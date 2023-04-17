«Ак Барс» по классическому сценарию финалов. Низшие звенья решают, а вратарь — за полкоманды

Казанская команда выигрывает первый матч финала у ЦСКА, потому что «управляемая» и тащит Билялов

Бодро стартовала финальная серия Кубка Гагарина в Казани. «Ак Барс» хоть и вошел в игру робко, но сумел воспользоваться каждым мизерным просчетом «армейцев», а потом и переломил игру. Как признал после игры Билялетдинов, команда управляемая и оттого все получается. За счет чего Билялетдинов видит такой отклик у своей команды, как Билялов пошел по стопам Гарипова и какого плана придерживались хоккеисты низших звеньев — в материале «Реального времени».

«Был план, которого мы придерживались». Парни из низших звеньев зарешали

Перед стартом финала Кубка Гагарина-2023 основным вопросом для обсуждения в среде журналистов и болельщиков был вопрос, сумеет ли «Ак Барс» что-то противопоставить такой системной команде, как ЦСКА, которая уже шесть лет подряд из финальных серий не вылезает. Тем более что Билялетдинов вернулся в казанскую команду лишь в конце декабря и наверняка не успел настроить все для такого серьезного сражения.

Когда журналисты задавали хоккеистам «Ак Барса» вопрос о том, не коробит ли их, что фаворитами считают «армейцев», в ответах в основном сквозило раздражение и неудовольствие. В «Ак Барсе» никто так не считал, а некоторые и вовсе даже «топили» за то, чтобы встретиться в финале именно с ЦСКА. Тот же Артем Лукоянов (известный болельщик «Спартака») честно признавался, что никогда за «коней» не болел (самый принципиальный соперник для «красно-белых»), но на этот раз болел именно за них. Очень уж нападающему «Ак Барса» хотелось сразиться с этой командой. «Там ребята знакомые, нравится, как они играют, все трудолюбивые, все делают через работу», — объяснял форвард «Ак Барса».

Однако сегодня Казань была сильнее буквально во всем. Ментально, психологически, физически. Более заряженные в каждом эпизоде, быстрее в каждом единоборстве. Но самое главное — сегодня в составе «Ак Барса» отыграли каждый свою роль по классике финальных серий хоккеисты низших звеньев — от того самого Артема Лукоянова, до Кирилла Панюкова.

— Да, у нас был какой-то план и мы его придерживались, — отвечал со смехом на шутливый вопрос Артем Лукоянов. Но потом посерьезнел и разложил по полочкам, — Ребята, ну какой план? Я выхожу в меньшинстве, чтобы нам не забили. Получается так, что чем больше активности в средней зоне, тем больше соперник ошибается. Просто случай такой, не всегда же в меньшинстве забиваешь. Просто бросил, забил, хорошо, что этот гол помог нам в первом периоде, потому что, честно говоря, соперник доминировал, напрягал нас очень прилично. Благодаря Тимуру мы выстояли, сохранили счет 1:1. На второй период вышли уже с другим настроением, другим движением, не стеснялись и играли в свой хоккей. Но счет не отражает, насколько нам было тяжело, — говорил форвард

Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов, который еще в начале сезона приезжал в Казань на «лайтовую» позицию советника, ехал на отдых в комфортную Казань, в итоге оказался у руля команды и буквально за три месяца сколотил из нее такую играющую команду, которая пока сминает действующего чемпиона. Откуда у отдохнувшего и заметно повеселевшего Зинэтулы Хайдаровича резервы для такого рывка — вопрос, который останется без ответа.

ЦСКА был лучше по первому периоду, но казанцы сумели воспользоваться ошибками «армейцев»

Еще в финале Западной конференции можно было отметить, что ошибки при выводе шайбы из своей зоны нередко встречаются даже у такой команды, как ЦСКА. Именно ошибка Никиты Нестерова на своей синей линии стоила московским армейцам целого матча в серии с Питером. Вот и на этот раз москвичи то ли переволновались (что вряд ли), то ли наоборот слишком вальяжно почувствовали себя во время большинства. Если при первой неудачной передаче в центр площадки Сафонов сумел перехватить шайбу и убежать на рандеву с Рейдеборном, но не забил. То при повторной такой ошибке (причем ровно такой же, как двадцать секунд назад) в исполнении Григоренко Артем Лукоянов уже гостей не простил. Артем на скорости убежал и метров с десяти мощно запульнул шайбу в девятку.

Вообще в этот день казалось, что для Лукоянова это главный матч карьеры. Обычно не выделяющийся особой техникой форвард сегодня умудрялся и выходить из-под прессинга прокидочками и даже демонстрировать подобие «улиток». Когда подобный заряд был у альметьевского воспитанника в последний раз сложно вспомнить, но пользу форвард принес огромную.

Правда уже через восемь минут все тот же Григоренко полностью компенсируется за свой промах и при следующем большинстве (Журавлев присядет за задержку соперника) вполне спокойно решит момент от левого борта.

Вообще по первому периоду казанцы явно не брали инициативу в свои руки и, как потом признается Артем Лукоянов, дело в стартовом мандраже не слишком опытной команды для таких финалов.

— Все получается, потому что команда управляемая, — делился секретом итогового успеха Билялетдинов после игры. — Ребята молодцы, они делают то, что им говорят, стараются выполнять как можно лучше. Игрок — это исполнитель, меня радует, что они стараются. Не всегда все получается идеально, но это позитивная сторона.

Билялов следует по пути Гарипова?

Как мы уже отмечали в нашем тексте-превью к финальной серии, главенствующим в этом противостоянии будет вратарский фактор. В 2018 году один татарстанский воспитанник— Эмиль Гарипов — уже сожрал шведского визави Юханссона и сборника Илью Сорокина. На этот раз другому воспитаннику татарстанской вратарской школы предстоит противостоять поймавшему кураж Адаму Рейдеборну, некогда защищавшему цвета «Ак «Барса».

Сегодня Михаил Григоренко наверняка возненавидел Тимура Билялова, который пресек практически все, что создал самый опасный игрок «армейцев». Кроме одного голевого момента. В остальном стена, выставленная Тимуром сегодня, была сверхнадежной.

Не сказать, что Рейдеборн сегодня был плох. Даже в моменте с третьим голом «Ак Барса» в исполнении Воронкова швед чуть ли не на голове стоял — выгреб первые попытки Дмитрия затолкать шайбу. И«король пятака» лишь с третьего гребка сумел-таки забросить ее.

Но этого оказалось недостаточно — слишком уж мощный был напор Казани в этом матче. Однако на фоне даже такой игры Тимур Билялов сегодня отыграл на высочайшем уровне. Пока складывается впечатление, что вратарь «Ак Барса» идет по пятам Эмиля Гарипова, который выдал свою лучшую серию в карьере именно в финальной серии с ЦСКА 2018 года.