«Зрители звонили, требуя вернуть Сашу»
На этой неделе в Нижнекамске проводят в последний путь известного журналиста Александра Комарова — сотрудника медиахолдинга НТР, участника поисковых экспедиций отряда «Нефтехимик» и супруга руководителя пресс-службы главы Нижнекамского района Яны Еньковой. В сентябре прошлого года он отправился добровольцем в составе батальона «Алга» в зону СВО, а в начале февраля после боев под Угледаром пропал без вести. Все это время его близкие и коллеги ждали и надеялись, искали и проверяли информацию, пока известие о гибели бойца не подтвердилось. Александру Комарову было всего 37 лет. Каким его запомнят друзья и сослуживцы — подробнее в материале «Реального времени».
«Внести свой вклад для победы»
Работать на нижнекамское телевидение Александр Комаров пришел еще в 2007 году. Быстро освоил азы профессии и стал востребованным журналистом, работать с которым довелось и корреспондентам «Реального времени». Кроме ТВ важным делом в его жизни стало поисковое движение. Именно это благородное занятие по поиску останков погибших солдат Великой Отечественной войны определило его выбор — пойти добровольцем в зону СВО.
Всего два с половиной года назад Александр женился. Его избранницей стала Яна Енькова, руководитель пресс-службы главы Нижнекамского района. Дочь супруги он воспитывал и любил, как родного ребенка. Девочка тоже привязалась к Саше и сильно переживала разлуку с ним. В ноябре Яна с дочкой проводили Сашу на сборный пункт. Это была их последняя встреча.
«Саша не служил в армии по призыву, но считал, что встать в строй на защиту Родины — это честь и обязанность каждого. Он добивался этой возможности, доказывая свое право защищать страну, и поступил на службу в качестве добровольца в составе татарстанского именного батальона «Алга», — так сообщил о гибели своего журналиста в эти дни медиахолдинг НТР.
Как тогда призналась Яна: «Это будут самые долгие 11 месяцев в моей жизни. Быть женой достойного сына своей Родины порой очень не просто». Она была уверена в том, что Александр — настоящий патриот своей страны, готовый всегда пойти на ее защиту: «Я обещала ему, что не буду его останавливать. Сказала: да, я буду плакать, мне будет очень страшно, но останавливать и ломать твою внутреннюю волю я не буду. Я считаю, что Саша — герой!»
Со сборного пункта в Казани, куда прибывали мобилизованные со всей республики, Комаров после принятия присяги отправился в Ростовскую область, где прошел свою первую в жизни боевую подготовку, после чего был зачислен в именной татарстанский батальон «Алга».
Идея пойти служить добровольцем приходила Комарову с самого начала спецоперации. Твердо решил пойти служить, когда в России объявили частичную мобилизацию.
— Всегда были мысли, что надо внести свой вклад для победы. Когда объявили мобилизацию, в голове проскочила мысль: вот, наверное, тот момент, когда страна действительно просит народ, чтобы он ей помог, — объяснил тогда свой выбор журналист.
Провожали его в Казань к месту сбора мобилизованных дружно всем коллективом телерадиокомпании, от всего сердца желая вернуться домой живым и здоровым.
«Злая ирония судьбы»
Как вспоминает сегодня экс-директор НТР Наталья Реджеп-Алиева, от этого шага Александра поначалу беспрестанно отговаривали все вокруг — и коллеги, и друзья. Но его решение было непреклонным:
— Он же и в армии никогда не служил, но очень настойчиво добивался своего. Хотя на сборных пунктах его не раз разворачивали, не хотели брать по состоянию здоровья, но он все-таки нашел лазейку, как попасть в зону спецоперации. Скажу, ничуть не лукавя, в телевидении он был бог — у него была такая журналистская чуйка! Все, что он делал, было великолепно, хотя был непрофессиональным журналистом.
По словам бывшего шефа, Комаров чувствовал людей, их настроение, видел картинку как режиссер, поэтому лучше всего ему удавались фильмы, которые он снимал во время участия в поисковых экспедициях отряда «Нефтехимик».
— Это было настоящим делом его жизни, он этим постоянно жил — от похода и до похода, создал для этого свой проект «Дорогами памяти», — говорит она:
— И случилась такая злая ирония судьбы — человек, который занимался поисками без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны, поднимал их останки с полей сражений… Мы очень ждали известий от него все эти месяцы, сильно боялись, что он тоже окажется пропавшим без вести. Очень тяжело говорить о нем в прошедшем времени — так не должно было случиться.
Среди «энтээровцев», по их словам, не было ни одного человека, который бы не любил и не ценил Сашу. Хотя он говорил всю правду в глаза, мог хлопнуть дверью, но всегда оставался честным, прямолинейным человеком, никогда не стремился стать «удобным» для кого-то, рассказывает его бывший руководитель:
— Несмотря на все это, ему все легко прощалось — его светлые, искрящиеся добротой глаза, подкупающая улыбка все решали. Он был абсолютно беззлобным, за душой никогда никакой гадости не было. Умел по-настоящему пробивать экран. Когда его перевели в другой отдел и он пропал с экрана ТВ, зрители нам постоянно звонили, требуя вернуть Сашу в выпуски новостей. Его все любили — не только мы, но и зрители, это настоящий талант — быть своим для такого огромного числа людей. Очень-очень жаль, что его нет среди нас. И даже совестно, что надо было удержать всеми силами — за руки, за ноги, но никто не смог.
«До конца никто из нас не верил, что Саша погиб»
Начиная с 2015 года Александр Комаров был постоянным участником экспедиций поискового отряда «Нефтехимик», выезжал со съемочной группой на раскопки в места, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Поначалу снимал только репортажи для телеканала, а потом и сам проникся поисковой работой, этим духом и идеей возвращать память о павших героях их родным. В этом году поисковики под руководством Ольги Ланцовой отправились к местам ожесточенных боев за Волгоград без Саши, который за эти годы стал частью отряда:
— Я настолько привыкла, что он уже здесь... Не могу в это поверить и принять. Он всегда выезжал чуть раньше к месту раскопок, и когда прибывала остальная часть отряда, то для меня уже была готова палатка, к ней подведен свет — это все делал Саша, а в этот раз настолько непривычно, что его нет рядом. Был очень заботливым — о каждом из нас беспокоился — и очень ответственным. Он же, отсняв материал, прямо здесь, в поле, сразу монтировал его. Всегда был полон идей, как лучше снять и преподнести зрителю сюжет о наших буднях.
В декабре 2020 года по приказу Министерства обороны России Александра Комарова удостоили специальной награды — знаком за отличие в поисковом движении. Последний свой фильм, снятый на основе прошлогодней «Вахты Памяти», он назвал можно сказать пророчески — «Пропавшие без вести». Как поделилась командир поискового отряда, во время пребывания в зоне проведения спецоперации, Саша изредка выходил на связь, отправлял фото, писал и рассказывал о своих буднях.
Несмотря на то, что поисковики в эти дни находятся в Волгоградской области, по словам Ольги Ланцовой, они обязательно всем отрядом приедут в Нижнекамск, чтобы отдать честь настоящему патриоту и проводить Сашу в его последнюю вахту. К ним присоединится еще один городской поисковый отряд Миляуши Котенковой, который сегодня ведет раскопки по соседству с «Нефтехимиком», на подступах к городу-герою.
— Помню, как Саша и оператор Рафаэль Ракипов собирались с нами в первую экспедицию «Вахты памяти» в Смоленскую область. Он постоянно спрашивал меня, что взять: «Носки теплые надо, обувь какую?» Тогда это было очень забавно, как раз с 11 апреля 2015 года началась эта наша переписка — перечитываю ее в эти дни и не могу — постоянно плачу, очень тяжело. Мы потеряли нашего друга. До конца никто из нас не верил, что Саша погиб, надежда была до последнего... Когда узнали, то плакал весь лагерь. С одной стороны мы понимали, что прошло столько времени, когда Саша перестал выходить на связь, но надежда всегда была. И очень больно, очень тяжело. Мы все его отговаривали, опыта ведь армейского у него не было никакого. Но, видимо, сыграло свою роль участие в поисковых экспедициях, усилило и без того его мощный патриотический дух. Сейчас в зоне СВО у нас служат пятеро мальчишек из нашего отряда — за каждого очень переживаем, — призналась Ольга Ланцова.
«Он был душой отдела и всего телеканала»
Спортивный комментатор и коллега Александра Комарова по НТР Александр Халин рассказывает, что вместе им довелось поработать всего два года, но этого было достаточно, чтобы понять, какой это профессионал и мастер своего дела. Саша стал для него наставником, поначалу помогал и подсказывал, как лучше снять сюжет, написать текст к нему.
— Когда я устроился в службу новостей НТР, пришел и увидел стол Саши, я был в шоке — он был весь заложен предметами, которые он привозил из экспедиций: патроны, еще что-то лежало в деревянных коробочках, какие-то щетки, пасты. Он по-настоящему болел поисковым делом, мог часами рассказывать об экспедициях, — рассказал Халин.
По его словам, это качество режиссера помогало ему делать «классные» фильмы с мест раскопок: «Я бы, наверное, так не смог придумать и смонтировать. С ним всегда было весело, мы постоянно подкалывали друг друга. А еще он был ярым болельщиком миланского «Интера», ему даже кто-то привез из Италии свитер этого клуба. У него была классная черта — Сашка был настоящий многостаночник, мог рассказывать с увлечением и про экспедиции, и про спорт, обсуждали с ним игру хоккейного или футбольного «Нефтехимика».
Последние два с половиной года Александр Комаров руководил отделом производства программ и рекламы на НТР. Вместе с ним работали еще три человека — монтажер, оператор и его заместитель Кристина Матвеева. Их совместным проектом стал документальный фильм «Пономарь», снятый про службу алтарников при нижнекамском городском храме Воскресения Христова: «Сашка был неверующим человеком, глубоким атеистом, но то, что он снял, было пронизано настоящей верой, высокой духовностью», — говорит коллега.
— Все эти долгое время с той черной для нас даты, 6 февраля (когда сообщили, что Александр пропал без вести, а возможно погиб, — прим. ред.), дни и недели проходили в бесконечном ожидании и в надежде, что это ошибка. Мы проверяли кучу различных версий: и плен, и госпиталь, отправляли множество запросов, поддерживая тем самым свою мысль, что он жив, он вернется. И все перечеркнулось в это воскресенье. Это ужасно осознавать… Он был душой нашего отдела, душой всего телеканала, легким в общении, компанейским, очень коммуникабельным. И в какие бы жесткие рамки его ни загоняли в плане телепроектов, у Саши всегда находились варианты, как сделать так, чтобы это было интересно и вовремя. У него было очень интересное качество — он всегда видел итог до того, как началась съемка, — отметила Кристина Матвеева.
«Не верю, что его больше нет»
В журналистику Александр Комаров пришел после нескольких лет выступлений в составе одной из команд городской лиги КВН, рассказывает его первый руководитель, бывший редактор нижнекамской ТК «Эфир» Альбина Галеева:
— Саша пришел в нашу телекомпанию в 2007 году, тогда он был еще молоденький кавээнщик, совсем без опыта. Сказал: «Хочу попробовать свои силы, стать журналистом». Все азы профессии схватывал буквально на лету и быстро всему научился.
— Саша — один из немногих, кто является по-настоящему добрым и мягким, таких сегодня редко встретишь. Никогда не делал что-то кому-то назло, во вред, и каких бы конфликтных ситуаций у него в ходе съемок не возникало, он всегда достойно из них выходил. Когда я ушла в декретный отпуск, он звонил мне практический каждый день, спрашивал, как дела, обращался за советами. Эта переписка сохранилась в телефоне до сих пор, я ее пересматриваю, вспоминаю — и не верю, что его больше нет, — с горечью заметила Галеева.
По ее словам, известие о гибели коллеги у нее до сих пор в голове не укладывается — «язык не поворачивается сказать, что Саша был».
Решение Александра пойти добровольцем на СВО Альбина, конечно, встретила, как и все, сильно переживая за друга:
— Но это, я считаю, выбор настоящего мужчины. Я думала, что такой человек — сильный духом и характером — никогда не пропадет. И он должен был вернуться. До сих пор не верится, что его уже нет с нами. Когда еще в феврале пришло известие, что якобы Саша погиб, мы все до конца верили, что он все же жив, может, попал в плен или ранен. Сейчас, конечно, тяжело это осознавать. Искренне соболезную — это большое горе и для его супруги Яны, и для мамы огромная, невосполнимая потеря.
Глубокие соболезнования в эти дни родным и близким Александра Комарова выражают все журналисты Нижнекамска, в их числе и коллектив бывшей ТК «Эфир»: «Весь коллектив нашей телекомпании выражает соболезнования — все кто его знал, все с кем он бок о бок работал на протяжении многих лет. Это огромная потеря».
Слова соболезнований приносят и сотни нижнекамцев, которые знали Александра Комарова по новостным выпускам телеканала НТР, кто-то из них становился героем его сюжетов. Под постом с сообщением о гибели журналиста в городских пабликах много таких сообщений: «Эх, Саша, Саша. Хороший ты был Человек. Мои соболезнования близким и родным», «Очень светлый был человек! Жаль!», «Весь город его знал и любил, вечная память».
Прощание с Александром Комаровым состоится 29 апреля у Монумента Победы.
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