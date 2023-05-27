Тина Тернер, «Ночь музеев» и татарстанская Федерация футбола: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: коллаж «Реального времени»

На уходящей неделе внимание жителей Татарстана и, пожалуй, всего мира привлекло известие о смерти популярной певицы Тины Тернер. Запрос с ее именем оказался в лидерах по приросту популярности по сравнению с предыдущей семидневкой. Не угасает у татарстанцев заинтересованность российским сериалами — ищут их они как через поисковик, так и через видеохостинг. Популярным по-прежнему остается спортивное направление — меняются лишь виды: от хоккея к баскетболу, а от него — к футболу. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Фильмы, сериалы и ночные музеи

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



«Королева рок-н-ролла» — американская и швейцарская певица Тина Тернер, синглы которой неоднократно возглавляли хит-парады, ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет. Это событие, судя по всему, взбудоражило жителей Татарстана, среди которых, вероятно, не мало поклонников ее творчества, и отразилось на их поисковых запросах. Они стали активнее интересоваться личностью умершей легенды. Прирост популярности запроса с именем артистки по сравнению с предыдущей семидневкой в республике подскочил в разы — на 2 000%.

Вызвала интерес у татарстанцев и новая часть фильма «Стражи галактики», премьера которой состоялась еще в конце прошлого месяца. Россиянам, в том числе и татарстанцам, посмотреть новинку американского кинематографа затруднительно — в кинотеатрах зарубежные кинокартины большая редкость уже больше года. А потому фанаты из Татарстана, вероятно, ищут не только информацию о фильме, но и способы его посмотреть.

В топе поисковых запросов остался третий сезон российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Однако со второй строчки он спустился на третью — прирост популярности за последние семь дней в Татарстане составил 600% против 900% неделей ранее.

Осталось в числе запросов, которые татарстанцы активно вбивают в свои поисковики и одно их цифровых казино. Как и сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», он спустился по сравнению с предыдущим периодом на одну строчку. Прирост популярности запроса на этой неделе составил 300% по сравнению с семью предшествующими днями. Динамика, впрочем, оказалась на том же уровне — за предыдущую неделю прирост популярности также оценивался в 300%.

Единственный из запросов, сохранившихся в списке с прошлой недели, сумел подняться в нем — это испанский профессиональный футбольный клуб «Реал Мадрид». С 8-й позиции и приростом популярности в 80% он поднялся на 5-е место. Прирост популярности при этом тоже оказался выше — 150%.

В два раза по сравнению в прошлой неделе в Татарстане выросла популярность запроса про Бахмут, он же Артемовск. Последнее, к слову, официальное название на сегодняшний день — врио главы ДНР Денис Пушилин после освобождения города рассказал, что тот сохранит советское название. Заинтересованность темой вполне очевидна — это одно из главных мест, где долгое время выполнялись задачи специальной военной операции, благодаря которым Артемовск на прошлой недели удалось освободить.

На 60% по сравнению с прошлой неделей выросла популярность запроса о погоде. Установившаяся в Татарстане жара, по всей видимости, вынудила выйти в интернет на поиске ответа на вопрос, сколько она еще продлится. Ответ по погоде татарстанцам Гидрометцентр республики дал еще в четверг — он обещает понижение температурного фона уже в ближайший понедельник, 29 мая, а впридачу к нему грозовые дожди.

Равный прирост популярности показали такие запросы, как «ФФРТ», который открывает всевозможные ссылки с информацией о Федерации футбола Республики Татарстан, «БлаБлаКар» и «Ночь Музеев». Их татарстанцы гуглили на этой неделе на 40% чаще, чем на предыдущей.

Жители Нижнекамска и Альметьевска оказались равнодушны к «Ночи музеев»

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Личность Тины Тернер в связи с новостью о ее смерти вызвала сильный интерес у многих татарстанцев. Наибольший интерес выразили жители Казани и Альметьевска. Чуть ниже оказался он в Набережных Челнах, хотя и стал на этой неделе в автограде самым популярным.

Меньше любопытства к умершей артистке выразили жители Нижнекамска. Их, к примеру, на этой неделе больше интересовала информация в интернете по «БлаБлаКару», «Реал Мадриду» и сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!». В то же время известная акция «Ночь музеев» нижнекамцев совсем не привлекла.

Аналогичный нулевой интерес к ней выразили и жители Альметьевска. На этой неделе их больше заботил сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» — они искали его в интернете гораздо чаще проживающих в Челнах и Нижнекамске, а также в Казани. В то же время альметьевцы на этой неделе не гуглили информацию об Артемовске, которую, например, активно запрашивали казанцы и без лишнего энтузиазма, но все же вбивали в поисковик челнинцы и нижнекамцы.

Взоры татарстанцев приковал футбол

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



На видеохостинге YouTube внимание татарстанцев вновь приковал спорт. Однако на смену казанскому баскетбольному УНИКСу пришел зарубежный футбол. Так, например, запрос видеороликов по игре «Манчестер сити» по сравнению с прошлой неделей увеличился на 3 000%, а по «Реал Мадрид» — на 1 950%. К слову, в рейтинге по итогам предыдущей недели их и вовсе не было. Резкое повышение внимания к этим футбольным клубам легко объяснимо — это ежегодный международный турнир по футболу Лига чемпионов и Ла Лига, в которых они сейчас играют.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» вошел в топ-3 запросов татарстанцев и на YouTube. Прирост популярности составил 1000%. Неделей ранее динамика рост числа запросов по сериалу составляла 750%.

Популярным остается и запрос «Манера крутит мир». В рейтинге по приросту популярности он держится уже несколько недель подряд. Однако динамика постепенно снижается. Так, например, если за предыдущую неделю прирост по сравнению с аналогичным предшествующим периодом составлял 600%, то на этой неделе уже лишь 400%.

Источник: Google, YouTube

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