В конкурсе социальных инициатив «Энергия добра «Татнефти» победили 122 проекта

На поддержку некоммерческого сектора «Татнефть» в 2023 году выделяет 113,2 миллиона рублей

Подведены итоги конкурса социальных инициатив «Энергия добра «Татнефти». Компания продолжает свои традиции добрых дел, вот уже девятый год поддерживая неравнодушных татарстанцев в их стремлении сделать жизнь лучше. В конкурсе «Татнефти» участвовали 1 594 заявки, 122 проекта получили финансовую помощь от компании, пишут «Нефтяные вести». Больше всего победителей — в категории «Защита уязвимых слоев населения».

Больше всего заявок — из Казани

Цель конкурса «Энергия добра «Татнефти» — поддержать организации из некоммерческого сектора и граждан, которые выдвигают важные, полезные идеи, способные изменить общество к лучшему, запустить процесс положительной трансформации. За прошедшие 8 лет этот конкурс показал себя как эффективная площадка, на которой отбираются социальные проекты. И принципы этого отбора год от года совершенствуются.

В 2023 году оргкомитет конкурса принял 1 594 заявки на участие на общую сумму 955,5 млн рублей. 255 заявок поступили от юридических лиц, 1 339 — от физических (в прошлом году — 1 409 заявок на сумму 843 млн рублей). Заявители представляли 44 района Татарстана и 18 регионов России, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Йошкар-Олу, Томск, Самару, Кемерово, Улан-Удэ, Башкортостан, Краснодарский край, Свердловскую и Белгородскую области и др.

Активнее всего заявки подавали жители Казани (263), Набережных Челнов (164), Альметьевского (138) и Мензелинского (127) районов. Самыми популярными номинациями были «Культура и искусство» (405 заявок), «Наука, образование и просвещение» (287) и «Здоровый образ жизни и туризм» (261).

122 проекта на 114,2 млн рублей

Многоступенчатая система оценки была сформирована так, чтобы обеспечить прозрачность, открытость и публичность конкурса. Каждую заявку независимо друг от друга оценивали от трех до пяти экспертов. Для оценки были разработаны объективные критерии, по каждому из которых присваивался определенный балл. Баллы, отданные заявке каждым экспертом по тому или иному критерию, усреднялись — таким образом минимизируется субъективность итоговой оценки.

Заявки оценивали 47 экспертов. Помимо специалистов «Татнефти», среди них были, к примеру, представители федеральных фондов-партнеров конкурса: «Русфонд», «Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост», АГО «Форум Доноров», «Культура благотворительности», «Абсолют помощь». Кроме того, в оценке заявок участвовали известные общественники, авторитетные деятели науки, культуры и искусства, представители государственных структур и деятели сферы образования.

Итогом стало одобрение 122 проектов из 31 района Татарстана и двух регионов страны на сумму 114,2 млн рублей.

От фитнеса для пенсионеров до мультсериала про сурков с горы Чатыр-Тау

Больше всего победителей — в номинации «Защита уязвимых слоев населения»: 30 проектов. Среди них и творческие мастерские для людей с инвалидностью, и инклюзивные лагерные смены для детей с ОВЗ, и организации по адаптации пожилых граждан к современной действительности (вплоть до занятий фитнесом).

Вторая по количеству лауреатов номинация — «Сохранение исторического наследия». Немалая доля из 16 проектов-победителей посвящена памяти о Великой Отечественной войне. Это и возвращение потомкам имен из солдатских медальонов, и проекты в районах Татарстана по сохранению памяти о ветеранах, и даже игровой полнометражный фильм на татарском языке.

В сфере охраны окружающей среды было отмечено 16 проектов, в их числе — реабилитационный центр для бездомных животных, экологические клубы и просветительские проекты по обращению с мусором. А еще — создание мультсериала «Нефтяша и сурки с горы Чатыр-Тау».

По 12 победителей оказалось в номинациях «Наука, образование и просвещение» и «Культура и искусство». Здесь «Татнефть» поддержит, к примеру, гастрономический фестиваль «Бэлиш», игры КВН, фестиваль фольклорной песни и даже кружок, в котором школьники в Азнакаево будут связываться по радио с космонавтами!

В первую тройку лидеров по городам и районам вошли Казань (30 проектов на сумму 47,1 млн рублей), Набережные Челны (16 проектов на сумму 15,1 млн) Альметьевск (11 проектов на сумму 10,4 млн). А всего за 8 лет проведения конкурса «Энергия добра» получили поддержку 828 заявителей (проектов) на общую сумму 697,2 млн рублей.

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