Евгений Богачев: «Я бы оставил на следующий сезон всю команду»

Президент БК «УНИКС» — о Минтимере Шаймиеве, судьях-инквизиторах и звонке раввина

После торжественной церемонии чествования УНИКСА — новоиспеченных чемпионов России по баскетболу — президент клуба Евгений Богачев пообщался с прессой, в том числе и с корреспондентом спортивной редакции «Реальное время».

«Минтимер Шарипович до сих пор переживает за нас»

— Евгений Борисович, можно ли уже говорить об изменениях перед предстоящим сезоном?

— Большинство игроков останется. Ведем еще переговоры с Велимиром Перасовичем, желание остаться у него есть. Обговорит этот вопрос с супругой, к которой поедет. Он с семьей давно не виделся, потому что не привез сюда жену, хотя многие наши тренеры привозили своих супруг в Казань. Раз уж я затронул этот вопрос, жена у него красавица, сын занимается баскетболом. После того как он с ними переговорит, мы созвонимся и уточним его планы, которые пока указывают на то, чтобы остаться. Это обоюдное желание. Что касается игроков, то из шести легионеров четверо у нас на контрактах, без контрактов двое — Ненад Димитриевич из Македонии и француз Луи Лабери. Но я бы оставил всю команду, на мой взгляд, она растет.

Будем работать. Но после таких больших побед, как коршуны слетаются агенты, цены на игроков возрастают, это вызывает проблемы с бюджетом. Но думаю, что у нас получится, чтобы была стабильность с составом. Все, кто следил за нашей командой, знают, что у нас не было только золота чемпионата страны, все остальные трофеи, включая европейские, мы выигрывали. Много серебра, мы стабильная команда, но хотелось бы, чтобы и сами спортсмены поиграли друг с другом года три-четыре, это сделало бы игру команды совершеннее.

— Какой вклад в нынешнюю победу внес первый президент и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев?

— Минтимер Шарипович, можно сказать, сосватал меня в УНИКС. Я очень смутно представлял, что такое баскетбол, поскольку в школе и в институте занимался другими видами спорта. Минтимер Шарипович сказал мне, что Александр Щербаков и ушедший недавно из жизни Юрий Коноплев просят его помочь команде с финансами: «Возьмись за это!» Я взялся, но когда мне принесли ведомость, где были клубные долги, взялся уже за голову. Там было столько, что три года расхлебывать. Минтимер Шарипович до сих пор переживает за нас, болеет, главное, он верит в меня. В итоге расхлебали, расчистили, но потом я думал, что, если бы Шаймиев поручил мне развитие, например говорю, художественной гимнастики, то это обошлось бы дешевле, и приятнее (смеется и уточняет: «Это в качестве шутки»). Баскетбол — это сложный вид спорта, который я не хочу сравнивать с другими командными видами, но в нем сочетание интеллекта и силы, наложенных на дисциплину.

Когда мы пришли в клуб, баскетбол был еще достаточно новым видом спорта для республики, ранее развивавшимся только на студенческом уровне. А сейчас в России команд, похожих на нас, я считаю, только четыре. Все нынешние полуфиналисты по итогам чемпионата, хотя всего в Лиге ВТБ 14 команд. Правда, ходят слухи, что прибавится еще участник из Израиля.

«Богачев — президент УНИКСа и по совместительству председатель Нацбанка»

— Насколько оправданы эти слухи?

— Не могу говорить о деталях, но переговоры ведутся. Я взялся за этот тяжелый груз, но порядка 17 лет нес его на общественных началах, занимая должность председателя Национального банка республики. Одна газета нашла возможность пошутить, написав, что Богачев — президент УНИКСа, и только по совместительству председатель Нацбанка. Но без помощи Шаймиева, Рустама Нургалиевича, который тогда был еще премьер-министром и зачастую подталкивал к нам спонсоров, а сейчас возглавляет республику Татарстан, — без них нам не удалось бы войти в число сильнейших команд страны. Сами представьте, в России 89 регионов, а в числе сильнейших только десять команд.

При этом в УНИКСе нет бюджетных денег, хотя у наших конкурентов есть команды, где затраты на клуб прописаны в бюджетах региона.

За все эти годы работы в клубе у меня и разочарование наступало, когда у Казани грубо и нагло отнимали титул, к завоеванию которого мы были готовы. Давным-давно вышла статья в одном федеральном издании, где один только заголовок «Во втором матче арбитр Александр Горшков принес ЦСКА 17 очков».

Помню-помню, мне кажется, этот факт достоин того, чтобы пригласить судью-инквизитора Горшкова на банкет по поводу празднования золотых медалей.

При этом с тогдашним президентом федерации баскетбола Сергеем Черновым мы находимся в хороших отношениях, он на днях звонил с поздравлениями. Все было, но сейчас стало больше порядка, тут есть и заслуга Сергея Иванова.

— Были среди звонков с поздравлениями неожиданные?

— Был один. Там необходима предыстория: я сам родом из Курской области, но моего отца по работе перевели на Украину, и я оканчивал школу там. Причем сама школа была украинской, но учились в ней дети разных народов мира, включая такого моего однокашника. Правда, он моложе меня, но я его знал еще потому, что одной из его учительниц была моя мама. Он по национальности еврей, сейчас живет в Нью-Йорке, занимаясь там медицинским бизнесом, связанным, в том числе и с Россией. По совместительству он еще и раввин, едва ли не самый главный в Нью-Йорке. Мы лет тридцать не виделись, а недавно он позвонил, сказал, что находится в Казани, и предложил встретиться. Посидели, поговорили, я у него спрашиваю: «Ты сало-то будешь, как едали ранее, на Украине?» Он мне: «О чем ты спрашиваешь? Конечно!»

В общем, поели, попили, а позавчера он мне позвонил с поздравлениями, и я ему сказал, что теперь-то мы готовы ко встрече с главной командой Нью-Йорка — «Нью-Йорк Никкерброкерс»: «Привози их, мы билеты купим, голову тут им оторвем» (смеется).

«Среди тренеров мало тех, кто поиграл на высоком уровне»

— Если рассматривать историю серебряных медалей «УНИКСа», то там можно найти не один эпизод, когда клуб был достоин чемпионства. Может, ради компенсации и на следующий год замахнуться на первое место?

— Будем стараться, хотя по такому показателю, как бюджет, мы находимся на четвертом месте. Хотя в цифрах у нас примерно миллиард рублей, а у ЦСКА — 3 миллиарда. Далее «Зенит» и тот же «Локомотив-Кубань», который опережает нас в этом плане на 200 миллионов рублей. Но в нынешнем финале мы с Краснодаром доказали, что дело не только в бюджетах. Дело еще в тренере, селекции, где не всегда удается угадать. Наперед важно — кого можно брать в рамках своего бюджета. Сейчас еще цены взлетели, плюс сильные игроки стремятся играть в Евролиге, где нет российских команд. С президентом ЦСКА Андреем Ватутиным мы, можно сказать, сдружились за годы соперничества, обмениваемся мнениями, и есть понимание, что шиковать, наверное, никто не будет. Что толку, что один игрок получает зарплату в 3 миллиона рублей, при этом часто недомогает, потом он же ошибается так, что команда проигрывает, а он еще и надолго выбывает из строя после бытовой драки. А при этом на игроке строится вся командная игра.

Это же еще и мастерство тренера, среди которых мало тех, кто сам поиграл на высоком уровне. У нас таковым был Станислав Еремин, Вальдемарас Хомичюс, сейчас Перасович,

— Был Евгений Коваленко...

— Да, с которым мы впервые завоевали медали чемпионата России. А многие тренеры, по большому счету, теоретики, тут вспоминается наш Андреа Тринкьери, который только в школьной команде был. Правда, наша публика его любила, как и ваш брат-журналист. Он, кстати, сейчас безработный. Еще и удача должна присутствовать. Вот лично я считаю, что нам повезло в том плане, что в начале сезона практически все игроки нашей команды перенесли в разной форме тяготы коронавируса, другие болячки, и на финише все были живы-здоровы (за исключением игрока ротации Станислава Ильницкого). Сейчас игроки разъедутся на небольшой отпуск, а по его окончании снова примемся за переговоры. Вот, к примеру, он нам очень нужен (Богачев указал на проходившего мимо Луи Лабери, и личность француза подлила новых красок в его повествование). Лабери нам очень помог, что мало кто мог заметить. В их столкновении в краснодарском матче Окаро Уайт потерял несколько зубов, из-за чего был исключен из игры, и мы там победили. А уже в казанском матче Лабери что-то такое показал Уайту, и тот рассвирепел, ринулся на него, чуть ли не драка завязалась, а закончилось это все получением пятого фола и уходом с площадки. Окаро Уайт вообще-то бывший игрок УНИКСа и, он проходя в раздевалку мимо меня, поприветствовал. Я тогда еще подумал, что зря мы расстались с Уайтом, поскольку мы взяли на его место более сильного игрока, а тот в конечном итоге бросил нас, уехав в «Монако». (Тут надо отметить, что «Монако» только что стал бронзовым призером Евролиги, одолев в матче за бронзу «Барселону». При этом основа «Монако» на треть состоит из игроков, уехавших или сбежавших из команды Лиги ВТБ: Майк Джеймс, ЦСКА, Джордан Лойд, «Зенит», и экс-униксовец Джон Браун.)

Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов