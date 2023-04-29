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Киберстолица России? В Казани открыли стелу с обратным отсчетом до «Игр будущего»

18:02, 29.04.2023
Киберстолица России? В Казани открыли стелу с обратным отсчетом до «Игр будущего»
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открыли стелу с обратным отсчетом до первых в истории Международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего». Состязания с участием 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран развернутся в столице РТ с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Торжественная церемония прошла сразу в двух городах, Москве и Казани, с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
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