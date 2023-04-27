«Зрители звонили, требуя вернуть Сашу»

Фото: предоставлено Кристиной Матвеевой

На этой неделе в Нижнекамске проводят в последний путь известного журналиста Александра Комарова — сотрудника медиахолдинга НТР, участника поисковых экспедиций отряда «Нефтехимик» и супруга руководителя пресс-службы главы Нижнекамского района Яны Еньковой. В сентябре прошлого года он отправился добровольцем в составе батальона «Алга» в зону СВО, а в начале февраля после боев под Угледаром пропал без вести. Все это время его близкие и коллеги ждали и надеялись, искали и проверяли информацию, пока известие о гибели бойца не подтвердилось. Александру Комарову было всего 37 лет. Каким его запомнят друзья и сослуживцы — подробнее в материале «Реального времени».

«Внести свой вклад для победы»

Работать на нижнекамское телевидение Александр Комаров пришел еще в 2007 году. Быстро освоил азы профессии и стал востребованным журналистом, работать с которым довелось и корреспондентам «Реального времени». Кроме ТВ важным делом в его жизни стало поисковое движение. Именно это благородное занятие по поиску останков погибших солдат Великой Отечественной войны определило его выбор — пойти добровольцем в зону СВО.

Всего два с половиной года назад Александр женился. Его избранницей стала Яна Енькова, руководитель пресс-службы главы Нижнекамского района. Дочь супруги он воспитывал и любил, как родного ребенка. Девочка тоже привязалась к Саше и сильно переживала разлуку с ним. В ноябре Яна с дочкой проводили Сашу на сборный пункт. Это была их последняя встреча.

«Саша не служил в армии по призыву, но считал, что встать в строй на защиту Родины — это честь и обязанность каждого. Он добивался этой возможности, доказывая свое право защищать страну, и поступил на службу в качестве добровольца в составе татарстанского именного батальона «Алга», — так сообщил о гибели своего журналиста в эти дни медиахолдинг НТР.

Фото: Александр Халин/ntr-24.ru

Как тогда призналась Яна: «Это будут самые долгие 11 месяцев в моей жизни. Быть женой достойного сына своей Родины порой очень не просто». Она была уверена в том, что Александр — настоящий патриот своей страны, готовый всегда пойти на ее защиту: «Я обещала ему, что не буду его останавливать. Сказала: да, я буду плакать, мне будет очень страшно, но останавливать и ломать твою внутреннюю волю я не буду. Я считаю, что Саша — герой!»



Со сборного пункта в Казани, куда прибывали мобилизованные со всей республики, Комаров после принятия присяги отправился в Ростовскую область, где прошел свою первую в жизни боевую подготовку, после чего был зачислен в именной татарстанский батальон «Алга».

Идея пойти служить добровольцем приходила Комарову с самого начала спецоперации. Твердо решил пойти служить, когда в России объявили частичную мобилизацию.

— Всегда были мысли, что надо внести свой вклад для победы. Когда объявили мобилизацию, в голове проскочила мысль: вот, наверное, тот момент, когда страна действительно просит народ, чтобы он ей помог, — объяснил тогда свой выбор журналист.

Провожали его в Казань к месту сбора мобилизованных дружно всем коллективом телерадиокомпании, от всего сердца желая вернуться домой живым и здоровым.

«Злая ирония судьбы»

Как вспоминает сегодня экс-директор НТР Наталья Реджеп-Алиева, от этого шага Александра поначалу беспрестанно отговаривали все вокруг — и коллеги, и друзья. Но его решение было непреклонным:

— Он же и в армии никогда не служил, но очень настойчиво добивался своего. Хотя на сборных пунктах его не раз разворачивали, не хотели брать по состоянию здоровья, но он все-таки нашел лазейку, как попасть в зону спецоперации. Скажу, ничуть не лукавя, в телевидении он был бог — у него была такая журналистская чуйка! Все, что он делал, было великолепно, хотя был непрофессиональным журналистом.

Фото: предоставлено Реджеп-Алиевой

По словам бывшего шефа, Комаров чувствовал людей, их настроение, видел картинку как режиссер, поэтому лучше всего ему удавались фильмы, которые он снимал во время участия в поисковых экспедициях отряда «Нефтехимик».

— Это было настоящим делом его жизни, он этим постоянно жил — от похода и до похода, создал для этого свой проект «Дорогами памяти», — говорит она:



— И случилась такая злая ирония судьбы — человек, который занимался поисками без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны, поднимал их останки с полей сражений… Мы очень ждали известий от него все эти месяцы, сильно боялись, что он тоже окажется пропавшим без вести. Очень тяжело говорить о нем в прошедшем времени — так не должно было случиться.

Среди «энтээровцев», по их словам, не было ни одного человека, который бы не любил и не ценил Сашу. Хотя он говорил всю правду в глаза, мог хлопнуть дверью, но всегда оставался честным, прямолинейным человеком, никогда не стремился стать «удобным» для кого-то, рассказывает его бывший руководитель:

— Несмотря на все это, ему все легко прощалось — его светлые, искрящиеся добротой глаза, подкупающая улыбка все решали. Он был абсолютно беззлобным, за душой никогда никакой гадости не было. Умел по-настоящему пробивать экран. Когда его перевели в другой отдел и он пропал с экрана ТВ, зрители нам постоянно звонили, требуя вернуть Сашу в выпуски новостей. Его все любили — не только мы, но и зрители, это настоящий талант — быть своим для такого огромного числа людей. Очень-очень жаль, что его нет среди нас. И даже совестно, что надо было удержать всеми силами — за руки, за ноги, но никто не смог.

«До конца никто из нас не верил, что Саша погиб»

Начиная с 2015 года Александр Комаров был постоянным участником экспедиций поискового отряда «Нефтехимик», выезжал со съемочной группой на раскопки в места, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Поначалу снимал только репортажи для телеканала, а потом и сам проникся поисковой работой, этим духом и идеей возвращать память о павших героях их родным. В этом году поисковики под руководством Ольги Ланцовой отправились к местам ожесточенных боев за Волгоград без Саши, который за эти годы стал частью отряда:

— Я настолько привыкла, что он уже здесь... Не могу в это поверить и принять. Он всегда выезжал чуть раньше к месту раскопок, и когда прибывала остальная часть отряда, то для меня уже была готова палатка, к ней подведен свет — это все делал Саша, а в этот раз настолько непривычно, что его нет рядом. Был очень заботливым — о каждом из нас беспокоился — и очень ответственным. Он же, отсняв материал, прямо здесь, в поле, сразу монтировал его. Всегда был полон идей, как лучше снять и преподнести зрителю сюжет о наших буднях.

Фото: предоставлено Ланцовой

В декабре 2020 года по приказу Министерства обороны России Александра Комарова удостоили специальной награды — знаком за отличие в поисковом движении. Последний свой фильм, снятый на основе прошлогодней «Вахты Памяти», он назвал можно сказать пророчески — «Пропавшие без вести». Как поделилась командир поискового отряда, во время пребывания в зоне проведения спецоперации, Саша изредка выходил на связь, отправлял фото, писал и рассказывал о своих буднях.

Несмотря на то, что поисковики в эти дни находятся в Волгоградской области, по словам Ольги Ланцовой, они обязательно всем отрядом приедут в Нижнекамск, чтобы отдать честь настоящему патриоту и проводить Сашу в его последнюю вахту. К ним присоединится еще один городской поисковый отряд Миляуши Котенковой, который сегодня ведет раскопки по соседству с «Нефтехимиком», на подступах к городу-герою.

Фото: предоставлено Ланцовой

— Помню, как Саша и оператор Рафаэль Ракипов собирались с нами в первую экспедицию «Вахты памяти» в Смоленскую область. Он постоянно спрашивал меня, что взять: «Носки теплые надо, обувь какую?» Тогда это было очень забавно, как раз с 11 апреля 2015 года началась эта наша переписка — перечитываю ее в эти дни и не могу — постоянно плачу, очень тяжело. Мы потеряли нашего друга. До конца никто из нас не верил, что Саша погиб, надежда была до последнего... Когда узнали, то плакал весь лагерь. С одной стороны мы понимали, что прошло столько времени, когда Саша перестал выходить на связь, но надежда всегда была. И очень больно, очень тяжело. Мы все его отговаривали, опыта ведь армейского у него не было никакого. Но, видимо, сыграло свою роль участие в поисковых экспедициях, усилило и без того его мощный патриотический дух. Сейчас в зоне СВО у нас служат пятеро мальчишек из нашего отряда — за каждого очень переживаем, — призналась Ольга Ланцова.



Фото: предоставлено Ланцовой

«Он был душой отдела и всего телеканала»



Спортивный комментатор и коллега Александра Комарова по НТР Александр Халин рассказывает, что вместе им довелось поработать всего два года, но этого было достаточно, чтобы понять, какой это профессионал и мастер своего дела. Саша стал для него наставником, поначалу помогал и подсказывал, как лучше снять сюжет, написать текст к нему.

— Когда я устроился в службу новостей НТР, пришел и увидел стол Саши, я был в шоке — он был весь заложен предметами, которые он привозил из экспедиций: патроны, еще что-то лежало в деревянных коробочках, какие-то щетки, пасты. Он по-настоящему болел поисковым делом, мог часами рассказывать об экспедициях, — рассказал Халин.

Фото: предоставлено Ланцовой

По его словам, это качество режиссера помогало ему делать «классные» фильмы с мест раскопок: «Я бы, наверное, так не смог придумать и смонтировать. С ним всегда было весело, мы постоянно подкалывали друг друга. А еще он был ярым болельщиком миланского «Интера», ему даже кто-то привез из Италии свитер этого клуба. У него была классная черта — Сашка был настоящий многостаночник, мог рассказывать с увлечением и про экспедиции, и про спорт, обсуждали с ним игру хоккейного или футбольного «Нефтехимика».



Последние два с половиной года Александр Комаров руководил отделом производства программ и рекламы на НТР. Вместе с ним работали еще три человека — монтажер, оператор и его заместитель Кристина Матвеева. Их совместным проектом стал документальный фильм «Пономарь», снятый про службу алтарников при нижнекамском городском храме Воскресения Христова: «Сашка был неверующим человеком, глубоким атеистом, но то, что он снял, было пронизано настоящей верой, высокой духовностью», — говорит коллега.

Фото: предоставлено Матвеевой

— Все эти долгое время с той черной для нас даты, 6 февраля (когда сообщили, что Александр пропал без вести, а возможно погиб, — прим. ред.), дни и недели проходили в бесконечном ожидании и в надежде, что это ошибка. Мы проверяли кучу различных версий: и плен, и госпиталь, отправляли множество запросов, поддерживая тем самым свою мысль, что он жив, он вернется. И все перечеркнулось в это воскресенье. Это ужасно осознавать… Он был душой нашего отдела, душой всего телеканала, легким в общении, компанейским, очень коммуникабельным. И в какие бы жесткие рамки его ни загоняли в плане телепроектов, у Саши всегда находились варианты, как сделать так, чтобы это было интересно и вовремя. У него было очень интересное качество — он всегда видел итог до того, как началась съемка, — отметила Кристина Матвеева.



«Не верю, что его больше нет»

В журналистику Александр Комаров пришел после нескольких лет выступлений в составе одной из команд городской лиги КВН, рассказывает его первый руководитель, бывший редактор нижнекамской ТК «Эфир» Альбина Галеева:

— Саша пришел в нашу телекомпанию в 2007 году, тогда он был еще молоденький кавээнщик, совсем без опыта. Сказал: «Хочу попробовать свои силы, стать журналистом». Все азы профессии схватывал буквально на лету и быстро всему научился.

Фото: предоставлено Галеевой

— Саша — один из немногих, кто является по-настоящему добрым и мягким, таких сегодня редко встретишь. Никогда не делал что-то кому-то назло, во вред, и каких бы конфликтных ситуаций у него в ходе съемок не возникало, он всегда достойно из них выходил. Когда я ушла в декретный отпуск, он звонил мне практический каждый день, спрашивал, как дела, обращался за советами. Эта переписка сохранилась в телефоне до сих пор, я ее пересматриваю, вспоминаю — и не верю, что его больше нет, — с горечью заметила Галеева.



По ее словам, известие о гибели коллеги у нее до сих пор в голове не укладывается — «язык не поворачивается сказать, что Саша был».

Фото: Кирилл Давкаев/ntr-24.ru

Решение Александра пойти добровольцем на СВО Альбина, конечно, встретила, как и все, сильно переживая за друга:

— Но это, я считаю, выбор настоящего мужчины. Я думала, что такой человек — сильный духом и характером — никогда не пропадет. И он должен был вернуться. До сих пор не верится, что его уже нет с нами. Когда еще в феврале пришло известие, что якобы Саша погиб, мы все до конца верили, что он все же жив, может, попал в плен или ранен. Сейчас, конечно, тяжело это осознавать. Искренне соболезную — это большое горе и для его супруги Яны, и для мамы огромная, невосполнимая потеря.

Глубокие соболезнования в эти дни родным и близким Александра Комарова выражают все журналисты Нижнекамска, в их числе и коллектив бывшей ТК «Эфир»: «Весь коллектив нашей телекомпании выражает соболезнования — все кто его знал, все с кем он бок о бок работал на протяжении многих лет. Это огромная потеря».

Слова соболезнований приносят и сотни нижнекамцев, которые знали Александра Комарова по новостным выпускам телеканала НТР, кто-то из них становился героем его сюжетов. Под постом с сообщением о гибели журналиста в городских пабликах много таких сообщений: «Эх, Саша, Саша. Хороший ты был Человек. Мои соболезнования близким и родным», «Очень светлый был человек! Жаль!», «Весь город его знал и любил, вечная память».

Прощание с Александром Комаровым состоится 29 апреля у Монумента Победы.