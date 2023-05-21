Армейцы Холден, Фернандес и Хэммон в числе лучших российских легионеров

Не обошлось без Виктора Ана и «татарина» Вика Уайлда

За год до старта Олимпиады в Париже стартовала массовая серия отказов спортсменов от российского гражданства, которые либо уже сменили, либо начали процесс смены гражданства с целью стартовать на Играх. Спортивная редакция «Реального времени» составила собственную символическую десятку лучших легионеров стран бывшего СССР.

Виктор — это победа!

Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, три эти победы были в составе сборной России. Его длинная спортивная карьера также была поделена практически поровну, когда с 2002 по 2010 год он стартовал за Южную Корею, а следующие девять лет выступал за Россию. Причем 26-летний спортсмен переезжал в Россию далеко не первым номером, неудачно стартовав на Олимпиаде в Ванкувере-2010, будучи травмированным и в состоянии конфликтов.



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Вик Уайлд, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Татарстана. Практически ровесник Ана, он переходил в состав российской команды в 25 лет, правда, с гораздо более слабым бэкграундом. В отличие от Ана, им двигало еще желание быть рядом со своей подругой на тот момент — Аленой Заварзиной. Но даже расставшись с ней и пережив неудачный олимпийский цикл Пхенчхана-2018, Уайлд сумел собраться на Пекин и завоевать там бронзу, про которую банально говорят, что она сродни золоту.

Ан и Уайлд — это, кстати, ответ всем тем, кто привык считать, что Олимпиада в Сочи была выиграна благодаря «мастерству» Родченкова, а не блестящей селекции: три золота Ана и две победы Уайлда — это уже фундамент той победы 2014 года.

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Звезды Азербайджана

Лорен Альфонсо Домингес, бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира. Появление кубинского боксера в сборной Азербайджана — это не первый факт, поскольку первым был успешный опыт Лоренсо Сотомайора, который переходил в другую сборную в 26 лет, что поздновато для спорта, и без опыта успешного выступления на международной арене. Но ему помогла победа на Европейских играх в Баку в 2015 году, и Сотомайор уже через год стал призером Олимпиады в Рио-2016. Альфонсо Домингес переходил год спустя, в 22-летнем возрасте, сменив в своей категории другого победителя Европейских игр, Теймура Мамедова. В итоге Альфонсо Домингес также выиграл Европейские игры, уже в Минске 2019 года, после чего добавил в свою коллекцию бронзу Олимпиады в Токио и вслед за этим золото чемпионата мира. И уже после ЧМ-2021 он женился на азербайджанской девушке Нигяр.

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Сабах Шариати, бронзовый призер Олимпиады и вице-чемпион Европы. Уроженец Ирана заинтересовался перспективой выступления за Азербайджан за два года до Европейских игр, в 2013 году. Стал там вторым, на Олимпиаде в Рио-2016 — третьим, после чего семь лет не мог добраться до пьедестала почета, только в нынешнем году став вице-чемпионом Европы. Правда, стоит добавить, что на нынешнем ЧЕ не было российских и беларусских борцов, что любопытно, сам Азербайджан достаточно редко приглашает в свои ряды бывших российских спортсменов.

Фото olympics.com

Холден и все-все-все

Джон Холден, чемпион Европы 2007. Последним броском в финале чемпионата Европы 2007 года американец Джон Роберт Холден вписал свою фамилию в историю российского баскетбола. Холден — это, возможно, изначально самый слабый американец в составе сборной России. Его «сменщик» в сборной Келли Маккарти дебютировал в НБА, выигрывал Кубок УЛЕБ, перешел в российский чемпионат и сыграл за сборную только один раз. Его конкурент в сборной Трэвис Хансен отыграл два сезона в «Атланта Хоксе» и выступал в чемпионате Испании, но не пробился в олимпийский состав 2008 года, после чего в сборной появился Маккарти. А Холден не был выбран на драфте НБА, три сезона провел в чемпионатах Латвии и Бельгии и переехал в Россию в 26 лет, после сезона в чемпионате Греции за не самый сильный АЕК. Хотя чемпионат они выиграли, обойдя и «Пао», и «Олимпиакос». Правда, неудачное выступление на Олимпиаде в Пекине подвело итог трехлетней карьере Холдена в составе сборной России.

Фото: М.Сербин/cskabasket.ru

Бекки Хэммон — бронза Олимпиады, серебро чемпионата Европы. Хэммон успешно отыграла в чемпионате России за ЦСКА и в 31 год получила приглашение в состав сборной страны. Это приглашение было принято на ура после победы мужской сборной на Евро 2007 года, достигнутой с помощью Холдена. Любопытно, что на Олимпиаде в Пекине провалилась уже мужская сборная, с девятым местом, а девушки завоевали бронзу, оставляя у российских болельщиков ощущение живости российского баскетбола.

Хэммон — это второй успешный опыт с приглашением американского гражданина в состав сборной России, третий и последний будет связан с Виком Уайлдом.

Легионеры Казахстана

Галбадрахын Отгонцэцэг, призер Олимпиады, двукратный призер чемпионатов мира по дзю-до. В 23 года монгольская спортсменка приняла решение выступать за сборную Казахстана, поскольку на родине никак не могла одолеть звездную Мунхбатын Уранцэцэг. Переход состоялся в 2015 году, и уже через год он оправдался, поскольку казахстанская монголка добралась до бронзовой медали Олимпиады в Рио-2016, а монгольская монголка выбыла на ранней стадии.

До Олимпиады в Токио-2020 Отгонцэцэг достаточно стабильно пополняла свою медальную коллекцию, но на этой Олимпиаде все сложилось так, что уже она осталась без медалей, зато ее давнишняя конкурентка из Монголии также завоевала бронзу.

Касаемо Отгонцэцэг стоит сказать, что она готовится к своей третьей Олимпиаде за Казахстан, который уже неоднократно обжигался на «легионерах» из дальнего зарубежья. Две олимпийские чемпионки по тяжелой атлетике Майя Манеза и Зульфия Чиншанло были дисквалифицированы за употребление допинга, как и прошлогодняя чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто.

Фото olympic.kz

Брендон Боченски, выступал за хоккейную сборную Казахстана в период 2016-2019 годов. Больших успехов не достиг, но в послеспортивной карьере был избран мэром города Гран-Форкс (Северная Дакота) с населением в 60 тысяч человек. Это тот самый город, в котором Александр Овечкин и Евгений Малкин не смогли привести молодежную сборную России к золоту МЧМ-2005, уступив сборной Канады Сидни Кросби и Патриса Бержерона. Несчастливый город для россиян, поскольку именно там в 2016 году состоялся юниорский чемпионат мира по хоккею до 18 лет, куда не смогла поехать основная сборная, а поехали игроки годом моложе, занявшие в итоге низкое шестое место. По поводу основы были страхи, что их всех дисквалифицируют за применение мельдония.

Что любопытно, на МЧМ-2005 чемпионом мира стал канадец Джефф Гласс, который играл за астанинский «Барыс» в момент его дебюта в КХЛ, но казахстанский паспорт получил не он, а Боченски вместе с соотечественниками Бойдом и Доузом. И их казахстанский дебют пришелся на чемпионат мира в России.

Фото hcbarys.kz

Российский бразилец и грузинский хорват

Марко Елача, хорват из сборной Грузии. Про водное поло мало пишут, но пройти мимо 40-летнего хорвата мы никак не могли. В Грузии не особо любят приглашать легионеров, сделав исключение только для хоккея с шайбой, где практически вся сборная страны состоит из российских граждан. Но в водном поло иностранцев хватало и хватает до сих пор. На ЧЕ 2014, Марко Елез, Марино Франиневич, Дамир Чрепулья. На ЧЕ-2016 Елез, Чрепулья, Иван Струич. На ЧЕ-18, под руководством нынешнего наставника «КОС-Синтез» Реваза Чомахидзе — Чрепулья. На ЧЕ-2020 под его же руководством Чрепулья, итальянец Фабио Баральди, серб Борис Вапенски. В сезоне 2022 года, когда были и чемпионат Европы и чемпионат мира — Баральди, Вапенски, Душан Васич, Иован Шарич. Как видим, Дамир Чрепулья сыграл практически на всех турнирах, за исключением прошлого сезона. А вот Марко Елача сыграл на всех, несмотря на то, что на два года старше Чрепульи. Он застал времена, когда сборная Грузии занимала последние места на континентальном первенстве. Сейчас она вошла в десятку сильнейших. Елачу приглашая в сборную соотечественник Йован Попович, но он играл там и при нем, и при Владимире Иселидзе, Ревазе Чомахидзе, Зурабе Руруа, и нынешнем наставнике Деяне Станоевиче. При том, что сам Елача, в отличие от, допустим, Баральди, Вапенски, Васича, Шарича, даже не играл в местном чемпионате, всегда приезжая в стан сборной из иностранной команды, где выступал на тот момент.

Марио Фернандес, четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России. Завершим нашу символическую десятку СуперМарио из ЦСКА, который четыре года выступал за сборную России, став одним из ее героев на домашнем чемпионате мира.



Джаудат Абдуллин