Как проходит ICL Open Day в Казани

Руководители ИТ-компаний Поволжья обсуждают общие для отрасли вопросы, на форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: предоставлено пресс-службой ГК ICL

Сегодня в Казани проходит ежегодная встреча руководителей ведущих ИТ-компаний Поволжья ICL Open Day. ГК ICL собирает крупнейших региональных игроков отрасли, чтобы «сверить часы», поделиться интересными кейсами и обсудить актуальные вопросы в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РТ и партнеров ГК ICL — ведущих федеральных компаний отрасли: «Лаборатории Касперского», Cloud, «Айдеко», HeadHuter и других.



— ICL OPEN DAY проводится уже в четвертый раз, собирая на одной площадке цифровое сообщество Республики Татарстан, — отмечает заместитель генерального директора ГК ICL Сергей Соловьев. — В этом весеннем сезоне мы рассекречиваем опыт реализации уникальных ИТ-кейсов крупнейших компаний Поволжья. А каждый участник встречи может найти партнера для развития ИТ-направления в своей компании.

На полях встречи работает выездная редакция «Реального времени».









