хоккею, спустя годы, можно с уверенностью констатировать, что матчи на Дальнем Востоке состоялись просто чудом, поскольку отношения между странами двигались к разрыву.



Фото: kremlin.ru

Китаю пришлось начинать практически с нуля

После разрыва в 1960-м, контакты между СССР и Китаем сохранились только в тяжелой атлетике. Там удивительным образом китайцы приезжали в Москву, соревнуясь в 1960-м (Ли Чиуан, категория до 56 кг) и 1963 годах (Чен Манлин, вес до 56 кг, Мин Сянг Чао, вес до 60 кг). Как это им удавалось, после официального разрыва дипломатических отношений между странами, произошедшего еще в 1960 году, до сих пор непонятно. Опосредованно спортсмены соревновались на первой антиимпериалистической Олимпиаде, которую Индонезия проводила в 1963 году при помощи КНР.



В конце семидесятых Китайская Народная Республика представлялась настолько страшной для советских граждан, что солдату, который охранял казанского хоккеиста Сергея Столбуна, лежавшего в военном госпитале, грозили страшной карой: «Если Столбун убежит, отправишься на китайскую границу».



В эти годы КНР необходимо было заново строить свой спорт. Только в 1974 году спортсмены страны полноценно вернулись на соревнования на Азиатском континенте, выпихнув с помощью США конкурентов из Тайваня, и последовательно возвращаясь в международный олимпийский спорт: 1974 году на чемпионате мира по волейболу, в 1977-м на ЧМ по тяжелой атлетике, в 1979-м на ЧМ по спортивной гимнастике. Или же баскетбольная федерация страны не входила в ФИБА, а первым международным стартом для Поднебесной стал чемпионат Азии 1975 года, когда уже КНР вытеснила из мирового спорта Тайвань. Любопытно, что Тайвань в том году возглавил новый президент Цзян Цзинго, он же Николай Елизаров, который ранее, пожив в СССР, захотел у нас и учиться, и жениться. Что касается баскетболистов КНР, то они готовились к дебютному чемпионату с помощью коллег из Югославии, и тут мы вынуждены говорить об очередных испорченных взаимоотношениях СССР в 70-е годы, на этот раз с югами.



Полноценные спортивные контакты между СССР и КНР возобновились уже только в 1981 году, когда китайцы приехали в Москву на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Но наибольших успехов, после самоизоляции, добилась женская часть сборной КНР. А феноменального взлета удалось добиться в женском волейболе. После победы коммунистов, в Пекине поначалу был основан мультиспортивный клуб БАИ, армейская команда все члены которой были членами народно-освободительной армии КНР. Когда же наступил период самоизоляции, в КНР были созданы очередные женские волейбольные клубы в Пекине (1956 год), Фуцзяне, Цзянсу, Чженцзяне (1958 год). Как только КНР, после самоизоляции, вернулась в международный спорт, ее женская сборная выиграла волейбольный чемпионат мира 1982 года, победила на Олимпиаде 1984 года, выиграла на ЧМ-1986, плюс дважды побеждала на Кубке мира того времени. Тем самым мы специально даем понять, что никакая самоизоляция не мешает совершенствованию при условии грамотно выстроенной системы подготовки внутри страны.

(Окончание следует)

Джаудат Абдуллин