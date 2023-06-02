«Вор»: Ильдар Хайруллин в комедии с элементами нуара

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 43-я

Пьеса 1994 года «Карак» («Вор») — комедия с главными героями эпохи: преступниками, милицией, бизнесменами и их несчастными женами. Все врут. Доверие — отсутствует. Пик творческой активности Зульфата Хакима и период творческих поисков Фарида Бикчантаева, в главной роли у которого играет его мастер по театральному училищу Ильдар Хайруллин.



Главные персонажи

Зульфат Хаким в это время активно пишет пьесы в различных жанрах. Историческая «Мәңгелеккә изге сәфәр» («Священное путешествие в вечность») о Болгаре. Трагикомедия «Җүләрләр йорты» («Сумасшедший дом»). И несколько жизненных драм с характерными названиями: «Карак», «Зәхмәт» («Страдание»), «Үтермә» («Не убивай»).

Также действует режиссер Фарид Бикчантаев: у него в портфолио — комедия «Казанские парни», трагедия «Ромео и Джульетта», драма «Прощайте» Туфана Миннуллина о разбившихся надеждах шестидесятников. А после «Вора» он поставит беззаботного «Учителя танцев» Лопе де Веги.

Хайруллину 44 года. Он учился в русской школе, поступая в Казанское театральное училище, практически не знал родного языка. Учился у Марселя Салимжанова, а сам преподает с 25 лет, среди его учеников — Бикчантаев. Он народный артист ТАССР.

Хайруллин также актер многообразный. Играл и молодых положительных (вроде образа Поэта в пафосном спектакле о Джалиле «У совести вариантов нет» Миннуллина), и взрослых отрицательных, немало у него ролей с эксцентрикой и фарсом, он может быть и великим, и жалким, вроде Карандышева у Островского.

Плут и трикстер

Жанр «Вора» — грустная комедия. Первая сцена — внушительная квартира, в квартиру заходит Альбина (Рузия Мутыгуллина), видит Вора (Ильдар Хайруллин) и теряет сознание.

Вор деловит, его уверенная речь отлично работает с харизмой Хайруллина, он, произнося «Карак», перекатывает «ррр» во рту. Вор, восхищенный красотой Альбины, целует ей руку. И тут возвращается муж Халим (Расим Салах). С пистолетом. Очень неудобная ситуация. Халим — подполковник, глава районного отделения милиции. И вор говорит, что он любовник его жены. А потом снова — что он вор. Он плут и трикстер. А может, и сам дьявол.

А потом приходит сосед, бизнесмен Марат (Асхат Хисматов), активно использующий слово «сволочь», в нем Вор также возбуждает чувство ревности. Что ж, позовем его жену Альфию в говорящем за нее блестящем халате (Зульфия Зарифова). При этом Вор обстоятельно комментирует каждый шаг и продолжает менять позицию, поскольку у него есть цель. Если кто-то пропустит еще один поворот сюжета, то Вор всегда поможет.

Обстановка нездоровая, прошло 15 минут с начала спектакля, наворочено конфликтов, спектакль выглядит классической экономной (траги)комедией положений, когда круговая порука мажет как копоть. Герои ругаются (18+) и, кажется, ненавидят друг друга, включая падчерицу Халима Зульфию (Лилия Нагимова).

Еще один персонаж на своем месте — «Абзый», видимо, Шеф, прокурор (Наиль Дунаев). Кстати, обратите внимание, что многие артисты старшего поколения написали фамилии без суффикса «-ов». Тенденция того времени.



Шеф с Вором связан, потому что прокурор хочет выкрасть у подполковника компромат на городского главу Назыйфа Хадиевича (Азгар Шакиров). А вообще, на всех есть необходимые документы...

Зульфат Хаким дальше выкручивает ситуацию, и вот уже новый бойфренд дочери жены пьет чай в квартире, которую грабил. И он в этой обстановке выглядит абсолютно органично.

Эту комедию легко представить в черно-белом варианте, снятом с элементами нуара: пессимизм, цинизм, разочарование так и сквозит в репликах героев. Нет никакого очарования эпохи, ощущения перемен: начало 90-х выводит воров на первый план, и это приговор постсоветским реалиям. Герой Хайруллина — не преступник, а их спаситель, который поможет героям спектакля договориться, потому что сами они открыто общаться не могут.

