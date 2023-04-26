УНИКС отдает «свою» серию в Питере, а «Зенит-Казань» в финале

Как волейболисты справились с новосибирским триггером, а баскетболисты сбились на конфликты

Не «Ак Барсом» единым богата казанская спортивная весна. Помимо хоккеистов за золотые медали в своих розыгрышах плей-офф прямо сейчас борются баскетбольный УНИКС и волейбольный «Зенит-Казань». О том, с какими проблемами столкнулись баскетболисты в Петербурге и как волейболисты справились с триггером из-за прошлогоднего вылета в Новосибирске, — в материале.

УНИКС разбазарил все преимущество, добытое в Казани

Есть ли среди казанских команд коллектив, за который может быть еще более обидно, чем за «Ак Барс», который сначала выиграл стартовый матч финальной серии, а далее проиграл в трех матчах подряд? Пожалуй, что есть, и это баскетбольный УНИКС.

Баскетболисты провели образцово-показательный стартовый поединок полуфинальной серии с питерским «Зенитом» 94:67, а через день в «качельном» матче сумели-таки вырвать победу во втором «низовом» поединке, когда Джален Рейнольдс едва ли не в одиночку затащил поединок — 68:59. А ведь питерцы едва не переломили ход встречи после перерыва, но американец был другого мнения в этот вечер. Казалось, что при такой ментальной уверенности команда Велимира Перасовича уж один матч точно зацепит, чтобы потом дома спокойно завершать серию в свою пользу и проходить в финал Единой лиги ВТБ. Кто же знал, что в Северной столице слаженность внутри коллектива вдруг распадется.

Проблемы начались уже при первом питерском поединке. Хотя поначалу казанцы долго преследовали «Зенит» по счету, не отпуская хозяев площадки больше чем на 5 очков. Однако определяющим стал стартовый отрезок в начале четвертой четверти, когда «Зенит» набрал 7 очков подряд и оторвался на 10 очков — 63:53 после очередного трехочкового Фрэйзера. В оставшееся время нашим парням так и не удалось вернуться в игру — 83:71.

Можно было бы отметить двух легионеров, которые взяли на себя игру: Винс Хантер и Дэрил Мэйкон набрали 36 очков на двоих, но этого не хватило, чтобы зацепить матч.

Системность проблем стала проявляться уже в третьей игре. Казанцы стали больше терять мяч и хуже действовать в защите. Например, казанская команда совершила вдвое больше потерь (19 к 10). Продолжились неприятности и в четвертом матче. Только на этот раз проблемы с обороной только обострились.

«Зенит» почувствовал уверенность и уже на опыте стал буквально разрывать оборону УНИКСа. Но стоит признать, что «Зенит» в этом матче действовал практически без недочетов. Питерцы показали что-то фантастическое при бросках из-за дуги, а процент попаданий 3-очковых бросков — 61% (19/31 из-за дуги). Но самое интересное, что хотя казанцы долго сопротивлялись, но как под копирку провалили начало третьей четверти, повторив ошибку третьей игры — те же семь очков, которые быстро набрали хозяева, позволили им оторваться и буквально куражиться на паркете, и набрать 30 очков против 6 у УНИКСа в моменте. Как итог — 104:77 в четвертой игре и 2 — 2 в серии.

— Мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трехочковые. По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще все, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне, — рассуждал расстроенный Перасович после игры.

В УНИКСе конфликт тренера с лидерами? Помирит ли Богачев команду?

Команда Велимира Перасовича просто бездарно разбазарила все, что так тяжело заработала в «Баскет Холле».

Если верить инсайдерской информации канала Тимура Ганеева «Свободный агент», такой мощный провал во второй половине четвертой встречи произошел из-за конфликта двух лидеров с главным тренером команды Велимиром Перасовичем. По словам инсайдера, игроки и специалист поговорили на повышенных тонах между третьей и четвертой встречей и больше после этого не разговаривали.

«Рейнольдс и Хантер поругались с Перасовичем. Участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом. Велимир Перасович и ключевой центровой команды Джален Рейнольдс поговорили на повышенных тонах по ходу неудачно складывающейся третьей четверти четвертого матча в Санкт-Петербурге. Джален жестко ответил на претензии тренера, а Хантер решил вступиться за партнера. После этого игроки больше не выходили на паркет. А также больше не общались друг с другом, возвращаясь в Казань. С одной стороны, если Перасович откажется от двух основных больших в полуфинальной серии, то выстрелит себе в ногу. С другой, тренеру будет тяжело переступить через свое эго. Быть посланным куда подальше при других игроках — очень щепетильный момент. Интересно, что у Рейнольдса и Перасовича один агент. Возможно, Станиславу Рыжову удастся примирить стороны», — написал автор канала.



Фото unics.ru

Вопрос, которым задается инсайдер, действительно животрепещущий. В последней четверти четвертого матча мы увидели, каким может быть УНИКС без своих лидеров. Команда была буквально разорвана в клочья. Если хорватский специалист и американцы не зароют топор, то эту серию для УНИКСа можно считать законченной.

Остается надежда, что президент клуба Евгений Богачев, который всегда умел быть тонким руководителем и отличным менеджером в плане слаживания коллектива, сможет найти слова, чтобы помирить Перасовича и лидеров команды. Однако атмосфера в команде уже наверняка подпорчена, как бы ни разрешилась эта ситуация.

Реванш за казус-2022. В «Зенит-Казань» расправились над обидчиками 2023 года

Совсем другая обстановка сейчас складывается у волейболистов. В казанском «Зените» позволили прошлогодним обидчикам новосибирскому «Локомотиву» забрать лишь один поединок (хотя и уступили всухую) из четырех и ожидаемо вышли в финал Суперлиги. В принципе можно считать этот итог реваншем за прошлогоднее фиаско в Финале четырех, который проходил в Казани, но тогда это поражение стоило «золота», которое все заранее отдали Казани, а в нынешнем сезоне «Локомотив» уже не выглядел таким уж раздражителем, да и цена итоговой победы не столь высока.

Правда, в последнем, четвертом поединке команде Алексея Вербова пришлось попотеть. Сначала казанцы уступали 0:2 по партиям (а вместе с третьим поединком это было уже пять проигранных партий), и казалось, что может повториться сценарий прошлого года, когда казанцы повалились после неудачного отрезка. Однако в отличие от третьего матча, на этот раз лидера новосибирцев Дражена Лубурича хватило лишь на полтора сета.

Фото zenit-kazan.com

Максим Михайлов сумел вовремя взбодриться и сожрал сербского оппонента на подачах, а дальше уже подхватила и остальная команда, и уже к тай-брейку команды поменялись местами: «Зенит» буквально парил над сеткой и наслаждался своей игрой, а «Локомотив» растерял всю уверенность. «У нас нос вниз — поднимите», — говорил наставник новосибирцев Константинов.

Уже после игры блокирующий Александр Волков признается, что противостояние именно с Новосибирском здорово нервировало команду, поскольку казус казанского финала до сих пор как триггер действует на команду.

«Тяжело сложились эти два матча. Во-первых, смена часовых поясов. Давил и прошлый год, где мы также после игры с «Локомотивом» не вышли в финал. Давление висело. Мы понимали, что команда может нас обыграть — позавчера она это показала», — говорил Александр Волков.

К счастью, на этот раз с мандражом удалось справиться и завершить противостояние, которое «Локомотив» готов был переламывать.

Сейчас казанцам предстоит подготовиться к финальной серии с московским «Динамо», которое без особого труда разобралось с петербуржским «Зенитом».