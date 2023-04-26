«Народный контроль»: аварийные детские площадки, бездорожье и нехватка врачей

На какие проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в апреле

В апреле жалобы татарстанцев в «Народный контроль» превысили мартовские показатели — более 8 тысяч обращений против 5,7 тысячи. Причем в зимний период их количество было меньше практически в два раза. Большинство жалоб касалось обустройства дорог — отсутствия тротуаров, остановок или светофоров. Кроме того, жители республики недовольны работой коммунальных служб. Так, в одном из дворов Казани контейнеры установили уже на горе мусора. Часть татарстанцев негодует из-за отсутствия или непригодного состояния детских площадок — детям приходится гулять на проезжей части. Также в обращениях жалуются на недостаток льготных медикаментов, обвал стен и невозможность попасть к детскому врачу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не обеспечивается безопасность людей!»



Жители села Маняуз в Азнакаевском районе Татарстана жалуются на небезопасный пешеходный переход, который ведет в кювет. Из-за этого пешеходы вынуждены ходить в обход организованного участка дороги, что может привести к несчастному случаю.

— Пешеходный переход ведет в кювет. Не обеспечивается безопасность людей! — сетует заявитель.



В исполнительном комитете района коротко ответили: «Строительство тротуара запланировано в 2023 году». Однако точных сроков исполнения заявки не указали.

Организацией дорожного движения недовольны и жители комплекса «Притяжение» в Набережных Челнах. Они отмечают, что в микрорайоне отсутствуют как таковая дорога и тротуар, по которым ежедневно ходят тысячи людей.

— Невозможно ходить по дороге, ведущей от пешеходного моста ЖК «Притяжение» до остановки «Орловка». Сделайте продолжение тротуара либо засыпьте дорожку щебенкой или асфальтной крошкой. Ходить очень грязно и с коляской очень трудно передвигаться по такой дороге, — пишет автор.

Его поддержал 91 человек: «Ходить невозможно, грязь одна. Почему сразу не сделали все по-человечески и для людей?!»



Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Согласна, ходить невозможно что с Орловки, что с Нариманово. Тонешь в грязи. Если домой после шести возвращаешься, то вообще караул, освещения нет ни там, ни тут, иди как хочешь!



— В населенных пунктах, где нет дороги с твердым покрытием, положено привести имеющуюся в надлежащее состояние, то есть провести профилирование. Обычно делают это автогрейдером. Почему дорогу, по которой ежедневно проходят тысячи горожан, не выравнивают?!



— В «Притяжении» живут инвалиды-колясочники, и по этой дороге невозможно передвигаться на инвалидной коляске. Сделайте доступную среду, чтобы на коляске можно было безопасно ездить!

Судя по комментариям к заявке, решения этой проблемы жители «Притяжения» ждут уже 4 года. Этим вопросом они задавались еще при заселении в новостройки.

В ответ на многочисленные жалобы управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов оставило формальный ответ: «Добрый день! Вопрос находится на рассмотрении. Благодарим за обращение».

«Это издевательство над людьми»

Жители казанского жилого комплекса «Изумрудный город» просят администрацию района оборудовать павильон на остановке «Жилой массив Восточный». На данный момент из опознавательных знаков на этом месте лишь автобусное расписание, а кругом — «грязь, бездорожье». Негодующего автора заявления по этому поводу поддержали почти 150 человек:

— Это издевательство над людьми, в некоторых местах снимают и кладут асфальт по нескольку раз, а тут где действительно нужно, просто игнорируют народ. Сколько лет просим и ждем!

— Очень нужна нормальная остановка. И асфальтированный поход к ней с обеих сторон. Надоела эта грязь вечная.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Просто безобразие, администрация города игнорирует, ГАИ закрыла глаза. На остановке просто опасно находиться.

— Поддерживаю. Дети по этой дороге ходят в школу, мучаются.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани в ответ на претензии ответила лишь: «Запланировано».

«Кроме постройки домов необходимо задуматься о людях»

В очередной раз обращают внимание властей на отсутствие зеленой зоны жители жилого комплекса «Салават купере». Они просят разбить парк или сквер на территории большого пустыря: «В «Салават купере» нет ни одного парка или даже сквера, где можно погулять. Прошу рассмотреть возможность создания парка или хотя бы сквера для прогулок, для этого есть большой пустырь. Если в данном месте не получается, просьба рассмотреть другие места».

С заявителем согласились около 350 человек: «Думаю, что кроме постройки домов необходимо задуматься о людях, которые здесь уже живут, и о тех, кто будет заселяться. Полностью поддерживаю идею!»

— В «Салават купере» действительно негде гулять, да, есть благоустроенные дворы со спортивными площадками, но у нас так много жителей, что постоянно все занято, ездим с ребенком гулять в Авиастроительный или Московский районы.

— Поддерживаю. Нужен парк! Хотя бы детская площадка!

В «Народном контроле» заявку адресовали исполкому Казани, оттуда ее направили в городской Комитет внешнего благоустройства. После нескольких переадресаций жалоба дошла до Управления архитектуры и градостроительства и сейчас находится «в работе».

«Недетские» площадки

На удручающее состояние детской площадки жалуются жители поселка Новониколаевский Зеленодольского района. Заявитель отмечает небезопасность игрового инвентаря на участке — аварийные горки и качели, непрочные цепи:

— Детская площадка в плачевном состоянии. Горки и качели прогнили, цепи постоянно рвутся! Пользоваться площадкой опасно для здоровья. Детям нужна достойная игровая, с песочницей, исправным и безопасным инвентарем и ограждением (с одной стороны там овраг, с другой — проезжая часть).

Несколько жителей с ним согласились: «Горки травмоопасны, забор со стороны оврага заваливается и ограждена только половина площадки, со стороны дороги ограждения нет. Качели старые (скрипят). Одна скамейка прогнила, нет урны для мусора. Закрытая песочница очень нужна! Требуется благоустройство!»

По словам местных жителей, они своими силами убрались на участке, спилили деревья. Но сам инвентарь детской площадки необходимо менять.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ исполком Зеленодольского района сообщил: «Уважаемый заявитель! Работы по благоустройству детской площадки запланировано провести до 2025 года».

Внимание на проблему с детской площадкой обратили и в ЖК «Светлый» в Куюках. Только здесь она отсутствует вовсе. До ближайшей приходится идти около километра вдоль проезжей части, что является проблематичным для родителей с колясками и маленькими детьми. Приходится гулять на проезжей части, говорят мамы:

— Для детей нет детских площадок. Ближайшие детские площадки находятся на приличном расстоянии от наших домов. Дети гуляют на дороге! Мы просим решить вопрос по установке детских площадок! В прошлом году было написано несколько заявлений в управляющую компанию — все безрезультатно.

— Мы въехали в 2020 году. Детских площадок нет никаких. До ближайшей 1 км от 14 квартала. С двумя малышами пройти (донести) туда и обратно — проблематично. Просим построить площадку и в 14-м,15-м,16-м,17-м, 20-м, 21-м кварталах. В старой части же площадки есть в каждом квартале.

— Мы, жители ЖК, просим детскую площадку. В каждой семье по двое-трое детей, к одной-единственной площадке приходится идти через весь ЖК, вдоль проезжей части. Ребенок дышит по часу пылью и газами.

Исполком Пестречинского района перенаправил заявку в управляющую компанию. Вот только там решили, что адресовать жалобу нужно УК коттеджного поселка «Солнечная Долина»: «Ваша заявка направлена ООО «УК Солнечная долина». Ждем ответа».

«Антисанитария!»

Угроза «мусорного коллапса» возникла в Татарстане сразу после новогодних праздников. За трое суток на портале «Народный контроль» появилось около 30 жалоб на работу регионального оператора. А в одной из деревень Лаишевского района счет за вывоз мусора составлял до 30 тысяч рублей. Тогда на тему вывоза отходов в мэрию города поступили сотни жалоб.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Проблема с вывозом твердых коммунальных отходов все еще остается актуальной. Казанцы возмутились тем, что «на Рощинской улице контейнер установили поверх горы мусора». Автор заявления четко обозначил: «На фото все понятно». В комментариях горожане высказали недовольство по поводу ситуации с вывозом отходов в столице Татарстана:

— По всему городу по всем контейнерным площадкам в частном секторе такая ситуация — как свалка, примите меры.

— Что происходит с уборкой мусора?! Администрация, примите меры. Так город погрязнет в грязи.

— Почему в таком состоянии мусорная площадка? Это же антисанитария! Когда все это безобразие будет устранено?

Спустя 4 дня администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани опубликовала ответ: «По вашему обращению принято решение». Мусор вывезли, проблему решили, но это лишь на одном участке.

«Неужто что-то должно случиться страшное?»

Словно Пизанская башня, все сильнее наклоняется бетонная стена в казанском ЖК «Легенда», жалуется житель города. Ее построили для укрепления склона, но теперь укреплять нужно саму стену.

— Три года назад она начала наклоняться, были предприняты попытки ее укрепить, но стена продолжает падать, сейчас она уже погнула забор и калитку. Под ней дорога на детскую площадку, высокий риск гибели людей! — сетует житель, с которым согласились более 100 человек.



Фото: uslugi.tatarstan.ru

Недовольные комментаторы указывают на небезопасность такого соседства:

— Неужто что-то должно случиться страшное, чтобы эту стену нормально укрепили? Видно ведь, что опасное положение, и так же с лестницей — все размывает.

— Мои и соседские дети там ходят каждый день, так как там ближе выйти к лестнице и до школы. Это очень опасно. Прошу незамедлительно принять меры!

— Срочно! Срочно! Срочно! Примите меры, что за безразличие и безынициативность, это же не шутки!

— Стена в аварийном состоянии, из-за наклона вздулась дорожка из брусчатки, из швов монолитных конструкций сочится вода во время таяния снега.



Администрация Советского района Казани направила письмо в адрес застройщика «с рекомендациями привести указанную территорию к нормативному состоянию в соответствии с правилами благоустройства Казани». Жители опасаются, что такие меры ни к чему не приведут:

— Не согласна с закрытием заявки, администрация должна проконтролировать принятие мер по устранению застройщиком, держать это на контроле, а не просто направить письмо. Пусть будет статус в работе, убедятся в исправлении и закроют.



На разрушение бетонного фасада жалуются и другие казанцы. На этот раз речь идет о фасаде карниза объекта культурного наследия — дома профессора Карла Фукса:

— Необходимо привести в нормативное состояние.

Спустя 5 дней заявка остается без ответа, ее статус: «в работе».

Фото: скриншот uslugi.tatarstan.ru

Как попасть на прием к врачу и получить льготные лекарства?

По линии здравоохранения также поступают обращения. Татарстанцы пожаловались на недостаток лекарственных средств для инвалида и невозможность попасть к врачу в поликлинику.

— Проходим с сыном, 6 лет, медосмотр, запись в «госуслугах» на эндокринолога отсутствует, соответственно, живая очередь. На медосмотр прием только с 13.00 до 14.00. Мы сидели с ребенком в очереди 1,5 часа (с обеда), однако врач сказал, что принимать на медосмотр больше не будет! — сетует жительница Нурлата.

В Минздраве Татарстана попросили заявительницу предоставить личные данные — ФИО и контактный номер. Затем из министерства пришел ответ следующего содержания:

— В Нурлатской ЦРБ один врач-эндокринолог, который ведет эндокринологические койки в стационаре, консультацию пациентов в стационаре, прием взрослого и детского населения в поликлинике в плановом порядке, по неотложным обращениям, для выписки льготных рецептов, а также медицинский осмотр несовершеннолетних и беременных. По этой причине запись к врачу эндокринологу в плановом порядке открывается еженедельно по пятницам для определенного количества пациентов. В связи с отсутствием данных пациента, решить вопрос не предоставляется возможным.

Фото: realnoevremya.ru

Автора обращения комментарий не удовлетворил, женщина попросила повторно рассмотреть заявку. Но ответ был тот же.

Тем временем в Альметьевском районе Татарстана инвалид с болезнью Паркинсона 4 стадии заявляет, что уже 2 месяца не получает положенных лекарств:

— Инвалид, с диагнозом болезнь Паркинсона, 4 стадия, два месяца не могу получить лекарства, которые являются жизненно необходимыми при моей болезни.

В ответ на жалобу, опубликованную 17 апреля, министерство также попросило предоставить личные данные мужчины. Заявка находится «в работе».

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