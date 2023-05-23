Денис Пушилин заявил о сохранении названия города Артемовска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что город Артемовск сохранит свое советское название. Оставлять название Бахмут не будут.

— Руководствуемся нормативно-правовой базой. Все названия на 11 мая 2014 года. Артемовск — понятно, но нам еще предстоит освободить Нью-Йорк. И он тоже перестанет быть Нью-Йорком, — рассказал Пушилин в своем telegram-канале.

Он добавил, что в Артемовске предстоит разминировать неразорвавшиеся снаряды. Затем в город будут заводить остальные гражданские службы.

Фото: commons.wikimedia.org

Город был основан в 1571 году как пограничная Бахмутовская сторожа, позже превратившаяся в укрепленную слободку. В 1924 году город был переименован в Артемовск в честь советского государственного деятеля Федора Сергеева, известного по псевдониму Артем. В 2016 году власти Украины переименовали город в Бахмут.

20 мая руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в ДНР. По его словам, с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.

Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.



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Айрат Назипов