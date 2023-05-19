Наиля Зиннатуллина: «Мы в Татарии любим работать напоказ, показывать, как мы можем»

В Казани обсудили роль открытых общественных пространств в различных культурах на примере опыта регионов России

Фото: Диана Салихова

В Национальной библиотеке РТ прошла сессия «Роль открытых общественных пространств в различных культурах. Опыт регионов России». Эксперты рассказали о примерах создания общественных пространств с учетом разности культур и национальной идентичности субъектов страны. Например, какие парки появились в самом древнем городе России и как после благоустройства зеленых зон и мест отдыха жители и культурные институции реализуют себя на этих площадках в Якутии, Башкортостане, Дагестане и Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы никогда не переломим татарский национальный дух»



Модерировал дискуссию руководитель управления проекта в Управлении нормативно-методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Проектной дирекции Минстроя России Джемал Сурманидзе. Он подчеркнул, что Национальную библиотеку РТ в качестве места проведения встречи выбрали неспроста — это один из тех примеров, который лучше всего подходит для темы сессии. Еще несколько лет назад эта локация была совсем непопулярной, а с 2020 года, после реконструкции, спрос на нее не падает, а только растет. На данный момент — это однозначно один из культурно-научных и молодежных центров Казани.

— Раньше мы слепо копировали то, что видели где-то еще. Сейчас этот мир перестает быть таким, как раньше. Уже нужно думать, а чему же мы научились? Можем ли мы брать идеи не из шаблонов? Мы должны нащупать пульс, который поможет использовать те средства, которые у нас есть, и делать что-то свое уникальное, — подчеркнул Сурманидзе.

Фото: pdminstroy.ru

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказала о том, как зарождалась новая удобная и современная республика. По ее словам, началось все в 2015 году с программы развития общественных пространств: «Изначально парк Горького, к примеру, был советской застройки, как и многие локации, и по тем или иным причинам не имел должного ухода. И то, каким вы видите его сейчас, — это как раз плод работы 2015 года».



Также Зиннатуллина поделилась последними примерами благоустройства общественных пространств в Татарстане и рассказала о предстоящих планах: «По большей части, проводим светские события, которые не относятся конкретно к какой-то национальности и религии. На Кабане проводим «Милли кием», в парке Горького — День дружбы народов. В этом году будет реализован новый проект в Старо-Татарской слободе, ее ждет масштабное обновление».

— Мы в Татарии любим работать напоказ, показывать, как мы можем. Сколько бы мы ни делали минималистичных зданий, мы никогда не переломим татарский, российский национальный дух, и слава богу. У нас свойственно что-то украшать, не оставлять просто так. Например, на обычную сцену ребята положили ковер, сказали, что так красивее и уютнее. Сцены у нас в каждом пространстве, чтобы проявить свое «Я», а ковры по-прежнему остаются с нами, от этого не уйти, — заметила спикер.

Фото: Диана Салихова

Офлайн-«Тиндер» и парки в царстве вечной мерзлоты



Якутию невозможно описать общими словами, каждый район отличается друг от друга, сохранились даже кочевые народы, которые постоянно перемещаются, рассказала выступившая следом заместитель начальника «Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия)» Александра Улинова.

Также она рассказала об особенностях архитектурного развития в условиях сурового климата и северной зимы:

— Все наши пространства должны подстраиваться под разный климат, мы всегда ставим принцип круглогодичности. Важно отметить, что люди хотят выходить на улицу и зимой, они не хотят сидеть дома из-за холода, и прогулки в целом реальны, если устраивать их с перебежками. Поэтому общественные пространства нам необходимы, так люди могут согреваться — в теплых павильонах. Солнечных дней у нас немало, но и не так много, поэтому пространство делаем с условием, чтобы туда попадали солнечные лучи. Еще одна наша особенность в том, что все от заборов уходят, а мы без них совсем не можем, потому что у нас во многих населенных пунктах есть домашний скот, который любит кушать озеленение, оставлять после себя не самые приятные следы и все разрушать.

Улинова поделилась, что сейчас одна из самых больших трудностей — это озеленение из-за климата и отдаленности населенных пунктов. Поэтому на местах выходят из положения при помощи хвойных деревьев и кустарников, которые самовоспроизводятся, ведь людям среди белого снега тоже нужны яркие цвета и краски жизни.

Фото: yandex.ru/maps

Башкортостан является сильнейшим конкурентом Татарстана. И вот что про опыт создания открытых общественных пространств этой республики рассказал директор Института развития городов Башкортостана Алмаз Фаткуллин:



— У нас 21 город, в каждом городе у нас есть общественное пространство. Учились мы у Института развития городов Татарстана, долго пытались выявить ту самую идентичность. В итоге ушли от единства Башкирии и пришли к индивидуальной идентичности каждого города, обращая внимание на индивидуальные особенности. Из того, что у нас общее — это курай, в одном из проектов мы сделали фонари в его форме, юрты легли в основу благоустройства города Янаул.

Также спикер привел интересный пример выявления потребностей жителей при создании общественного пространства:

— Мы спрашивали у жителей, что они хотят, как они хотят проводить время, где будут гулять, а где не будут, и мы никак не ожидали, что они захотят следующее: на нашей набережной реки Агидель в Уфе сейчас на постоянной основе происходит офлайн-Tinder, где люди танцуют, веселятся и знакомятся.

Фаткуллин также поделился подробностями проекта «Башкирское долголетие», когда пенсионеров вывозят на экскурсии. Большей популярностью в таких поездках пользуется село Воскресенское. Также показал, как в республике готовят площадки для Сабантуя, отметил, что для башкирского народа они очень значимы. Поэтому необходимо сразу же закладывать в архитектуру сооружения для этого праздника.

Фото: администрация города Уфы

Бытие формирует сознание — как Дербент стал туристическим городом



Напоследок выступил Иса Магомедов, главный архитектор города Дербент. Он рассказал о благоустройстве самого древнего города России:

— В Советском Союзе город начал развиваться в туристическом аспекте. Но из-за разных произошедших событий у людей сложились и стереотипы, и страхи, так что люди перестали посещать общественные пространства. Тогда мы начали собирать всю айдентику нашей местности, наши особенности и отличительные черты.

В частности, не были популярными для прогулок магалы Дербента. Это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети. Всего в Дербенте девять магалов, расположенных в горной части города.

— Магалы были большим стереотипом, что это как 13-й район, где люди сидят и не пускают никого, конфликтуют. У меня даже была такая история: когда мы впервые решили там что-то построить, это был детский игровой комплекс, мне сказали, что назначали меня ответственным, так как видели во мне человека, который разрулит все ссоры. Но в итоге люди показали, что были готовы к изменениям, — добавил Магомедов.



Далее он показал проект старинного кладбища, которое в городе реконструировали. Дизайн стирает ощущение, что кладбище — это лишь о горести и утрате, ведь это продолжение жизни, согласно канонам ислама.

За период благоустройства Дербента количество туристов выросло от 155 тысяч в 2019 году до 900 тысяч в 2022 году.

Фото: Управление архитектуры г. Дербент

На вопрос к участникам сессии о том, насколько то, что они делают, является мягкой силой страны, чувствуют ли спикеры, что влияют на что-то, выступающие ответили так:



— Благоустройство — это о снятии разграничений физических и моральных, безусловно, влияем.

— Это только начало, скоро мы будем известны и за пределами страны. Наш опыт примут на вооружение и будут применять на практике.

— Мы видим это в поведении молодежи: как они вели себя 4 года назад в плане вандализма и как сейчас — количество вандализма кратно уменьшилось, в разы.

— Бытие формирует сознание. Очень важно сохранить жизнь и идентичность, чтобы в городах были главными те, кто там живет и кто туда приезжает.

