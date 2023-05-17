В Зеленодольске построят арендное жилье для специалистов предприятий ОПК

Зеленодольские оборонные предприятия призывают ГЖФ снизить цену арендного жилья для специалистов ОПК в Зеленодольске

Фото: Ринат Назметдинов

В Зеленодольске обсуждают масштабный проект строительства арендного жилья — прежде всего для специалистов оборонных предприятий: Зеленодольского завода им. Горького, «ПОЗИСа» и других. Однако, как стало известно «Реальному времени», Госжилфонд при президенте РТ и работодатели пока расходятся в вопросе стоимости аренды квартир для работников, и по этой причине затягивается выделение муниципального земельного участка. В частности, предприятия судостроительной корпорации «Ак Барс» призывают ГЖФ предоставлять жилье на льготных условиях. Ожидается, что компромиссное решение может быть достигнуто 17 мая после встречи предприятий с руководством фонда в исполкоме Зеленодольска.

ГЖФ «заломил» такую стоимость, что теряется смысл переезда

О начале переговоров по поводу строительства арендного жилья в Зеленодольске рассказал «Реальному времени» один из топ-менеджеров татарстанского ОПК. По его словам, с ростом гособоронзаказа возникла острая потребность в привлечении дополнительных кадров, но закрыть десятки новых вакансии не удается.

— Разница в заработной плате высококвалифицированных специалистов — конструкторов, технологов с других оборонных предприятий — не существенная, около 10 тысяч рублей. Больше предложить не можем, так как бюджет ГОЗ регламентирован директивами Минобороны РФ. В нем установлен определенный процент повышения, выше которого не «перепрыгнуть». А смысл переезжать с семьей? Единственным (преимуществом) могло бы стать предоставление жилья. Но заломили такую стоимость аренды, что снова теряется смысл в переезде, — посетовал собеседник «Реального времени».

Идея строительства арендного жилья оказалась достаточно масштабной для Зеленодольска. По словам собеседника, обсуждается строительство трех высотных домов, но из-за разногласий по условиям и стоимости аренды переговоры застопорились. По этой причине администрация Зеленодольского района не может определиться с предоставлением земельного участка под будущую застройку. Так, ГЖФ предлагает сначала передавать жилье в аренду на 5 лет, а затем предоставлять право выкупа. В свою очередь, зеленодольские предприятия предлагают строить жилье эконом-класса (типа общежития/малосемейки), чтобы сделать арендную плату максимально доступной. «Предприятия судостроительной корпорации Ак Барс предлагают ГЖФ совместно разработать новую жилищную программу для предприятий ОПК по льготным ставкам», — сообщили в корпорации. В настоящее время ГЖФ строит в Зеленодольске один жилой дом на 161 квартиру рядом с заводом «ПОЗИС».

Фото: Роман Хасаев

На мировую выйдут 17 мая

— Этот проект действительно рассматривается, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Зеленодольского района. — Госжилфонд собирается выступить инвестором проекта. Но условия предоставления жилья в аренду должны быть согласованы с заинтересованными компаниями-работодателями.

Здесь подчеркнули, что потенциальные земельные участки выбраны, их рассматривали вместе с ГЖФ. Но окончательные действия по отведению конкретной территории под застройку будут произведены после того, как работодатели договорятся с фондом по всем ключевым условиям. Ожидается, что компромиссное решение будет объявлено 17 мая после встречи представителей предприятий с руководством ГЖФ в Зеленодольске, сообщили в пресс-службе администрации. Правда, у самих предприятий нет уверенности в том, что смогут окончательно договориться. «О чем и когда будет обьявлено — понятия не имеем», сообщили в СК «Ак барс».

Отметим, что стоимость приобретения жилья по программе социальной ипотеки на 30% ниже коммерческого жилья. ГЖФ готов взяться за реализацию арендного проект за счет своих инвестиций, но хотели бы иметь гарантию возврата вложений в перспективе. «Фонд готов дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья в г. Зеленодольске для работников промышленных предприятий», — сообщили в пресс-службе ГЖФ. — На сегодняшний день в г. Зеленодольске за счет инвестиций Госжилфонда строится 161-квартирный дом по ул. Паратская-Рогачева. Дом предназначен для участников жилищных программ Фонда (т.е. участников программы социальной ипотеки).

Кадровая проблема на промышленных предприятиях дважды обсуждалась на заседании Совета безопасности РТ с широким представительством бизнеса. Впервые ее подняли в декабре 2021 года. Тогда глава КАМАЗа Сергей Когогин жаловался, что предприятие не может полностью устранить дефицит кадров. Нехватку он оценивал в 20 тысяч человек до 2030 года (с поправкой на текучку кадров).

Фото: tatarstan.ru

Более пристально проблему обсуждали в феврале 2023 года. Тогда решение было найдено в обеспечении специалистов жильем. Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил задействовать возможности Государственного жилищного фонда РТ. Он призвал закрыть «этот вакуум» и строить жилье для специалистов рядом с предприятиями. В феврале этого года министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко говорил, что за последние 4 месяца прошлого года на предприятия ОПК было принято более 5 тысяч человек. Количество вакансий составляет 4 тысячи, и потребность только растет.

В Набережных Челнах не договорились с КАМАЗом

Зеленодольский проект по запуску арендного жилья стал вторым после челнинского. В начале этого года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на сессии горсовета сообщил, что город выделяет землю под строительство шести арендных домов для работников КАМАЗа. По его словам, первый 170-квартирный дом будет построен в этом году, а его застройщиком стал «Домкор»:

— Объявляю громко: принято решение на Совете безопасности, что город выделяет землю под строительство шести арендных домов для работников КАМАЗа. Первый 170-квартирный дом для арендного жилья будет построен в Челнах в этом году. Государственный жилищный фонд выделяет деньги по программе социальной ипотеки, — говорил Магдеев.

Фото: Максим Платонов

Правда, ни на КАМАЗе, ни в ГЖФ не подтверждали планы постройки шести домов: «Не могу подтвердить (соглашения с ГЖФ), — говорил Олег Афанасьев. — Строительство — это вопросы региона. Жилье нам не принадлежит. Мы гарантируем, что будем стопроцентно его арендовать. Но все комментарии — у ГЖФ и мэрии». В свою очередь, в ГЖФ при президенте РТ заявляли, что в этом году планируется построить один 170-квартирный арендный дом для камазовцев. Еще два дома будут возведены в 2024 году.

Оборонщики будут менять землю с ГЖФ?

В прошлом году татарстанские оборонные предприятия, участвующие в программе социальной ипотеки, выбили для себя право строить жилье рядом с заводами, а не покупать жилье в «Салават купере». Одним из первых альтернативную локацию для строительства соципотечного жилья сумело отвоевать НПО «Государственный институт прикладной оптики», входящее в холдинг «Швабе». С подачи «Ростеха» руководство предприятия договорилось с властями города об обмене земель, получив в результате участок под строительство отдельного жилого дома для своих работников.

Девятиэтажный дом на 62 квартиры был сдан в апреле 2022 года. Жилье досталось новоселам по цене в 57 700 рублей за 1 кв. м, а средняя сумма ежемесячного платежа составляет от 20 до 27 тысяч рублей (за двухкомнатную и трехкомнатную квартиру соответственно, — прим. ред.). Как рассказывал «Реальному времени» генеральный директор АО «НПО «ГИПО» Виллен Балоев, впервые этот вопрос подняли еще в 2013 году на совещании Рустама Минниханова с руководством «Ростеха», но к достижению взаимовыгодных договоренностей с властями Казани пришли лишь в 2020 году.

Теперь на очереди — проект строительства отдельного дома для работников АО «ПОЗИС» и АО «Зеленодольский завод им. Горького», которым, по всей видимости, придется обменяться земельными участками. И тянуть 7 лет они не собираются.

Эксперты считают, что стоимость корпоративной аренды жилья должна быть ниже рыночной как минимум на 20%.

— Актуальные арендные ставки в Зеленодольске не знаю, но, думаю, чтобы работники переехали, аренда должна быть ниже на 20%, — считает известный казанский риелтор, глава АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.