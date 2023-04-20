Как была написана песня «Изге Рамазан»

Праздничный хит пост-перестроечной эпохи

Фото: pastvu.com. Вид на Черную палату от Ханской усыпальницы. Картина Алексея Саврасова. 1872 год.

На этой неделе завершается Священный месяц Рамадан. В связи с этим слушаем песню Луизы Батыр-Булгари на стихи Наили Яхиной «Изге Рамазан» («Священный Рамазан») из эпохи, когда поездка в Болгар была диковинкой, ифтары — смелым проявлением позиции, а на сцене в моде была степенность.

А в качестве интродукции — аят



«Я слышу душевный голос — В священный месяц, в светлое утро. Пророк пошел на святую гору — Там был ниспослан ему Коран. Рамазан и певучий азан — Болгар слушает, слушает Казань, Рамазан и певучий азан — Не забуду святую молитву, Не забуду святого Посланника».

Песня открывает вторую сторону первой пластинки на двойном альбоме «Яшьлегем канатында» («На крыльях молодости»). В такие моменты жалеешь, что у нас теперь не распространены пластинки. Потому что каждая сторона — это отдельное произведение. Заканчивается первая половина, которая открывается песней с говорящим названием «Ай, Болгарым, сиңа илтә уйларым», а завершается не менее программной «Синдер, татар кешесе» (на пластинке переводится как «О, мой татарский народ»).

А потом переворачиваешь пластинку — и звучит молитва. Это Габдульхамид Зиннатуллин. Его отец Рауф работал имамом в Азимовской мечети. Позже он закончил медресе «Мир-Араб», став одним из лидеров мусульманской общины Татарстана в конце 80-х, имам-мухтасибом Зеленодольского района. В момент записи он был был казыем и имам-мухтасибом региональной области (это часть территорий Татарстана, Чувашии и Марий Эл).

Ensoniq и немного фантазии

Основная солистка здесь — поэтесса, композитор и певица Наиля Яхина. Она родном из села Шардак Татышлинского района. Там же родились поэты Ангам Атнабаев и Гали Чокрый, певцы Салават Фатхетдинов и Хания Фархи. Стихи основательно начала писать в Казани, работала ведущей на телевидении. В те же годы она сама написала популярную детскую песню «Яз килгән»: лежала с простудой в больнице неделю и сочинила три композиции и тут же исполнила пациентам в палате. После ее напечатали в газете «Сабантуй» с нотами, а Яхина стала активно писать для детей.

В «Изге Рамазан» к ней на припевах присоединяются еще два певца — так написано на обложке. Но Зиля Сунгатуллина утверждает, что она в записи не участвовала. Также в аннотации указан еще один солист оперы Руслан Даминов.



Как вспоминает Луиза Батыр-Булгари, она сочиняла всю аранжировку сама. Вероятно, на Ensoniq, по сути, персональной музыкальной студии в виде синтезатора, с полифонией, секвенсором, эффектами и возможностью собрать всю песню внутри — и скинуть на дискету. Собственно, долгое время потом на эстраде так песни и делали. Просто синтезаторы были попроще и фантазия поуже.



После пути композитора и поэта разошлись: по словам Батыр-Булгари, Яхина случайно удалила ее архивы на телевидении. Так что она даже попросила переписать текст Рамиса Аймета, а спела вторую версию Гульназ Гафурова, ученица Сунгатуллиной, солистка филармонии, аранжировку уже делал приглашенный специалист, который добавил зачем-то арабского флера.

В любом случае, популярной песни для Рамазана, которая сейчас на слуху, в Татарстане нет. Возможно, с помощью новых форматов продвижения ислама в республике у композиторов и поэтов появятся нужные мелодии и слова, а у певцов — понятные интонации.