«Деньги ушли на счет в США»: как поставщик электромобиля прокатил директора промпарка Мензелинска

Уроженец Узбекистана с родней в Штатах получил срок в Татарстане за «таможенную» аферу на 7,4 млн рублей

В Татарстане вступил в силу приговор по уголовному делу о непоставке электромобиля «Тесла» из США в Мензелинск. Виновным в афере на 7,4 млн рублей признан москвич Максим Пак, который на протяжении 3 лет отрицал свою причастность к хищению средств и даже обвинял потерпевшую сторону в незаконном выводе валютных средств в заокеанский банк. Как выяснило «Реальное время», установить, кто имел доступ к этому счету, и взломать гаджеты с перепиской обвиняемого силовикам не удалось, а потерпевшей семье главы промышленного парка Мензелинска пришлось покупать другой электромобиль.

Из Калифорнии с приветом



Обвинительный приговор Максиму Паку выносили дважды. Первый в 2021 году Верховный суд Татарстана отменил, второй на днях признал законным и обоснованным. До вступления итогового решения в силу обвиняемый успел провести в СИЗО 2 года и 10 месяцев, теперь его ждет перевод в колонию общего режима.

Судами двух инстанций установлено: 12 февраля 2020 года мензелинский бизнесмен Дамир Каюмов обнаружил на сайте бесплатных объявлений страницу «Таможенные автомобили и многое другое» с объявлением о продаже электромобиля Tesla Model X P100D образца 2019 года и заинтересовался им. Создателем страницы, согласно приговору, был частный предприниматель Максим Пак, родившийся в столице Узбекистана Ташкенте, но позже получивший российское гражданство. Общение сторон было дистанционным — по телефону, в мессенджерах и электронной почте.

Пак сообщил потенциальному клиенту, что является представителем компании Nashua LLC из Северной Каролины (США), предложил заключить контракт на поставку авто и перечислить средства в валюте на счет компании в Wells Fargo Bank в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Оформить покупку решили на гражданскую супругу мензелинского бизнесмена и именно ее имя указали в контракте, скан которого Пак отправил по электронной почте 25 февраля.

4 марта на указанный в контракте счет американской фирмы было перечислено 111 тысяч долларов (в рублевом эквиваленте 7,4 млн рублей на день сделки). По условиям контракта, в Россию электромобиль должны были доставить не позднее 15 апреля.

В ноябре 2022-го при открытии первой в Мензелинском районе электрозаправки для авто именно Каюмов стал одним из первых клиентов. Скриншот видео: www.youtube.com/watch?v=zuOsOJVzwic

В созданном чате между покупателем, его юристом и представителем Nashua LLC последний подтверждал — деньги на банковский счет фирмы-продавца поступили. 31 марта извещал — паром с покупкой уже вышел в океан и идет в Европу. Напрямую покупателю Пак сообщал, что сам находится в Вильнюсе, но скоро будет в Клайпеде — паром должен прибыть 27—28 числа. Прислал фото шильдика с указанием параметров и VIN автомобиля. Уверял, что 5 мая с товаром будет уже в Москве. 8 мая после паузы радовал новым сообщением: «Сегодня-завтра уже наша разгрузка, не отвечал, так как сдавал анализы и проходил санобработку, так как напрямую буду контактировать с таможней и портовыми». Позже двухсторонняя переписка прекратилась. Вопросы покупателя: «Паром разгрузили?», «Как успехи?», «Максим, ты типа кинул?» — остались без ответа.

В итоге потерпевшая сторона обратилась в полицию, и уже 2 июня 2020-го по подозрению в афере Максим Пак был задержан — в Москве. Согласно данным МВД, в Латвию в дни предполагаемого прибытия парома он даже не выезжал: последний раз покидал Россию в январе 2020-го — ездил в Польшу.

К уголовному делу приобщили несколько ответов российской таможни на запрос о судьбе указанного в контракте электромобиля, последний датирован 1 июня 2022 года: данный электромобиль Tesla Model X P100D в таможенных органах РФ не декларировался — следовательно, в страну его так и не ввезли.

По данным «Реального времени», главным свидетелем обвинения и заинтересованной в покупке электрокара стороной является директор промышленного парка «Промзона-Мензелинск», гендиректор и владелец мебельной компании «Футука Кидс» (ранее — «Мебелев») Дамир Каюмов. К слову, в ноябре 2022-го при открытии первой в Мензелинском районе электрозаправки для авто именно он стал одним из первых клиентов. Успел приобрести другой электромобиль.

В 2017-м Каюмов стал лауреатом республиканской премии «Руководитель года» — за успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса, в 2020-м подарил мензелинскому финалисту телешоу «Ты супер!» Данилу Новикову музыкальную студию, а в прошлом году — построил и презентовал плавучий дом.

Фото: menzela.ru

Суд не поверил в версию про Алекса Голда

В суде обвиняемый отрицал все претензии в свой адрес. Говорил, что как предприниматель занимался предоставлением услуг при прохождении грузов через таможню. Рассказывал: в 2019-м с ним связался человек, назвавшийся Александром Гольдштейном — Алексом Голдом, представителем фирмы Nashua LLC, он предложил заниматься поставкой авто из США в России и называться клиентам братьями, для убедительности.

«Я согласился и предоставил Алексу Голду доступы к своей электронной почте, странице на сайте объявлений и своим мессенджерам WhatsApp и Telegram», — уверял Максим Пак, настаивая, что его задачей были лишь вопросы с растаможкой электрокара, никакого отношения к американской фирме он не имел, переговоры с Каюмовым и его юристами не вел, голосовые сообщения им не отправлял. По версии подсудимого, все это, начиная с размещения объявлений, делал тот самый Голд.

Председательствующий по делу судья, глава Мензелинского горсуда Искандер Ахмитзянов предложил фигуранты подтвердить свои слова доказательствами и предоставить доступ к своим телефонам и другим гаджетам, изъятым в ходе следствия. Пароли к ним «хакеры» из МВД подобрать не смогли. С судом этими данными Пак делиться также отказался. Возможно, потому, что там могли найти совсем иные доказательства.

При обыске по месту жительства Пака в Подмосковье были найдены и изъяты пять мобильных телефонов, шесть планшетов и ноутбуков, несколько жестких дисков и шесть банковских карт на имя Максима и Георгия Пака. А еще две круглые печати компаний Nashua LLC USA и Nashua Medical LLC USA и ряд документов поставок химических реагентов и авто, где одной из сторон указывался Алекс или Алексей Пак, директор Nashua LLC. Нашелся среди изъятого и тот самый контракт о поставке электрокара из США в Мензелинск. А еще документ, что ныне подсудимый является контактным лицом той самой американской компании-поставщика.

Еще нашли печати фирм с реквизитами в Ташкенте и Москве, в том числе ООО «Бальга» и СП ООО «North Foam», и документы о трудоустройстве Максима Пака в первую организацию.

Фото: Максим Платонов

Доказательством обвинения стали и записи телефонных переговоров и голосовая переписка между Паком и Каюмовым, в которой первый лично обсуждал обстоятельства условия оплаты автомобиля, его комплектацию, согласование контрактов. А еще заявлял, что у него половина семьи живет в США и есть организации, куда можно будет перечислить деньги за поставку.

При этом в суде обвиняемый сообщал: никаких родственников на территории США у него нет, с Алексом Паком он лично не знаком и в родственных отношениях с ним не состоит. Однако эта версия была опровергнута результатами официальных запросов. Выяснилось, что уроженцы Ташкента (Узбекистан) Алексей и Максим Пак являются родными братьями. Старший постоянно проживает в США, последний раз наведывался в Россию в 2018-м году.

В открытом доступе силовики обнаружили информацию, что в Северной Каролине действительно есть компания Nashua Medical LLC, и ее директором является... Алекс Пак.

В приговор вошли слова о «недружественном государстве»

В ходе следствия полицейские установили, что сим-карта с номером «представителя поставщика» была зарегистрирована на гражданина Кыргызстана, однако выяснили, что в момент звонков Каюмову абонент находился близ своего дома в Подмосковье. Также при содействии сотовых операторов выяснили IMEI (уникальный идентификационный номер мобильного телефона) тех мобильных, с которых звонил «представитель». И именно эти телефоны были обнаружены позднее при обыске в квартире Максима Пака.

Еще одним доказательством аферы стал официальный ответ международной компании, которая была указана в контракте с потерпевшей стороной в качестве перевозчика груза. Там сообщили, что автомобиль «Тесла» никогда не перевозили, зато знают Алекса Пака как мошенника.

В прениях Мензелинского суда по этому делу гособвинитель, помощник Набережночелнинского прокурора Амир Абдулвагапов просил отправить Максима Пака в колонию общего режима на 8 лет. Адвокат обвиняемого Ренат Шарипов настаивал на оправдании.

Мензелинский суд приговорил Пака к 5,5 года колонии общего режима и взыскал с него ущерб в пользу потерпевшей стороны — 7,4 млн рублей. Фото: readymap.ru

Суд отверг доводы защиты, указав, что позиция Максима Пака была опровергнута в ходе судебного заседания. Также в приговоре отразили показания представителя российского банка о том, что в настоящее время, чтобы распорядиться средствами на счете в США, нет необходимости лететь в Штаты — это можно сделать дистанционно, из любой точки земного шара, где есть связь. Причем банк-получатель Wells Fargo, на счет в котором поступили $111 тысяч из Мензелинска, также оказывает клиентам возможность дистанционного обслуживания счета. Причем ни сразу после перевода, ни на дату приговора полученные за автомобиль средства потерпевшему «покупателю» не вернулись.

Предложение защиты о возврате дела на доследование для установления обстоятельств, что же произошло с деньгами в иностранном банке, суд отверг, посчитав, что вина подсудимого Пака доказана. А еще сделал в приговоре акцент на сложной политической ситуации: «Суд учитывает, что США являются недружественным для Российской Федерации государством, в связи с чем получение информации от ее компетентных органов в рамках договора о правовой помощи фактически невозможно (о чем неоднократно заявлялось представителями МИД РФ в средствах массовой информации)».

Также судья отразил в итоговом решении информацию о правовых документах, свидетельствующих, что обвиняемый ранее мог привлекаться к уголовной ответственности в Голландии. По месту его жительства изъяли документы с реквизитами Королевской жандармерии Схипхола и приложение к извещению от 30 апреля 2018 года «о продлении срока содержания под стражей» Бюро ресоциализации окружного суда Ноорд-Недерленд подозреваемому Максиму Паку, уроженцу Узбекистана. Дата рождения также совпадает с данными подсудимого.

Мензелинский суд приговорил Пака к 5,5 года колонии общего режима и взыскал с него ущерб в пользу потерпевшей стороны — 7,4 млн рублей. А еще указал обратить взыскание на принадлежащие осужденному гаджеты.

В апелляции адвокат Ренат Шарипов настаивал на оправдании своего клиента, считая, что тот осужден на основании предположений и оценка его показаниям о непричастности к преступлению не дана. Указывал, что с потерпевшей Пак не знаком, договоров с ней не заключал, денег не получал, оказывал услуги таможенного брокера компании Nashua LLC, не имея доступа к ее счету. Также адвокат отмечал, что его ходатайства о направлении запроса в Департамент юстиции США суд первой инстанции отклонил, в итоге так и осталось неясным — существует ли компания Nashua LLC, кто ею руководит и распоряжается средствами? Также, по мнению защиты, с помощью такого запроса можно было бы установить — заключался ли указанной фирмой контракт на поставку электрокара в Мензелинск и имеет ли Пак отношение к компании и этой сделке.

Сам Пак заявлял о том, что потерпевшая сторона вместо обращения в полицию должна была заявить о своих претензиях в международный коммерческий арбитражный суд. Верховный суд Татарстана с этими аргументами не согласился, и приговор вступил в силу.