«Ак Барс» проиграл в финале Кубка Гагарина

Можно порадоваться серебру: оно в середине сезона выглядело несбыточным

В последнем матче финальной серии за Кубок Гагарина «Ак Барс» проиграл столичному ЦСКА — 2:3, серия завершилась в итоге со счетом 3:4. Это принесло казанцам серебряные медали чемпионата России, о чем размышляет журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.



Футбол — хоккей

Не впервые в Казани пересекаются футбол и хоккей, и в очередной раз это пересечение приходится на решающий матч в одной из спортивных дисциплин. Так, чемпионство «Ак Барса» 2006 года, достигнутое в третьем матче в Омске, пришлось на 16 апреля, когда «Рубин» с помощью дубля Александра Бухарова (он дважды подстерег мяч на отскоках) обыграл дома «Спартак». Чемпионство «Рубина» 2 ноября 2008 года в Раменском пришлось на победу «Ак Барса» в дерби с «Нефтехимиком». Субботним вечером на «Ак Барс Арене» «Рубин» принимал хабаровский СКА, отмечая этим матчем собственное 65-летие. Знак? Дать ответ на этот вопрос могли бы только чемпионство «Ак Барса» и победа «Рубина», как, собственно, происходило в двух случаях до этого.

Сравнительный интерес к этим двум событиям был таковым, что хоккей вполне можно было переносить на стадион, поскольку конец очереди, выстроившейся накануне перед «Татнефть Ареной», как раз и дотянулся бы до футбольной арены.

Начало первого периода выдалось таковым, что «Ак Барс» довольно уверенно пережил двухминутное удаление Кирилла Петрова, заработанное им в чужой зоне после брака при исполнении силового приема. Пахло двумя минутами, но судьи правильно разобрались, тем более что пострадавший канадо-казахстанец Даррен Диц быстро вернулся на площадку и в итоге сыграл решающую роль. Зато концовку периода хоккеисты ЦСКА провели так, как будто просто не замечали одного-двух соперников при игре в равных составах. Это было полное доминирование над всей командой, за исключением голкипера казанцев Тимура Билялова.

Билялов и спасения

Признаюсь, будучи вратарем в любительском мини-футболе, я не мог принять претензии к Билялову, которого обвиняли в том, что в четвертом матче он забил в свои ворота. Помните, когда шайба, пущенная из-за ворот на удачу Владиславом Каменевым, угодила в Билялова, а от нее — в ворота. Но у меня гораздо больше вопросов возникло к защитникам «Ак Барса», которые позволили нанести соперникам три подряд броска, и третий пришелся в спину абсолютно потерявшегося в пространстве Тимура. Блокировать броски — это дело обороны, вратарь же может выручать, а не крутиться как белка в колесе, реагируя на каждый бросок. Наставника казанцев после этого казуса «прессанули» на пресс-конференции вопросом о замене вратаря, но Билялов остался в «рамке», после чего за два матча пропустил только чудо-гол Прохора Полтапова. В стартовом периоде седьмого поединка ни казусов, ни чудес от ЦСКА не наблюдалось, зато в исполнении Билялова их было хоть отбавляй. Одно только спасение в стиле футбольного вратаря, когда он выскребал на линии ворот шайбу, летевшую после рикошета, попадет в коллекцию сейвов.

А под конец периода забил Кирилл Петров. Так-то там Вадим Шипачев, от которого ждут голов, выступил «чернорабочим» и отнял шайбу при неудавшемся выходе из зоны, а Петров исполнил импровизированный выход один на один с соперником на плечах.

Сразу же с началом второго периода Билялова размочили. «Ак Барс» в моменте проиграл всё: вбрасывание, незаблокированный бросок и столпотворение на пятачке, когда шайба проскочила в ворота, минуя нижние конечности игроков обеих команд, — 1:1.



ЦСКА продолжал давить, это было особенно заметно при атаке три на одного защитника, когда Билялов спас в очередной раз, в то время как «барсы» зачастую входили в зону ЦСКА в обратном порядке: один на троих. Кирилл Петров, имея уже полноценный выход один на один, без соперника на плечах, не смог реализовать его, а других шансов не возникало, пока в атаке два на пять «Ак Барс» снова не вышел вперед. В самом деле, Александр Радулов выиграл борьбу у бортика, отдал на пятак Дмитрию Воронкову, и тот забил, в то время как еще один партнер накатывал на ворота, а двое барражировали на уровне синей линии — 2:1. Повезло, но оставался вопрос: везет сильнейшим или это обычный шанс панчера, как в боксе, когда можно уступать в бою, но выиграть его единственным ударом?

Когда обычно незаметные Адамчук и Хенкель вышли на первый план

Следующие минуты — это снова доминирование ЦСКА, только теперь уже голевое. Билялов не начал ошибаться, за него это в полной мере делали партнеры. Вначале Кирилл Адамчук выкатился в ситуации два в одного, но вместо передачи или броска как-то так ткнул шайбу, что она стала добычей соперников, которые перевели игру в зону «Ак Барса», выиграли противоборство за воротами Билялова у того же Адамчука и одного из его партнеров, и Каменев сравнял счет. А затем Кристиан Хенкель упал в борьбе с твердо стоявшим на коньках игроком ЦСКА, и шайба, пущенная от синей линии Дарреном Дицем, попала под перекладину ворот, хотя могла бы прилететь в корпус Хенкелю. Да, до этого момента его партнеры не вывели шайбу из зоны, не сблокировали бросок, но от бывшего последним в череде этих ошибок Хенкеля требовался даже не героизм, а простая устойчивость.

Вообще, подобные финалы зачастую выигрывают не лидеры, которых опекают на порядок больше, чем остальных, а трудяги, незаметные, казалось бы, игроки, забивающие пятой точкой, как это делал в свое время Михаил Глухов, земляк того же Каменева, поскольку оба они родились в Орске. Запоминающийся финал Кубка Гагарина 2009 года выиграл «Ак Барс» без звезд, повылетавших из состава по ходу серии плей-офф, и тогда бремя бомбардира взял на себя Дмитрий Обухов. Но это уже история, а во вчерашней реальности следующую перспективную атаку запорол Никита Евсеев, у которого в решающий момент шайба сошла с крюка клюшки, что уже откровенно подбешивало. Повторимся, что итоговая победа в противостоянии равных команд, которыми являются «Ак Барс и ЦСКА, зачастую приходит за счет суммы выигранных единоборств, сблокированных бросков, зачищенного пятачка, но часть тех «барсов», которые осуществляют эту черновую работу, вели себя так, как будто тоже отстояли в очереди за билетами часть времени, необходимого для полноценной подготовки к финалу.



В третьем периоде тот же Кирилл Адамчук, чувствуя, что на роль антигероя финала есть еще несколько претендентов, добавил себе минусов, заработав удаление в чужой зоне. Трудно будет найти еще один такой матч на высшем уровне, на исход которого данный хоккеист оказал бы такое же существенное влияние, как на седьмую игру финала. Хотя ЦСКА не реализовал большинство, но стал на две минуты ближе к итоговой победе, как и еще на две минуты, после большинства «Ак Барса», который был удивительно слаб в позиционном нападении. Билялов побежал на смену за две минуты до конца матча, и тут же Никита Лямкин едва не стал автором голевой передачи, отдав шайбу сопернику почти на пустые ворота, которые сам же и защитил. От поражения это, правда, не спасло. Традицию сочетать футбольно-хоккейные победы и чемпионство у казанцев перенял ЦСКА, чьи футболисты также победили в субботу грозненский «Ахмат» — 3:1. У «Ак Барса» в решающий момент не нашлось героя на площадке, лидеры как будто растворились, «чернорабочие» развалились, а настоящий герой завершившегося сезона стоял за бортиком.

Билялетдинов

27 декабря 2022 года отчаявшееся вконец руководство ХК «Ак Барс», занимавшего на тот момент седьмое место в дивизионе «Восток», назначило Зинэтулу Билялетдинова главным тренером команды. В третий раз в истории. Первое назначение было спонтанным, по ходу сезона 2004—2005 годов, и завершилось страшным разочарованием, когда Билялетдинов не вытянул с коллективом, полным звезд и звездулек. Тогда ЗХБ «перезагрузился», собрал команду на годы «под себя» и трижды приводил «Ак Барс» к чемпионству. Второй приход был ожидаемым, но перед ним разочарование от Билялетдинова ощутила уже вся страна, когда коллектив сборной, полный звезд и звездулек, провалился на домашней Олимпиаде. Той самой, где, по мнению критически настроенных к России персонажей, все наши олимпийцы жрали допинг, точнее, пили его в виде некоего коктейля Родченкова. Странно, что в хоккее это не помогло, поскольку женская сборная, годом ранее ставшая бронзовым призером чемпионата мира, вылетела в четвертьфинале. Шесть хоккеисток были пожизненно отстранены от спорта просто по факту упоминания в докладах Родченкова.



Позор россиянок повторила мужская дружина, вылетевшая на той же стадии. Ее обвинять в приеме допинга не стали, видимо, потому, что она на две трети состояла из игроков НХЛ, а отсутствие логики в обвинениях, согласно которым вся Россия «жрала допинг», хоккеистки его пили и только российские энхаэловцы позорились без употребления коктейля Родченкова, никого не интересовало. Всю олимпийскую делегацию России заклеймили в приеме допинга, Билялетдинова зашельмовали без этого пункта в общем приговоре: «Виновны!». Руководство российского хоккея, как коллективный Цезарь, повернуло большой палец вниз, и Билялетдинов скатился по нему из ставшей ему неродной Москвы в Казань, ставшую родной.

Возвращение было воспринято на ура, и под его аккомпанемент Билялетдинов с ходу дошел до финала Кубка Гагарина, а в 2018 году, после очередной Олимпиады, завоевал уже третий в своей и клубной истории «Ак Барса» Кубок Гагарина. Правда, происходило это под «грустное мычание, бодрое рычание» и совсем не дружеское ржание, которое сам ЗХБ квалифицировал как «пыхтение» со стороны отдельных казанских СМИ, с которыми он вынужден был пикироваться, после матчей «Ак Барса». В следующем сезоне, когда этих матчей было в плей-офф проиграно четыре из четырех, Билялетдинов во второй раз покинул «Ак Барс», только не на коне, в сторону Москвы, как ранее, после назначения на пост главного тренера сборной, а на чем-то, напоминающем транспорт Санчо Пансы, в сторону дачи, откуда его еще в 2004 году приглашал на работу в сборную России сосед и бывший одноклубник по «Динамо» — тогдашний президент российского хоккея Александр Стеблин.

Прадедушка на мостике

Третье назначение, совпавшее со вторым возвращением Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса», под занавес прошлого года выглядело как соломинка, через которую в 2014 году российские олимпийцы потягивали «коктейль Родченкова», перед тем как садиться в бобы, ложиться на сани и скелетоны и катиться головой либо ногами вниз, к высотам олимпийских пьедесталов. Седой, как лунь Билялетдинов, готовился встретить свой 68-й год рождения, из дедушки став прадедушкой, а тут его назначили главным над очередным набором звезд и звездулек, а сообщество «пыхтящих» шакалов пера и гиен ротационных машин уже предвкушало, как они проведут эту весну, весело пританцовывая на костях осрамившегося старика.

Признаюсь, мне тоже казалось, «что мертво умереть не может». Но со времени начала СВО весь мой фокус сконцентрирован на идеологической борьбе с Западом и местными «пыхтунами», которых много среди покинувших Россию и, что поражает, хватает и среди оставшихся. Плюс мешали опыт и знание. Знание того, как в истории спорта Висенте дель Боске, которого все воспринимали как промежуточного тренера «Реала», выиграл с ним Лигу чемпионов в возрасте 59 лет, будучи дебютантом тренерского цеха, а в период с 68 до 72 лет приводил Испанию к золоту чемпионатов мира и Европы. Сменив на посту главного тренера Испании Луиса Арагонеса, который стал чемпионом Европы в 70 лет. Да и Курбан Бердыев в свои 64 года не просто тренировал «Ростов», куда он пришел, когда клуб находился в коматозном состоянии, но и завоевал с ним серебро, а затем обыгрывал «Андерлехт», «Аякс», бился на равных с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

Что-то есть и в этих испанских идальго, в дедушке Бердыеве и прадедушке Билялетдинове, которые начинали тренировать еще со времен СССР, а потом добивались успеха в современной России, при абсолютно другом построении клубного профессионального спорта. Секрет какой-то, которым владели единицы: баскетболист Сергей Белов, волейболист Николай Карполь, гандболист Евгений Трефилов, хоккейный наставник Билялетдинова Владимир Юрзинов, советский и украинский футболист Виктор Лобановский, начинавшие еще при СССР и ставшие успешными в современных реалиях. Жаль, что все они ушли, а теперь и Билялетдинов может уйти с поста главного согласно контракту, подписанному до конца сезона.

Джаудат Абдуллин