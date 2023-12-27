«Состоятельные элементы на раздаче» и толпа голодных детей: секреты американской благотворительности в Казани

Как гуманитарную миссию из Штатов сопровождали контрразведчики двух держав — из цикла «Тайны ТатЧК»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Их деятельность называли спасительной, а еще — разведывательно-подрывной и контрреволюционной. В этом году исполнилось ровно 100 лет с завершения работы гуманитарной миссии «Американской администрации помощи» (American Relief Administration) в Советской России. Благотворительность из-за океана помогла выжить миллионам детей и взрослых, к примеру, персональную помощь получала семья ректора КГУ. При этом только в Поволжье десятки помощников АRА были арестованы за антисоветскую деятельность. В рамках проекта «Тайны ТатЧК» «Реальному времени» удалось изучить рассекреченные данные уникальных архивов того времени о неоднозначной деятельности заокеанских благодетелей в Казанском регионе, куда век назад входила даже часть нынешнего Пермского края.

Товарищ — господину о «вербовке» буржуазии в столовые АРА

«На днях арестована бывшая баронесса Дипольд, назначенная Вашим Уполномоченным в Татарской республике инспектором в столовых в районе Пороховых заводов, где эта дама позволила себе явиться в бриллиантах и браслетах, в декольтированном виде и уже своим внешним видом развила протест и возбуждение в голодной толпе ребятишек и их родителей», — это строки из письма, что хранится в УФСБ по Татарстану в рассекреченных папках Всетатарской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности.

Документ отправлен из Москвы 20 ноября 1921 года за подписью полпреда правительства РСФСР при АРА Александра Эйдука директору Русского отдела Американской администрации помощи полковника [Уильяма] Гаскелля (он же Хаскелл). За плечами у советского полпреда были революционное подполье, служба в наркомате РСФСР по делам военнопленных, председателем ревтрибунала армии, следователем по борьбе с контрреволюцией, членство в президиуме ВЧК и Коллегии НКВД РСФСР. Но к иностранцу он обращался «милостивый государь» и «г-н полковник».

Американский плакат о помощи голодающим России. скриншот realnoevremya.ru с сайта «Военное обозрение»

Вначале автор «с удовольствием констатирует усиление работы АРА в пользу голодающих детей», отмечая, что особенно успешно работы развернулись в Татарской республике, где, согласно докладу уполномоченного товарища Муската, «на днях ваше задание по кормлению 200 тысяч детей (в день, — прим. ред.) будет осуществлено полностью». Передает, что в Самарской губернии программа кормления также «будет доведена до 200 тысяч ежедневно», то есть увеличится почти в семь раз.

Дальше до Гаскелля дипломатично доводят ситуацию с кадрами: «При вербовке своих сотрудников из числа российских граждан АРА имеет тяготение повсюду к классу буржуазии... Состоятельные элементы и элегантно одетые дамы с драгоценностями на руках и декольте занимаются раздачей дополнительного питания детям. Картина эта не особо утешительна, если принять во внимание, что выдача питания производится только лишь в отношении пролетариата и беднейшего крестьянства. Поэтому я считаю, было бы более справедливым, чтобы персонал в столовых рекрутировали из среды матерей и родных «обслуживаемых элементов».

В продолжении письма товарища господину, первый переходит к конкретным примерам, извещая: «в Казани, где работа АРА развилась плодотворнее всего, наш пресекающий различные преступления орган был вынужден приступить к аресту некоторых русских служащих Вашего казанского бюро Ракпода (РАКПД — русско-американский комитет помощи детям, — прим. ред.)».

Упомянутая выше экс-баронесса, по данным полпреда правительства РСФСР, позволила при раздаче еды «высказывания весьма и весьма антисоветского направления», что рабочие восприняли как «издевательство над их голодными детьми и преступное отношение к пролетарскому правительству» и обратились за помощью к местной власти. В общем, «бриллиантового» инспектора арестовали. А следствие показало: муж этой гражданки в свое время сбежал из Казани к Колчаку и сражался против Советского правительства, так что сама гр-ка Дипольд также является врагом новой власти и должна быть заключена в Рабочий дом (учреждение системы исполнения наказаний).

В рассекреченных материалах УФСБ по РТ хранится то самое письмо Эйдука о «состоятельных элементах на раздаче». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Также Эйдук сообщает об аресте двоих служащих у г-на Ивара Уорена — первого управляющего Казанским районом АРА. Некую Красильникову задержали после побега мужа из Рабочего дома, а некоего Соломина — «гражданина с явным контрреволюционным прошлым» — уличили в антиправительственной пропаганде среди русских служащих РАКПД. Автор письма считает, что вмешательство миссии во внутренние дела Рабоче-Крестьянского правительства недопустимо и борьба с врагами не должна отражаться на гуманитарной помощи, от которой зависит спасение умирающих детей.

«Я категорически протестую против подобной постановки вопросов со стороны г-на Уоренна и надеюсь, многоуважаемый г-н директор Гаскелль, что Вы примете все от Вас зависящие меры, чтобы эти инциденты не отразились на работе АРА Татарской республики или где бы то ни было в пределах РСФСР... О Ваших по сему поводу распоряжениях покорнейше прошу поставить меня в известность по возможности в кратчайший срок для доклада моему Правительству и отдачи соответствующих указаний на места. Примите уверение в моем к Вам искреннем уважении и преданности», — завершил свое дипломатичное послание полпред правительства РСФСР при АРА.

О дальнейшей судьбе казанской баронессы Дипольд в открытых источниках не упоминается.



«Люди ели сапоги, полушубки, желуди, лебеду...»

Штаб-квартира АРАв Казани размещалась в здании, известном в разные годы как дом Смоленцова, гостиница «Совет», а ныне — «Шаляпин Палас Отель». Больше десятка лет назад на нем хотели даже повесить табличку в память о заслугах американцев, но потом передумали.

Первые столовые АРА для голодных детей Казани открылись 19 сентября 1921 года. За два месяца до этого с просьбами о международной поддержке, помощи хлебом и медикаментами обратились патриарх Тихон и писатель Максим Горький. Письмо последнего «Ко всем честным людям» было перепечатано по всему миру. Речь шла о спасении умирающих.

— После Гражданской войны, вследствие неумелой продовольственной политики, на фоне засухи 1921 года в Поволжье и других регионах России начался массовый голод — по разным оценкам от 23 до 42 млн человек голодало. А население страны тогда примерно 147 млн составляло, — отмечает Марат Садыков, подполковник в запасе и кандидат исторических наук, заведующий музеем органов безопасности Татарстана.

Заведующий музеем органов безопасности Татарстана Марат Садыков называет причины голода в Поволжье — засуха и неумелая продовольственная политика новой власти по окончании Гражданской войны. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Данные о смертности также разнятся. По данным казанских историков, в Татарской республике в те годы умерло от 500 тысяч до 1 млн человек, спутниками голода были и болезни — воспаления пищеварительного тракта, цинга, куриная слепота, тиф и так далее.



«Перебили практически весь скот. Участилось воровство животных. Покусившихся на скотину людей карают самосудом... В пищу тем временем стали употреблять кошек и собак, а потом дошло до воробьев, мышей и лягушек. Люди ели сапоги, полушубки, желуди, лебеду и солому с крыш. В деревне Мамеево, сообщают источники тех лет, жители разрыли скотомогильник и истолкли на муку кости павших животных. А в Никольской и Янтиковской волостях установлены случаи группового самоубийства семей угарным газом из печей», — так описывает ситуацию в поволжских деревнях историк Федор Козлов в своей книге «Голод 1921—1922 годов и изъятие церковных ценностей в Чувашии».

Очевидцы тех лет рассказывали о суррогатах «хлеба» из злаков, лебеды, корней, семян, цветов, дубовой и березовой коры, желудей и даже «съедобной» глине, которую активно использовали в Тетюшском и Лаишевском кантонах при выпечке лепешек и блинов с добавлением трав, жмыха и муки.

В автобиографической книге «Времена» писатель Михаил Осоргин описывал события так:

«Мы [в Москве] голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто... К зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селения. Вернее, видел я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел.

Сходятся историки в одном — без помощи американцев жертв было бы больше. realnoevremya.ru/Максим Платонов

И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких» и «твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после предать земле».

Отдельно приводит Осоргин слова следователя, которому были поручены дела о каннибализме: «Он возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить».

Таких страшных примеров в хрониках о тех временах можно найти много. Сходятся историки в одном — без помощи американцев жертв было бы больше.

«Голодные» переговоры и «еда как оружие»

На призыв о помощи из России первым в США откликнулся Герберт Гувер — будущий президент этой страны, в ту пору — министр торговли Штатов и глава международной филантропической организации American Relief Administration. До Октябрьской революции Гувер как бизнесмен вкладывался в Кыштымский медеплавильный завод и разработку нефтяных месторождений в России, но вывел инвестиции до Октябрьской революции.

Изначально АРА была правительственной организацией — создавалась для оказания помощи европейским странам, пострадавшим от Первой мировой войны. Позднее стала крупной частной структурой, которая пользовалась поддержкой Конгресса и президента страны. К моменту получения письма из России АРА работала в 30 странах — кормила, одевала, помогала с восстановлением инфраструктуры.



Первым условием переговоров об оказании продовольственной помощи из-за океана стало освобождение всех арестованных в России граждан США. realnoevremya.ru/Юлия Косолапкина (со съемок исторического фильма)

«Можете на меня рассчитывать», — телеграфировал Горькому Гувер. Первым условием переговоров об оказании продовольственной помощи из-за океана стало освобождение всех арестованных в России граждан США. Вторым — самостоятельность благотворителей при деятельности в чужой стране. Оба поначалу были восприняты в штыки Владимиром Лениным, он даже требовал ответить Гуверу на такую подлость пощечиной. Однако позже уступил.

20 августа 1921-го в Риге между АРА и Советским правительством было подписано соглашение. По его условиям «Американская администрация помощи» получила право ввозить в Россию любой необходимый для работы персонал с гарантией местной власти защиты во время пребывания и полную свободу передвижения. Советское правительство должно предоставить склады для сдачи гуманитарных грузов в портах и взять на себя расходы по хранению, погрузке, разгрузке и транспортировке продовольственных и непродовольственных товаров для детей и больных.

Также на принимающую сторону ложились вопросы с предоставлением необходимых помещений для кухонь, распределительных пунктов и госпиталей вместе с расходами по их обслуживанию и приготовлению пищи. Зарплата наемного персонала также оплачивалась страной Советов. А еще АРА должна была бесплатно получить для своей деятельности в России помещения для жилья и офисов, гаражи и склады, с условием, что обыски в этих помещениях советские власти вправе проводить лишь при наличии факта преступления.

В свою очередь, АРА брала на себя немедленное снабжение продовольствием, одеждой и медикаментами детей и больных независимо от национальности, религии, социального положения и политических взглядов. Отмечалось, что персонал филантропической организации «посвятит себя исключительно делу оказания помощи и не будет заниматься никакой политической или коммерческой деятельностью», а еще гарантирует — алкоголя в гуманитарных грузах не будет. При этом «Американская администрация помощи» оставляет за собой право временной приостановки и даже полного прекращения работы в случае, если Советским правительством не будут выполнены условия, включая основное — освобождение всех находящихся в России американцев и облегчение их выезда из страны.



Гувер убедил конгресс США помочь голодающим: «Сейчас скармливаем молоко свиньям, сжигаем кукурузу в топках. С экономической точки зрения посылка этого продовольствия для помощи не является потерей для Америки». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Завмузеем УФСБ по РТ Марат Садыков отмечает — помощь России экономически была выгодна американцам: «По итогам Первой мировой войны в Америке было перепроизводство сельхозпродукции. Были большие поставки в Европу за госсчет, на чем американские фермеры очень обогащались, и когда советское правительство обратилось через Горького с просьбой о помощи, Гувер убедил Конгресс США помочь голодающим Поволжья: «Мы сейчас скармливаем молоко свиньям, сжигаем кукурузу в топках. С экономической точки зрения посылка этого продовольствия для помощи не является потерей для Америки».

«Еда — это оружие», — заявлял во время переговоров в Риге заместитель наркома внутренних дел Максим Литвинов. «Оружие против большевизма», — добавляли позже некоторые журналисты и общественные активисты в Штатах.



Дар народа США детям до 14 лет

21 августа 1921 года, через месяц после подписания соглашения, в Латвию доставлены 3,5 тысячи тонн продовольствия для переправки в Россию. 4 сентября в Петрограде разгрузили «Феникс» — первый пароход с грузами АРА, на следующий день в Самару отбыл первый продовольственный поезд. 6 сентября заработала первая столовая АРА в Петрограде. Через четыре дня в ресторане «Эрмитаж» открыли первую столовую американцев в Москве. Спустя девять дней раздача питания началась и в столовых Казани. Еще через месяц заработала программа частных продовольственных посылок в Россию от родных и знакомых за границей.

После открытия столовых «Первая государственная типография» в Казани напечатала 20 тысяч листовок с обращением руководства АРА ко всем гражданам Автономной Татарской Советской Социалистической Республики (АТССР, наименование ТАССР появилось лишь в 1937-м, — прим. ред.):

«Во имя голодных и беспомощных детей, для которых привезены эти продукты, «Американская администрация помощи» обращается к вам с просьбой доводить до сведения властей и членов администрации о всяком грабеже и расхищении американских продуктов, помня, что каждый фунт продукта, принесенный в дар американским народом русским голодающим детям, мог бы спасти ребенка от ужасов голодной смерти. Неужели найдутся люди, у которых хватит смелости лишить ребенка полагающегося ему пайка?»

Продовольственные карточки 20-х годов прошлого века тоже стали экспонатами музея органов безопасности. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже к 23 октября в Казани работали столовые в Адмиралтейской, Пороховой и Ягодной слободах, на Алтуфьевском и Крестовниковском заводах, а также на улицах Карла Маркса, Рыбнорядской (ныне — улица Пушкина) и Тукаевской.



Всех детей делили на три категории: истощенные, с весом меньше нормы и хроническими болезнями; истощенные, но без болезней; дети с нормальным весом. Норму отпуска продуктов определили в 778 калорий на ребенка, обеденную порцию рассчитывали в русских злотниках (мера веса эквивалентна 4,26 грамма): какао — 6, сахар — 26, молоко стерилизованное — 59, рис — 56, сало — 14, бобов — 34, мука белая — 164. Причем в качестве сухого пайка выдавать продукты было разрешено лишь в исключительных случаях и при специальном удостоверении врачей, чтобы исключить факты воровства и перепродажи бесплатных обедов — есть их дети должны были в столовых.

Детьми считались те, кому нет 14 лет.

На первом этапе в Казани планировалось охватить питанием до 60 тысяч голодных ребятишек ежедневно. Во втором по численности городе республики в ту пору, Чистополе, организация пунктов питания стала проблемой. «Продукты лежат на двух больших складах, а дети на глазах мрут и чахнут. Ни одна самостоятельная столовая не заработала», — отчитывался один из уполномоченных сотрудников перед начальством, указывая на «саботажнический подход к проблеме бывших меньшевиков и бюрократов-педагогов».

В архивах Всетатарской ЧК сохранились сведения, что на январь 1922 года ежедневные обеды получали 1,7 млн детей в Поволжье, на Урале, Северном Кавказе и двух российских столицах. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Впрочем, согласно отчетам о ситуации, с питанием в 1922 году в Казанском районе все наладилось. На 1 марта в 18 кантонах, включая Марийскую автономную область и часть Чувашии, а также четыре уезда в Пермской и Вятской губерниях, проживали более 1,6 млн детей, из них нуждающимися являлись 1,3 млн. В столовых АРА раздавали 344,5 тысячи пайков. В Казани работали 138 столовых, в Чистопольском районе — 44, в Свияжском и Тетюшском — по 22, в Мензелинском — 18, в Челнинском — 7, в Елабужском — 2. Всего в Казанском районе на тот момент проживали 4,5 млн человек.

Паек для ректора Казанского университета

«Американские» продукты спасали не только голодающих детей. В декабре 1921-го года АРА и Советское правительство подписали дополнительное соглашение — кормить будут и взрослых, в частности, беременных женщин, людей, занятых на сельхозработах, больных трудоспособного возраста и одного человека из семьи, если в ней никто не попадает в вышеназванные группы.

На январь 1922 года ежедневные обеды получали 1,7 млн детей в Поволжье, на Урале, Северном Кавказе и в двух российских столицах. В марте питанием были охвачены и жители Украины. А в апреле жертвой тифа стал полпред АРА по Уральскому региону Гарольд Бленди.

«Гуверовцы» при финансовой поддержке конгресса США оказывали самую существенную помощь, но помогали и другие организации. По данным на май 1922-го, в России работали не меньше восьми международных организаций: АРА бесплатно кормила 6 млн человек в день, Американское общество квакеров — 265 тысяч, Международный союз помощи детям 260 тысяч, Нансеновский комитет — 138 тысяч, английские профсоюзы — 92 тысяч, шведский Красный Крест — 87 тысяч, Международная рабочая помощь — 78 тысяч, германский Красный Крест — 7 тысяч.

«Ректор Казанского университета содержал семью из шести человек, получая жалование меньше 6 долларов», — писал управляющий АРА в Казани. realnoevremya.ru/Юлия Косолапкина (кадры съемок исторического фильма)

В 1923-м новый управляющий АРА по Казанскому району Джон Бойд писал главе миссии в России Ульяму Хаскеллу о том, что в помощи крайне нуждалась интеллигенция — профессора, врачи неохотно подавали прошения на получение продуктов. «Скорее умрут, чем будут просить», — сообщал Бойд, отмечая, что многих приходилось буквально заставлять писать заявки. Упоминал ректора Казанского университета, который содержал семью из шести человек, получая жалование меньше 6 долларов (в ту пору простой костюм на рынке можно было купить за 30 долларов). «Он сказал, что не может просить помощи у АРА, так как знает, что тысячи людей испытывают еще большую нужду», — сообщал управляющий. Фамилию ректора в письме не упоминал, но в 1922—1923 годах этот пост занимал доктор медицины, профессор Михаил Чебоксаров.

Крайне полезными оказались и посылки с одеждой — преподаватели университета очень смущались, что приходится выступать перед студентами в обносках. Из письма Бойда следует, что сотни медиков, профессоров и студентов и более 2 тысяч школьных учителей получили помощь American Relief Administration.

А вот программу продуктовых посылок от эмигрантов в казанском почтовом отделе считали не очень эффективным видом помощи. Поговаривали, что лишь половина посылок предназначалась действительно нуждающимся, остальные были обеспечены пайками на работе. Всего в Казанский район было доставлено более 7 тысяч адресных посылок, причем отдельным гражданам родственники из-за границы успели переслать до 50 посылок.

Руководители Казанского отделения АРА. Второй справа — Джон Бойд. Снимок из музея УФСБ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помогали голодающим и те, у кого родни в России не было — просто покупали купон за 10 долларов в отделениях АРА, и на собранные средства формировались посылки весом в 53 кг, распределяли которые «гуверовцы» уже на местах. В Казань прибыло 1 378 таких посылок с продуктами и 470 с одеждой. В числе получателей был отец восьмерых детей и сапожник Батуев, в семье которого средств хватало на кусочек черного хлеба детям в день, даже одежду приходилось носить по очереди.

Ноу-хау для детдомовцев

В архивах УФСБ по РТ сохранилась докладная записка уполномоченного Скворцова о проверке информации бывшего капитана Волжского пароходства Серова, который назвался американцем и инспектором АРА по всей Татреспублике и наболтал про разграбление в Елабуге 100 пудов американских продуктов населением и милицией. Выезд на место показал — столовая на 550 человек работает, продукты на месте, кроме двух пудов муки.

Есть в материалах и другой единичный пример: «Совсем недавно председатель Ракпода (российско-американского комитета помощи детям, — прим. ред.) Арского кантона Кузнецов предан суду, ибо его попустительство, выразившееся в систематическом обвешивании всех и установленное целой комиссией, было явно».

Распространенные слухи о том, что заокеанская помощь не доходит до адресатов, приходилось опровергать и самим представителям американской миссии в комментариях зарубежным изданиям. Впрочем, актуальной была другая российская проблема — дороги: разрушенные войной железные и размытые весной да осенью грунтовые.

Руководитель АРА в Казанском районе Джеймс Ривз Чайльдс в своих воспоминаниях описывал, каким шоком для него и его коллег-иностранцев стало состояние детских домов и описывал худший — в ТАССР. скриншот realnoevremya.ru с сайта «Военное обозрение»

С учетом расстояний до кантонов по стране в 25—110 тысяч верст дороги становились самым большим препятствием и тормозом в благотворительной деятельности. А еще нехватка финансов — порой из-за отсутствия средств на перевозку продуктов приходилось прикрывать на время столовые и сокращать почти на треть детские пайки. Заметим, возрождать железнодорожную сеть поручили «Железному» Феликсу — Дзержинскому, который справился с этой задачей на посту наркома путей сообщения за 3 года.



Руководитель АРА в Казанском районе Джеймс Ривз Чайльдс в своих воспоминаниях описывал, каким шоком для него и его коллег-иностранцев стало состояние детских домов. Худшим называл детдом в селе Верхние Индырчи (ныне Апастовский район Татарстана, — прим. ред.): в амбаре жили почти 100 детей, ни кроватей, ни одеял — лишь ряды широких полок вдоль стен единственной комнаты, чтобы согреться, дети плотно прижимались друг к другу. В Буинском детдоме №2 американцы увидели, что на 80 детей — 21 кровать и 20 одеял, постельного и нижнего белья нет, теплой одежды и обуви — тоже, некоторые дети ходят голышом, 10 переболели тифом, 10 болеют до сих пор.

Чайльдс вспоминал: пытаясь найти хоть какой-то выход, сотрудники АРА отдали все пустые мешки от грузов в детдома. Тысячи таких мешков с соломой стали матрасами, а если набить промежуток между двумя мешками, надетыми один на другой, — получалось пальто.



В архивах хранятся данные о получении медицинским отделом АРА 12 вагонов с медикаментами, мылом и больничным инвентарем. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Впрочем, довольно быстро была налажена и раздача нормальной одежды. К марту 1922 года в Казанском районе распределили 111 тысяч пар чулок, 12 тысяч пар башмаков, 8 тысяч пальто и больше 4 тысяч костюмов для мальчиков и девочек.

В тот же период медицинским отделом АРА получено 12 вагонов с медикаментами, мылом и больничным инвентарем — простынями, одеялами, полотенцами, пижамами и шерстяными носками, которые раздавали непосредственно в госпиталях и детдомах.



«В Казани тогда сложно было купить даже мыло, — отмечала в одной из своих работ кандидат исторических наук Юлия Аншакова из Поволжского филиала Института российской истории РАН. — Помощь получали больницы, детдома, детсады, школы, интернаты, дома престарелых. В Казани совместными усилиями властей и АРА были открыты санаторий для детей, больных туберкулезом и больница для лечения трахомы. Проведена массовая прививочная кампания во всех голодающих регионах. Только в Казанском — сделано свыше 1,5 млн прививок от тифа, паратифа, холеры и оспы».

Сельчан приходилось уговаривать и даже пугать прекращением поставок продовольствия — боялись прививок, называя их печатью Антихриста...

Американские СМИ о венгерском сценарии и «силе еды»



«Никто из коммунистов не испытывал ни малейших сомнений в том, что в нашей деятельности мы руководствовались злыми намерениями», — говорил глава АРА Герберт Гувер об отношении к американской благотворительности во властных кругах России и за рубежом. О разнице подходов самих американцев свидетельствуют публикации в СМИ того времени.

В журнале World’s Work весной 1921-го вышла серия статей «Останавливая красную угрозу», в которых сотрудник АРА Т. Грегори утверждал — действия этой миссии сыграли важную роль в крушении Венгерской Советской Республики. Тему подхватили другие издания. Газета New York Call допускала, что Гувер хотел реализовать венгерский сценарий и в России, но полагала — сознательность рабочего класса в стране Советов и работа ВЧК сорвут эти планы. Печатное издание коммунистов США призывало раскрывать истинные мотивы деятельности АРА и принимать другие меры, чтобы не допустить контрреволюции в России.

Журнал The New Republic отмечал, что большевикам «пришлось идти на риск», ведь «ранее мистер Гувер использовал силу еды для того, чтобы контролировать революции и свергать правительства советского типа, и все это происходило при одобрении американской общественности». По мнению журналистов издания, прошлое было помехой для гуманитарной миссии АРА в России.

«Вместе с пайками людям могут быть представлены и «полезные идеи», — рассуждала газета Evening Star. скриншот realnoevremya.ru с сайта «Военное обозрение»

А вот литературный журнал North American Review делился с читателями мнением, что главной причиной голода в России был коммунистический эксперимент и США имели полное право отказывать Советской России в помощи, пока большевиков не сменит «разумное, эффективное и честное правительство».

Основанный Генри Фордом еженедельник The Dearborn Independent критиковал политику США по «сохранению династии тьмы».

Впрочем, Гуверу и его сторонникам приписывают идею того, что образцовая работа АРА и победа над голодом покажут жителям России эффективность американского способа ведения дел и в перспективе приведут к ликвидации либо трансформации большевистского режима. «Гуманитарные работники могут зашить себе рты, но сам их вид будет говорить: «Мы приехали из страны, политика которой отличается от вашей — и у нас изобилие», — писала New York Tribune. «Вместе с пайками людям могут быть представлены и «полезные идеи», — рассуждала Evening Star.

...Оглядываясь на недавнее прошлое, можно сказать, что «гуверовский» сценарий в России сработал, но не в начале, а в конце прошлого века.

Ну а в 1921-м действия посланцев гуманитарной миссии ожидаемо попали под контроль советских спецслужб. Ставилась задача не мешать и оказывать полное содействие гуманитарной помощи, но внимательно отслеживать все контакты и шаги за пределами продовольственных пунктов.

Другая сторона благотворительной миссии

Всего в Россию приехали около 300 сотрудников АРА. К их работе на местах были привлечены более 100 тысяч россиян. «Во главе стояли кадровые разведчики, которые не ограничивались только гуманитарной миссией, принимали на работу в отделы бывших царских офицеров, военных специалистов», — отмечает подполковник в запасе, заведующий музеем Управления ФСБ России по республике Татарстан Марат Садыков.

В архивах чекистов сохранились сведения о том, как казанский представитель АРА Тернер получал сведения о воинских подразделения Красной Армии в Поволжье — через бывшего царского офицера Антонова, брат которого обладал столь ценной информацией. К слову, переводчиком у Тернера работал не абы кто — бывший начальник штаба дивизии одной из армий. Также хранится документ в подтверждение, что руководитель АРА в Уфе лично занимался вербовкой враждебно настроенного к местной власти Горина — предлагал ему помочь в борьбе против Советов сбором информации и выявлением в аппарате служащих АРА тех, кто связан с ЧК. «Я принял предложение и стал американским шпионом», — признавался позже Горин.

Чекистами было установлено — век назад кандидатам на работу в отделениях АРА давали заполнить анкету из 66 вопросов. Это был сбор информации с легальных позиций. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спустя несколько месяцев после приезда американцев начальник осведомительного отдела ИНО ВЧК Залин обобщал:

«Результаты, выявленные нами путем систематического наблюдения за деятельностью АРА, заставляют в срочном порядке принять меры, которые, не мешая делу борьбы с голодом, могли бы устранить все угрожающее в этой организации интересам РСФСР. Американский персонал подобран большей частью из военных и разведчиков, из коих многие знают русский язык и были в России либо в дореволюционное время, либо в белогвардейских армиях Колчака, Деникина, Юденича и в Польской (Гавард и Фокс — у Колчака, Торнер — у Юденича, Грегг и Финк — в Польской и т.д.).

Американцы не скрывают своей ненависти к Соввласти (антисоветская агитация в беседах с крестьянами — доктором Гольдером, уничтожение портретов Ленина и Троцкого в столовой — Томпсоном, тосты за восстановление прошлого — Гофстр, разговоры о близком конце большевиков и т. д.)... Занимаясь шпионажем, организуя и раскидывая широкую сеть по всей России, АРА проявляет тенденцию к большему и большему распространению, стараясь охватить всю территорию РСФСР сплошным кольцом по окраинам и границам (Петроград, Витебск, Минск, Гомель, Житомир, Киев, Одесса, Новороссийск, Харьков, Оренбург, Уфа и т. д.). Вывод — АРА объективно создает на случай внутреннего восстания опорные пункты для контрреволюции как в идейном, так и в материальном отношении...»

Чекистами было установлено — век назад кандидатам на работу в отделениях АРА давали заполнить анкету из 66 вопросов!

«Это был сбор информации с легальных позиций. Каждый кандидат должен был ответить, кто у него родственники, в каких частях служили или служат. Были вопросы об экономической и технической составляющей, о сельском хозяйстве», — рассказывает о методах миссионеров Марат Садыков, уверяя, что анализ этих анкет позволял заинтересованным лицам получать довольно точные сведения о реальном положении дел чужого государства практически во всех сферах.

«Для сбора информации о положении на местах иностранцами использовались даже брачные агентства и почтамт», — рассказывает ветеран спецслужб Марат Садыков. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Правительство молодой Советской республики это прекрасно понимало, и чекистам, в том числе чекистам Татарстана, была поставлена задача по возможности оказывать препятствие этой разведывательной деятельности АРА административными мерами, — продолжает руководитель музея УФСБ по РТ. — В общем, требовалась ювелирная работа.

Приходилось спецслужбам тех времен выяснять и источники слухов — как-то кантоны облетела весть, якобы американцы вербуют желающих уехать в США. Не слухом была другая информация — спасенные миссионерами дети в столовых прониклись культурой людей из чужой страны, многие занялись изучением английского...

Победить голод в России удалось лишь в 1923-м. И летом того же года американские благотворители-силовики покинули нашу страну. Их новое пришествие в 90-х на фоне перестройки с учетом нынешней международной ситуации выглядит весьма неоднозначно.

«В 90-е тут было много засланных»

Кандидат исторических наук и ветеран спецслужб Марат Садыков подчеркивает: Россия с учетом ее положения на мировой арене и ресурсов интересовала и будет интересовать иностранцев всегда.

«И в царские времена, перед Первой мировой войной, ощутимо чувствовался интерес со стороны немцев и австрийцев, — рассказывает Садыков. — Для сбора информации о положении на местах использовались даже брачные агентства и почтамт — к российским солдатам и офицерам обращались с письмами немецкие «девушки», предлагая руку и сердце. А попутно предлагая будущему мужу рассказать о себе подробнейшим образом — прилагалась целая анкета, после обработки которой можно было получить реальную ситуацию о положении дел в частях и на оборонных предприятиях».

Крушение железного занавеса и резкий разворот в дипломатических отношениях с США и Западной Европой, распад СССР обернулся таким разгулом «демократии», что часть кадровых советских чекистов оставили службу.

«На сегодняшний день Соединенными Штатами активизируется совместная с Евросоюзом антироссийская информационно-подрывная работа», — считает Марат Садыков. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«В 90-е годы тут было много засланных, много организаций — гуманитарных, религиозных, политических с иностранным руководством либо финансированием. Был период, когда гуманитарной помощи и открытию социальных столовых снова были рады — бюджетникам не платили зарплату, деньги обесценивались, — вспоминает Марат Садыков. — Был период, когда тех же американцев пускали в святая святых — давали доступ даже к лабораториям наших оборонных предприятий. А они лезли везде… И то же самое происходило в европейских странах бывшего варшавского блока».



Конгресс США вложил в поддержку различных социальных, просветительских, правозащитных и иных проектов в РФ миллиарды, но у этой помощи, как отмечает наш собеседник, есть второе дно — сбор информации, поиск и обработка талантливой молодежи, подрыв доверия к органам власти РФ.

«На сегодняшний день Соединенными Штатами активизируется совместная с Евросоюзом антироссийская информационно-подрывная работа как в рамках уже существующих пропагандистский центров, так и с позиций ряда иностранных организаций», — комментирует непростую ситуацию Садыков. По его словам, этим занимаются Восточная группа по стратегическим коммуникациям, Европейский центр передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам в Хельсинки, а также рижский Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Инструментами антироссийской пропаганды также считают NED (американский Национальный фонд демократии), IRI («Международный республиканский институт», созданный для «оказания помощи отдельным странам в строительстве демократии»), фонд Free Russia Foundarion и ряд других.