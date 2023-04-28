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Как проходит ICL Open Day в Казани

15:25, 28.04.2023 2

Руководители ИТ-компаний Поволжья обсуждают общие для отрасли вопросы, на форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Как проходит ICL Open Day в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой ГК ICL

Сегодня в Казани проходит ежегодная встреча руководителей ведущих ИТ-компаний Поволжья ICL Open Day. ГК ICL собирает крупнейших региональных игроков отрасли, чтобы «сверить часы», поделиться интересными кейсами и обсудить актуальные вопросы в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РТ и партнеров ГК ICL — ведущих федеральных компаний отрасли: «Лаборатории Касперского», Cloud, «Айдеко», HeadHuter и других.

— ICL OPEN DAY проводится уже в четвертый раз, собирая на одной площадке цифровое сообщество Республики Татарстан, — отмечает заместитель генерального директора ГК ICL Сергей Соловьев. — В этом весеннем сезоне мы рассекречиваем опыт реализации уникальных ИТ-кейсов крупнейших компаний Поволжья. А каждый участник встречи может найти партнера для развития ИТ-направления в своей компании.

На полях встречи работает выездная редакция «Реального времени».



Интернет-газета «Реальное время»
ТехнологииITМероприятияВыездная редакция Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 апр
    уж больно молодые ребята - инженер и руководитель направления
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    Анонимно 28 апр
    отрасль такая - сплошная молодежь
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Новости технологий

11:45 МСК Все новости
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