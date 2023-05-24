Умерла американская певица Тина Тернер
Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, сообщил ее представитель.
— Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, — приводит телеканал Sky News заявление представителя певицы.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть
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