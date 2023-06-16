День в истории: ЧМ по футболу в Казани, всесоюзный лагерь и первая женщина-космонавт

Чем примечательна дата 16 июня

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сегодня, 16 июня, ровно пять лет назад в Казани прошел первый матч чемпионата мира по футболу, также в этот день состоялся полет первой в мире женщины-космонавта, во Франции был поднят вопрос о возобновлении Олимпийских игр, также был изучен химический состав воды в Казанке, открытие лагеря «Артек» в Крыму, в Москве открыли ВДНХ, состоялась первая легкоатлетическая эстафета. На свет появились: Хайдар Бигичев, Салават Юлаев, журналистка Юлия Латынина, Митхун Чакраборти. Скончались: писатель Джеймс Джонс, американский гангстер Аль Капоне, канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Футбольная Казань

16 июня 1943 года на свет появился певец, народный артист Татарской АССР Хайдар Бигичев. Его взросление прошло в многодетной семье, отец был комбайнером, мать работала в колхозе. Хайдар служил в Советской Армии и после службы уехал жить в Москву, где работал на заводе. Вскоре он принял участие во всесоюзном телевизионном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» и стал его лауреатом. После чего ему и посоветовали заняться музыкой профессионально. Так, в 1977 году Хайдар стал ведущим солистом Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

16 июня 1973 года заработал подземный нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. Начали его прокладывать еще в 1965 году. Длина трубопровода составляет 2 119 км, мощность достигает 90 млн тонн нефти в год.

Фото realnoevremya.ru/Максим Платонов

16 июня 2018 года на «Казань Арене» состоялся первый в столице Татарстана матч чемпионата мира по футболу. На поле встретились сборные Австралии и Франции, со счетом 1:2 победу одержали французы. Впервые в истории была использована VAR (система видеопомощи арбитрам), которая позволяла пересматривать определенные моменты игры на основе видеоповторов и принимать правильные решения без долгих раздумий.

16 июня 2021 года ученые изучили химический состав воды в Казанке. Состояние реки сравнили с водой Куйбышевского водохранилища. Представитель Института проблем экологии и природопользования объяснил, насколько важно проводить анализ воды и стараться сохранять показатели в пределах нормы.

«Виват, Россия! Виват, Артек!»

16 июня 1925 года в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». По инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева его основали как санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Лагерь состоял из четырех больших брезентовых палаток, и жили первые артековцы у самого моря. В первый год «Артек» за четыре летние смены принял 320 детей, а на данный момент в лагере девять корпусов, которые могут вместить около 31 тысячи детей.



16 июня 1927 года в Москве состоялась первая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вечерняя Москва». С тех пор проводить соревнования на Садовом кольце стало традицией вплоть до 2017 года.

16 июня 1959 года в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Журнал «Крестьянка» назвал ВДНХ «народным университетом». В павильонах и на смотровых площадках были представлены новинки науки и техники: искусственные спутники Земли, станки с программным управлением, сельскохозяйственные и строительные машины, новая электронная техника. На территории выставки проводили встречи с учеными, представляли результаты достижений советской науки. В настоящее время ВДНХ — это территория в 235 гектаров, которую ежегодно посещают 20 млн человек.

Фото realnoevremya.ru

Возрождение Олимпийских игр и полет первой женщины-космонавта

16 июня 1894 года по инициативе историка и педагога Пьера де Кубертена во Франции прошел конгресс по вопросу возобновления Олимпийских игр. По мнению французского аристократа, они были необходимы для укрепления дружеских отношений между странами, а также для гармоничного развития молодежи. Конгресс поддержал эту идею, и было решено образовать олимпийский комитет для подготовки соревнований. Через 2 года, 6 апреля 1896 года, первые возобновленные Олимпийские игры прошли в Афинах.



16 июня 1950 года родился Митхун Чакраборти, индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах и до сих пор продолжающий кинокарьеру. В СССР он более всего известен по ролям в музыкальных мелодрамах, таких как «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй». Митхун дважды получил национальную кинопремию за лучшую мужскую роль — в 1977 и 1993 годах.

16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» совершила полет первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Совершив на заре освоения космического пространства одиночный полет в космос, Терешкова не только для России, но и для всего мира остается символом русской женщины, которая способна к выдающемуся подвигу.