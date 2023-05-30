Россия потихоньку теряет свое влияние в мировом спорте

Это не события последнего года, это уже тенденция

В Латвии и Финляндии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, уже второй, который пропускают сборные Беларуси и России. Более того, сам ЧМ был отобран у Санкт-Петербурга, ранее выигравшего право на его проведение. Но сейчас наше присутствие на ЧМ практически не ощущалось, что констатирует спортивная редакция «Реального времени».



Что русскому плохо, то для немца полуфинал ЧМ

Чемпионат мира 2023 года запомнится тем, что одной хозяйской команде немыслимо подфартило. Латвия, а речь идет о ней, в последний момент вышла в четвертьфинал, воспользовавшись тем, что непобедимая ранее Швейцария уже забронировала себе первое место в группе с Канадой и Чехией, попутно обыграв их, и во встрече с латышами их защита из неприступного банка превратилась в сыр. То есть от Канады и Чехии она пропустила по два раза, а от Латвии — четырежды. Впрочем, уже в четвертьфинале представители альпийской страны вылетели. Немцы повторили одно из лучших своих достижений в хоккее.

В группе Норвегия переиграла Канаду, в четвертьфинале Латвия была сильнее Швеции, то есть без России и Беларуси «все смешалось в доме» Тардифа, нынешнего президента Международной федерации хоккея. Разве что аутсайдеры были предсказуемы, Словения и Венгрия, причем Венгрия проиграла в решающем матче Австрии, с которой сто лет назад пребывала в рамках одной Австро-Венгерской империи. В следующем сезоне вылетевшие команды сменят Великобритания и Польша, что наталкивает на мысль, что и ЧМ-2024 в Праге и Остраве мы пропустим. Поскольку из перечисленных выше команд взаимные симпатии мы ощущаем только с вылетевшей Венгрией и оставшимся в высшем дивизионе Казахстаном. Так что очередной сериал встреч России и Беларуси может продлиться еще сезон, может, и не один.

Кстати, плавно переходя к другой теме, хочется назвать одну из немногих сборных, где спокойно продолжают играть россияне и украинцы. Это сборная Румынии, в составе которой уроженцы Украины Павло Борисенко, Евгений Емельяненко и Евгений Лиманский плюс два россиянина — Тимур Расулов и Евгений Скачков. Воспитанник «Ак Барса» Расулов, сын воспитанника СК им. Урицкого Рамиза Расулова, Скачков также поиграл за «Ак Барс». Еще один «румын» Альберт Загидуллин ранее поиграл за альметьевский «Нефтяник», но в актуальный состав сборной не прошел.

Вячеслав Фетисов даже назвал демонстрацию чемпионата по «Матч ТВ» преступлением. Фото duma.gov.ru

Неоправданный интерес федеральных СМИ к чемпионату мира без России

Мы рассматриваем хоккейный чемпионат не более чем предмет для изучения, который может помочь разобраться в дальнейших тенденциях развития международного спорта в эру полной и частичной изоляции России и Беларуси. Но в то же время чемпионат, где нас не было, широко освещался в федеральных профильных СМИ, а трансляции матчей вызвали справедливое недоумение и возмущение ветеранов советского хоккея. Александр Кожевников, Андрей Назаров подвергли обструкции и сам хоккей без России, и его трансляции. Вячеслав Фетисов даже назвал демонстрацию чемпионата по «Матч ТВ» преступлением. В чем-то он прав, если знать все нюансы работы этого телеканала, входящего в государственный холдинг «Газпром-Медиа». Самые лучшие матчи чемпионата России по водному поло с участием казанского «КОС-Синтеза» и волгоградского «Спартака» телеканал демонстрировал за деньги, заплаченные казанским клубом. Эти трансляции вызвали огромный интерес у ватерпольной общественности, тем более что увидеть водное поло на экранах удается крайне редко. «Матч ТВ» умудрился заработать на виде спорта, который по своему развитию близок к полупрофессиональному.

Прошлой осенью «Матч ТВ» демонстрировал чемпионат мира по футболу без россиян, и в этом нет никакой крамолы. Мундиаль проходит раз в четыре года, и он был насыщен сборными стран, с политическим руководством которых Россия выстраивает стабильные партнерские отношения. Хоккейный междусобойчик — это ежегодное сборище второсортных сборных, представляющих страны, объявленные политическими противниками нынешней России. Рассуждать о том, что спорт вне политики, когда наши с белорусами сборные уже два года находятся вне международного календаря, может только очень наивный человек.

Самые лучшие матчи чемпионата России по водному поло с участием казанского «КОС-Синтеза» и волгоградского «Спартака» телеканал демонстрировал за деньги, заплаченные казанским клубом. Фото vk.com/sintezkazan

Казахстан скоро останется без россиян

Между тем ранее «самым российским» в хоккее был Казахстан, который впервые за долгие годы сыграл чисто казахстанским составом. Более того, сборные по водному поло и хоккею с мячом комплектовались из россиян, которые не подошли родной стране, поскольку этому не препятствовала процедура двойного гражданства. На Олимпиаде 2004 года за ватерпольный Казахстан выступали четверо россиян — Гайдуков, Зайцев, Смоловый, Шидловский, на Олимпиаде-2012 их также было четыре, правда, трое родились не в России. Николай Максимов, а также Губарев из Фрунзе, Панфили из Кишинева, Ушаков из Донецка. Но водное поло первым уловило тенденцию к снижению числа российских спортсменов в составе, и уже на Олимпиаде-2016 квартет «новых казахов» был составлен из «югославов» Антоньевича и Пековича, молдаван Вердеша и Шлемова. И вот уже майский старт в рамках второй группы Мировой лиги позволил зафиксировать тенденцию: ватерпольная сборная Казахстана составлена из местных воспитанников. Команда разбалансирована по возрасту: двоим по 16 лет, одному — 17, а ее ветерану — 32, но это продукт национального ватерпола.

Как и сборная по хоккею с мячом, которая без россиян заняла четвертое место на чемпионате мира. С россиянами казахстанцы семь раз были бронзовыми призерами, четырежды подряд — с 2012 по 2015 год. В Казани с местным «Динамо-Казань» работает бронзовый призер ЧМ в составе сборной Казахстана Александр Косынчук, уроженец Красноярска. Правда, отличие тех бронзовых сборных от нынешней в том, что, кроме членов тренерского штаба, казахстанцев там почти не было. В том же 2003 году совсем не было, затем появились Рауан Исалиев и Искандер Нугманов, Денис Максименко и Ильяс Хайрекишев. Трое названных ветеранов, за исключением Хайрекишева, вместо которого был заявлен другой опытный вратарь — Вячеслав Горчаков, играли на недавнем ЧМ. Последние россияне — Вшивков и Шадрин защищали цвета Казахстана на предыдущем чемпионате мира 2019 года, после чего эти соревнования в первом дивизионе не проводились. Нынешняя основа сборной — это игроки «Акжайыка», конкурирующие с молодежной командой «Динамо-Казань» во втором дивизионе чемпионата России.

Елизавета Полстяная из Латвии теперь стала нарицательным примером «спортивного геноцида» из-за того, что девушка выросла в России. Фото: Real Federaciòn Espanola de Gimnasia

Как Россия теряет свою значимость в мировом спорте

По количеству натурализованных спортсменов легко определять степень развития того или иного вида спорта в стране. Американские баскетболисты, бразильские футболисты, канадские хоккеисты есть практически в любом чемпионате, вслед за этим и во многих сборных. Так и российский спорт был широко представлен в сборных соседних государств в момент сильнейшего развития. Водное поло, за которым наше издание следит наиболее тщательно, было представлено, помимо Казахстана, в сборной Украины на Олимпиаде 1996 года (казанцы Олег Владимиров, Игорь Горбач плюс Алексей Егоров из Пензы), в сборной Молдовы на момент, когда она участвовала в квалификационном турнире перед Олимпиадой-2004. Там числились Бонкин, Маслюк, Родионов плюс местные воспитанники Маркоч и Панфили, причем это не помешало в будущем Панфили стартовать уже за сборную Казахстана.

Эта сборная активно задействовала российских волейболистов, был даже удивительный случай, когда молодежная сборная Армении по баскетболу под руководством экс-тренера УНИКСа Сергея Зазулина была составлена из россиян (Грачев, Захарчук, Кармакских, Константинов, Полухин и российский серб Радивоевич) и российских армян (Погосян, Саядян, Тавакалян). Сейчас из игровых видов спорта Россия массово присутствует только в хоккее с шайбой (Грузия, Кыргызстан, ОАЭ), хоккее с мячом (Германия), мини-футболе (Армения), из неигровых — в фигурном катании и художественной гимнастике. На последней «британской Олимпиаде» Комонуэлс Геймс выступали Лидия Яковлева из Австралии, Марта Екимова из Англии, Анна Соколова с Кипра, еще больше их на чемпионатах мира, а Елизавета Полстяная из Латвии теперь стала нарицательным примером «спортивного геноцида» из-за того, что девушка выросла в России. Латвия, кстати, изначально была ориентирована на российских хоккеистов (Белявский, Знарок, Керч, Матыцин, Чудинов). Были и те, кто, собственно, олицетворял эти два понятия, к примеру, тесть наставника «Адмирала» из Владивостока Леонида Тамбиева, москвич Вячеслав Назаров, всю карьеру проигравший за рижское «Динамо». Но с годами страна активно отрекалась от советского прошлого и российского настоящего. И нынешний ее несомненный успех чисто латвийский, там даже этнических русских в сборной раз-два и обчелся.

Джаудат Абдуллин