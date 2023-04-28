Безопасность и экологичность — ключевые фокусы внимания «Нижнекамскнефтехима»

Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» обсудил актуальные для города и компании вопросы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Продолжается программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», благодаря которому на фасадах домов Нижнекамска могут появиться новые муралы, пройдет фестиваль зимних видов спорта, будет создана 3D-академия и оркестр «Солнечные нотки» для детей с особенностями здоровья. Все это лишь малая часть того, что в течение этого года намерен реализовать «Нижнекамскнефтехим». Помимо социально-общественных проектов, компания сосредоточена на реализации множества задач, направленных в первую очередь на промышленную и экологическую безопасность. Их цель — достичь нулевых показателей по травматизму и значительно снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом и не только говорилось на IV заседании Общественного совета «Нижнекамскнефтехима».

В вопросах охраны труда и промбезопасности мелочей не бывает

Обсуждение вопросов повестки дня состоялось на заседании совета, прошедшем в центральном офисе «Нижнекамскнефтехима». В нем приняли участие представители общественных организаций и объединений, органов муниципальной власти, а также журналисты. В повестке значились вопросы, которые по своей сути вошли в число приоритетных направлений для компании в 2023 году. В первую очередь городским общественникам рассказали, как строится работа над внедрением на нижнекамском предприятии единых стандартов компании СИБУР в плане охраны труда и промышленной безопасности.

— В этих вопросах мелочей не бывает — этот постулат мы стараемся через обучение и общение донести до всего персонала НКНХ и подрядных организаций, которые задействованы на площадках предприятия. Да, мы не допустили случаев при выпуске продукции, при эксплуатации оборудования, но мы анализируем, что и как можно сделать лучше. Достичь этой цели нам поможет ряд мероприятий, которые мы внедряем, — отметил директор по ОТ и ПБ «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин.

Бороться с производственным травматизмом невозможно без систематического анализа причин его возникновения. С момента интеграции НКНХ в СИБУР ведется системная работа по выстраиванию аналогичной периметру компании системы охраны труда и промышленной безопасности в части методологии отслеживания, но самое главное — предупреждению несчастных случаев и инцидентов, а также по регистрации любых происшествий, даже полученных на рабочем месте микротравм.

Обсуждение вопросов повестки дня состоялось на заседании совета, прошедшем в центральном офисе «Нижнекамскнефтехима»

Внимание на всех предприятиях контура СИБУРа обращают не только на несчастные случаи, но и на так называемые потенциально опасные происшествия, когда инцидента или травмы работника не произошло, но предпосылки для этого существовали. Как заметил председатель совета директоров НКНХ Игорь Климов, все они берутся на контроль и тщательным образом анализируются экспертами:

— Если, к примеру, остановился насос, то причина не в его остановке — чтобы понять, что к этому привело, нужно задать пять «почему». Такой детальный, глубокий анализ каждого потенциально опасного происшествия позволяет нам выявлять и предупреждать их возникновение. По результатам таких расследований были разработаны сотни мероприятий, которые касаются внедрения новых технологий, цифровых инструментов, обновления оборудования, обучения персонала и прочих кейсов. Наша задача — добиться управляемого нулевого показателя несчастных случаев.

Помимо этого, в фокус глобальных задач в 2023 году на «Нижнекамскнефтехиме» включены аспекты по бесперебойному обеспечению сырьевыми ресурсами, продолжению реализации новых инвестиционных проектов, повышению производительности труда и, конечно, повышению экологической безопасности нефтехимического гиганта.

Говоря о ходе строительства новых производственных объектов, Игорь Климов отметил, что ЭП-600 входит в активную стадию

Говоря о ходе строительства новых производственных объектов, Игорь Климов отметил, что ЭП-600 входит в активную стадию. Причем новый производственный комплекс, обладая высокой производительной мощностью, будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.

— Мы смело можем сказать Общественному совету, что здесь будут внедрены самые инновационные и передовые практики, которые лучше мировых и европейских. А технология пиролиза, на основе которой будет действовать комплекс, считается по аспектам экологичности самой чистой. К тому же на производстве ЭП-600 будет замкнутый водооборотный цикл и локальные очистные сооружения, которые не будут оказывать влияния на окружающую среду, — подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Во втором квартале компания планирует завершить реконструкцию установки по выпуску так востребованных сегодня галобутиловых каучуков. Еще один перспективный проект, который уже начали реализовывать, — производство гексена мощностью 50 тысяч тонн, аналогов которому в России не существует, пока же гексен, необходимый для получения полимеров, поставляется из-за рубежа. Запуск производства обеспечит новым продуктом не только собственные потребности НКНХ и другие компании СИБУРа, но также и другие предприятия — потребителей этого вида сырья.

«Мы измеряем вопрос экологии не деньгами, а полученным эффектом»

К охране окружающей среды на нижнекамском нефтехимическом предприятии всегда выставлялись самые высокие требования. Сейчас деятельность в сфере экологии приобрела еще более выраженную направленность. Это касается не только внедрения конкретных природоохранных мероприятий и безопасных технологий, но также работы по формированию экологического мышления как в среде персонала предприятия, так и за его периметром. Особо показательной в этом направлении стала работа с подрастающим поколением — эксперты компании проводят экоуроки в школах, экскурсии на промышленную площадку, множество других мероприятий, вовлекая тем самым в круг защитников природы все большее число юных горожан. Традиционными стали акции по посадке деревьев в рамках «Зеленой формулы» СИБУРа — если в прошлом году было высажено 28 гектаров леса в окрестностях Нижнекамска, то в этом году эта цифра вырастет почти в 3,5 раза.

Среди новых корпоративных экопроектов, основная цель которых — сокращение негативного воздействия на окружающую среду: демонтаж недействующего оборудования, зданий, сооружений. В программу, которая уже реализуется и рассчитана до 2025 года, включено более 80 таких объектов, отметил спикер:

— Демонтаж устаревших, выведенных из эксплуатации объектов позволит освободить территорию «Нижнекамскнефтехима» для строительства новых, экологичных производств с использованием самого современного оборудования. Что самое главное, снос этих конструкций позволит снизить их воздействие на окружающую среду. Бюджет этого проекта внушительный, но мы измеряем в этом вопросе не деньгами, а полученным от этой программы экологическим эффектом, — подчеркнул генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов.

Помимо этого, экозащитные инициативы коснутся функционирования факельных установок, которых на предприятии 16, а именно внедрения программы по сокращению потерь продукции и уменьшению выбросов. Еще одна корпоративная программа — #ЧистоеВсе. Ее цель — сформировать у работников СИБУРа осознанное отношение к потреблению по принципу «на работе как дома». В целом в ходе повышения экологичности производства предусмотрена реализация более сотни мероприятий, задача которых — к 2026 году заметно сократить промышленный след в окружающей среде Нижнекамского района.

На ЭП-600 будет замкнутый водооборотный цикл и локальные очистные сооружения, которые не будут оказывать влияния на окружающую среду, подчеркнул генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов

Кроме корпоративных природоохранных мероприятий, отметил Фаляхов, «Нижнекамскнефтехим» начал осуществлять проекты в рамках программы взаимодействия с Росприроднадзором — это рекультивация илонакопителей в районе села Борок, реконструкция полигона захоронения промотходов и еще шесть инфраструктурных объектов. Сумма затрат в этих направлениях составит около 6 млрд рублей.

Большие проекты «Формулы хороших дел» войдут во все сферы жизни

Поделились руководители НКНХ с нижнекамскими общественниками и планами по продолжению корпоративного проекта СИБУРа — «Формула хороших дел». В этом году в Нижнекамск придут 20 довольно интересных межрегиональных проектов, которые уже реализуются в городах присутствия СИБУРа. Они станут большим плюсом к тем проектам, что были выбраны по итогам конкурса, проведенного в начале года среди нижнекамцев.

В их числе — «Формула искусства», в рамках которой планируется создать муралы на фасадах домов Нижнекамска. Перед тем как художники приступят к работе, среди горожан проведут конкурс рисунков, лучший и будет украшать собой здание.

Также в числе проектов — фестиваль «Знаковое место» с мастер-классами, уличным театром, ярмаркой и прочими активностями; интенсив для учителей, преподающих естественные дисциплины, где главным спикером по просьбе нижнекамских преподавателей химии и физики станет эксперт Ирина Дерябина.

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди общественников, указав на болевые точки. Так, Рамиль Муллин предложил создать в городе специализированную школу с химическим уклоном, которой в Нижнекамске нет до сих пор. Но как оказалось, сегодня большая проблема найти по-настоящему увлеченных и опытных преподавателей химии, которые бы сумели привить любовь к этому предмету, «заразить» химией детей — таких в Нижнекамске большой дефицит. Но чтобы привлечь таких специалистов, прежде нужно создать для них условия, уверен мэр города. Этот острый и актуальный для города вопрос было решено вынести в качестве отдельного предмета обсуждения на следующие заседания совета.

В целом для жителей города СИБУР в этом году готовит массу увлекательных событий, которые затронут практически все сферы жизни — спорт, культуру, образование и науку, а также инклюзию — здесь нижнекамские дети и подростки с ОВЗ могут стать участниками оркестра «Солнечные нотки» и освоить игру на различных музыкальных инструментах.

На базе татарской гимназии №2 будет основана 3D-академия для учеников 5—8-х классов, где они смогут самостоятельно проектировать линии по переработке вторичных полимеров и сами создавать из них различные предметы.

Пока еще есть разрыв «город — промышленность»

В завершение заседания участники Общественного совета подчеркнули разнообразный и ценный вклад «Нижнекамскнефтехима» в жизнь города и его жителей, а также озвучили ряд предложений, которые требуют внимания. Прозвучала мысль о создании в Нижнекамске Музея боевой славы. А председатель Совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов выступил с инициативой сохранить память о почетных жителях города. Просьба была охотно поддержана руководством компании: «Нужно все правильно продумать и сделать, чтобы эти почетные люди остались в долгой памяти нижнекамцев. Город ценит своих героев», — отметил председатель совета директоров НКНХ Игорь Климов.

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По мнению члена Общественного совета «Нижнекамскнефтехима», директора многопрофильного лицея №37 и просто жительницы города Динары Котляр, проекты, которые реализует СИБУР во всех сферах городской среды, важны и значимы:

— С точки зрения горожанина я обратила внимание на то, как будут реконструированы инфраструктурные объекты, которые некогда принадлежали НКНХ, а теперь находятся у города, — какими они станут в ближайшем будущем, их направленность. Особый интерес вызвали и проекты для городской среды, которые призваны преобразить и украсить наш Нижнекамск.

В свою очередь мэр Нижнекамска Рамиль Муллин высказал слова благодарности от всех жителей города, но при этом заметил, что нужно, чтобы все идеи, проекты и цели, которые были озвучены на заседании, стали известны каждому в городе, он поставил задачу перед общественниками донести эту информацию до коллег в каждой из сфер:

— Где нет официальной информации, там появляются слухи — население всегда интересуется, что и для чего делается в городе или в промзоне. Пока еще есть разрыв «город — промышленность», и нам очень важно совместить эти два полюса. То, что происходит на промышленной площадке, отражается на городе, и наоборот.