«Уже год разбирают нелегалы»: жильцы ЖК «Евразия» бьют тревогу из-за опасных работ во дворе комплекса

Рабочие сносят здание в опасной близости от детской площадки

Фото: предоставлено Артемом Кузнецовым

В редакцию «Реального времени» обратились жители казанского ЖК «Евразия» с жалобой на бездействие властей в отношении небезопасного аварийного объекта во дворе. Речь идет о полуразрушенном здании общежития 1958 года постройки, чьи жильцы были расселены еще несколько лет назад. Дом признали ветхим и подлежащим сносу, а в 2020 году рабочие начали его демонтаж. Однако, как оказалось, разбором дома занимались «неустановленные лица», сообщил тогда исполком города. На время нелегалы пропали, но сейчас вернулись разбирать здание, даже не огородив его, утверждают жильцы соседних домов. На все претензии городские чиновники отвечают, что для решения проблемы пока нет средств.

«Нам все время отвечали, что средства на снос данного дома не выделяются»

Новостройки ЖК «Евразия» расположены в Кировском районе Казани по улице Краснококшайской, 84. Многоквартирные 18-этажные дома граничат с улицами Алафузова и Поперечно-Базарной, а также в их двор ведет маленькая улочка Базарная. Именно здесь в самом центре большого двора жилого комплекса и находится аварийное здание.

Трехэтажный дом №7а по ул. Базарной когда-то принадлежал льнокомбинату. Но за прошедшие 60 с лишним лет пришел в полную негодность для проживания — его расселили.

Как рассказали местные жители, после нескольких попыток демонтажа этот дом превратился в груду обломков, которая представляет собой большую опасность для всех. С одной стороны к ней вплотную прилегает детская площадка, с другой люди оставляют свои автомобили. При этом опасные руины никак не ограждены.

— Мы писали несколько раз в «Народный контроль», но нам все время отвечали, что средства на снос дома не выделяются. На ограждения у них тоже денег нет. Там рассказали, что разрабатывается проект по демонтажу этого здания, но пока они это делают, большая часть уже была разобрана нелегалами, — рассказал житель одного из домов комплекса Артем Кузнецов.

Фото: предоставлено героями материала

В ответ на жалобы населения на портале госуслуг чиновники сообщали, что в рамках муниципального задания МБУ «Институт развития города» уже подготовил проектно-сметную документацию по сносу этого дома. Однако источник финансирования по-прежнему не найден, а как только это произойдет, граждан обещали оповестить. Ответ исполкома Казани на жалобы жильцов был схожим:

— На сегодня средства на снос указанного дома администрацией Кировского и Московского районов исполкома Казани не выделялись. Помещения указанного объекта находятся в муниципальной собственности. Вопрос выделения средств будет рассмотрен после определения дальнейшей правовой судьбы земельных участков и формирования общего перечня расселенных домов по городу для обеспечения финансирования расходов по сносу за счет средств бюджета Татарстана, — поясняли в мэрии города.

Фото: предоставлено героями материала

Между тем, как отмечают граждане, аварийное здание привлекает детей и подростков, которых часто видели взбиравшимися на уцелевшие межэтажные перекрытия здания. Жильцы переживают — одно неверное движение и падение на прутья арматуры и прочий строительный мусор будем неизбежным, а гонять ребят удается не всегда.

— Все жители ЖК «Евразия» наблюдают каждый день эту замечательную в кавычках картину, которая совершенно не красит наш город. Сотни людей Ягодной Слободы будут счастливы, если на этом месте появится спортивная или еще одна детская площадка, — посетовали местные жители.

Фото: предоставлено героями материала. Июль — август 2022 года

«Полгода разбирали — никто не обращал внимания»

Если же власти так и не занялись демонтажем этого здания, то каким образом оно оказалось разрушенным, недоумевает население. На протяжении двух лет этот дом «по кирпичикам» разбирают неизвестные рабочие. После обращения в исполком Казани жителям сообщили разбор ведут «неустановленные лица».

— Я приобрел квартиру в 2020 году в строящемся доме. В это время там уже стояло это аварийное здание, которое было расселено, но еще было целое. Пару лет назад мы начали наблюдать, как дом начали разбирать. Сначала сняли крышу, потом приехали экскаваторы и другая техника. Там даже люди работали. Мы тогда обрадовались и подумали, что город наконец-то начал заниматься благоустройством этого места. Однако, как оказалось, это работали нелегалы, — рассказал Артем Кузнецов.

Фото: предоставлено героями материала. Момент разбора дома «неизвестными лицами» летом 2022 года

По словам населения, сначала нелегалы сняли с крыши общежития все железо, которое, судя по всему, сдали на металлолом. Дальше рабочие начали разбирать само здание, вероятно, чтобы продать его кирпичи.

— В «Народном контроле» нам также сообщили, что подали обращение в полицию по поводу незаконной разборки дома, как они сказали, «неустановленными лицами». Его же полгода до этого разбирали, но никто не обращал никакого внимания, — отметили жильцы.

Фото: предоставлено героями материала

Сейчас от бывшей общаги осталась лишь пара стен и груда обломков, которые могут рухнуть в любой момент. Все это в непосредственной близости от детской площадки. Причем сейчас на объекте вновь появились неизвестные рабочие и строительная техника.

— Там опять начали работать экскаваторы, и мы сначала обрадовались. Думали, что наконец-то наши обращения услышали. Но история повторилась — это опять были нелегалы, которые разбирали кирпичи. Сейчас там тоже двое работников каких-то ходят. Уже год, как этот дом разбирают, а город все говорит, что денег нет, — посетовал мужчина.

Фото: предоставлено героями материала. Работа «неизвестных лиц». 13 апреля 2023 года

«Вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 год»

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, когда опасный аварийный дом разберут до конца, а территорию благоустроят. Но в мэрии корреспондента направили в администрацию Кировского и Московского районов города.

— В текущем году финансирование на проведение работ по сносу дома №7а по улице Базарной не предусмотрено. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 год. Информация о планах использования земельного участка под указанным домом для строительства в администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани отсутствует, — ответили нашему изданию в пресс-службе районной администрации.

Однако ждать, когда городские власти все же возьмутся за решение этой проблемы, небезопасно — кто-то может пострадать, уверены местные жители.

Фото: предоставлено героями материала

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».