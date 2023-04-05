Татарстан достиг исторического пика потребления мощности

Республика в новой схеме развития электроэнергетических систем оказалась в числе регионов в зоне с избыточным уровнем мощности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Раньше каждый субъект прогнозировал развитие энергетики отдельно, и была большая проблема разрозненности. Теперь появилась первая программа развития, объединяющая скоординированные планы для всех регионов на основе единого сценария развития», — обрисовывал будущее первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко на заседании правительства Татарстана по повышению энергоэффективности, которое прошло в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. С 1 января этого года регионы перешли на новую систему планирования перспективного развития электроэнергетики. Чем это грозит Татарстану, непонятно — конкурентоспособность собственной генерации все еще отстает, но в новой федеральной программе все же заложен оптимистичный рост производства энергии с темпом в 1,5% к 2028 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Без раиса Татарстана



С 1 января 2023 года региональные энергосистемы переходят на новую единую систему планирования перспективного развития электроэнергетики, которую разработало АО «Системный оператор ЕЭС». Ему переданы и функции по разработке генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, что, по идее, должно централизовать управление генерацией в стране. О том, какое место отводится татарстанской генерации в новой модели развития, рассказал первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко на выездном заседании правительства РТ.

В рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности прошло заседание правительства Татарстана по повышению энергоэффективности

По традиции его собрали в международном выставочном комплексе «Казань Экспо» в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, но впервые его пропустил раис Татарстана Рустам Минниханов. Отчасти его замещал спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. А большую экспозицию предприятий энергетического комплекса и само заседание по повышению энергоэффективности провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, с докладом также выступил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробчеко.

Прогноз СП ЕЭС: энергопотребление в РТ вырастет с темпом в 1,5%

Первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко сообщил, что в новой схеме Татарстан отнесен к регионам с избыточным объемом мощности и прогнозируемым ростом потребления электроэнергии. По его словам, выработка электроэнергии в перспективе до 2028 года вырастет с темпом в 1,5% при среднероссийском темпе в 1,8%. Согласно прогнозу, потребление мощности составит 5,3 тыс. МВт, тогда как существующая мощность энергосистемы — 8 тыс. МВт. Иначе говоря, промышленные потребители не смогут отобрать действующие мощности энергосистемы. При этом потребление электроэнергии вырастет, согласно прогнозу, до 34,5 млрд квт/ч, т. е. на 1,5%. Спорить с этими прогнозами никто не стал.

Как следовало из презентации Павлушко, введение новых генерирующих мощностей ограничится лишь одним объектом. К 2024 году ожидается ввести в строй мусоросжигательный комплекс АГК-2, который прибавит еще 55 МВт мощности. Остальные генерирующие мощности будут подвергнуты модернизации. Речь идет о замене устаревших парогазовых турбин на Нижнекамской ТЭЦ-2, принадлежащей «Татнефти», и на «Нижнекамской ТЭЦ-1», входящей в ТГК-16, следовало из материалов зампреда АО «Системный оператор ЕЭС». К концу года Нижнекамская ТЭЦ-2 получит головную отечественную газотурбинную установку ГТЭ-170. 1, собранную АО «Силовые машины». Она заменит советскую турбину ТГ-1 мощностью 135 МВт. Насколько повысится энергоэффективности, не уточнялось. Замена турбины на Нижнекамской ТЭЦ-2 ожидается в 2025 году, но контракта на поставку с «Силовыми машинами» нет.

Первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко сообщил, что в новой схеме Татарстан отнесен к регионам с избыточным объемом мощности и прогнозируемым ростом потребления электроэнергии

Кроме того, 2023 год станет временем строительства новых трансформаторных подстанций в Сокурах и Пестрецах, а также реконструкции еще двух ПС «Юбилейная» и ПС «Аэропорт», которые обеспечат электроснабжение международного аэропорта.

Одна из наиболее острых проблем энергетики — сервис иностранных газовых турбин. Как рассказал «Реальному времени» заместитель гендиректора ОАО «Силовые машины» Руслан Пахомов, в стране эксплуатируется порядка 40 турбин Siemens, «Силовые машины» готовы их обслуживать, обеспечивая поставками комплектующих.

— С одной из генерирующих компаний заключен контракт на поставку комплектующих и запасных частей, — сказал он.

По его словам, крупные энергокомпании уже развили свои сервисные подразделения, но запчасти покупают у «Силовых машин». А в будущем промпредприятие готово освоить выпуск комплектующих на газовых турбинах General Electric.

Инвестпрограммы НКНХ, «Татнефть» и КАМАЗ включены

— В целом в программе учтены инвестиционные планы ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», КАМАЗ, — отметил Сергей Павлушко. — Их инвестиционные программы стали частью новой системы планирования в электроэнергетике. В целом прогнозируется рост потребления мощности на 10 тысяч МВт, — резюмировал он.

И добавил, что в 2022 году произошло тотальное обновление генерирующего фонда, которое привело к увеличению мощности на территории на 2 тысячи МВт. Всего были введены 55 новых единиц генерации.

— Уже в этом году Татарстан достиг исторического пика потребления мощности — в 4,9 тысячи МВт, — отметил Павлушко.

Новая система планирования перспективного развития, внедряемая в отрасли в соответствии с принятыми в июне 2022 года изменениями в Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике», является двухуровневой. Она заменит действовавшую с 2010 года в отрасли трехуровневую модель. Необходимость принятия новой системы первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» объяснил тем, что нужно синхронизировать размещение объектов генерации с учетом реальной потребности.

— Раньше каждый субъект прогнозировал развитие энергетики отдельно, и сверху был один документ, который прогнозировал в масштабе всей страны. Была большая проблема разрозненности, как следствие, складывалась неэффективная система управления, — рассказал он. Теперь появилась первая программа развития. Она представляет собой скоординированные планы всех регионов на основе одного сценария развития, — рассказал он.

В 2022 году произошло тотальное обновление генерирующего фонда, которое привело к увеличению мощности на территории на 2 тысячи МВт

1 марта Минэнерго РФ издало приказ об утверждении новой программы.

— Впервые было проведено широко публичное обсуждение. Поступило свыше 5 тысяч предложений и замечаний. 30% из них отражено в технических решениях. Татарстан принял активное участие, — заключил Павлушко.

«Первостепенное значение имеет модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко отчитался об итогах 2022 года — они оказались выше прогнозов. За 2022 год потребление электроэнергии по региону составило 33 млрд кВт, что на 3,5% выше уровня 2021 года. Производство электроэнергии выросло на 4,7% — до 28,1 млрд кВт. 5 млрд квт/ч покупается извне, так как стоимость оказывается более конкурентоспособной.

— Несмотря на превышение темпов роста выработки электроэнергии над потреблением, сохраняется дефицит конкурентоспособной электрической энергии, выработанной на станциях республики. Сегодня он восполняется за счет перетоков из Единой национальной электросети. Поэтому первостепенное значение имеет модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей, — отметил Коробченко. — В том числе за счет объемов ввода по распределенной генерации.

Мощность этой распределенной генерации в настоящее время достигла 844,6 МВт, или 9,7% от всей энергосистемы республики.

Такое значение прежде всего связано с завершением в 2022 году крупного проекта по строительству парогазовой установки — Лемаевской ПГУ на 495 МВт на «Нижнекамскнефтехиме». Строятся собственные энергетические мощности — Лушниковская ПГУ на 311,4 МВт на «Казаньоргсинтезе».

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко отчитался об итогах 2022 года — они оказались выше прогнозов.

— В генерации наибольшая доля импорта приходится на газовые турбины, где основные иностранные производители — это General Electric, Siemens, Solar Turbines, Rolls Royce и другие. Существует зависимость от некоторых импортных материалов и комплектующих.

В Татарстане оборудование зарубежных производителей есть как на объектах розничной генерации, так и большой энергетики. (Казанская ТЭЦ-3, Лемаевская ПГУ («НКНХ»), Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2), — рассказал Олег Коробченко.

По его словам, значительная доля импорта приходится и на высоковольтные силовые трансформаторы и выключатели в электросетевом хозяйстве.

— Правительством России принимаются антикризисные меры, идет освоение производства импортозамещающей продукции, по сервисному обслуживанию оборудования иностранных производителей, — заверил он. — Минпромторг России совместно с Минэнерго России разработали карту сервисного обслуживания и ремонта иностранного оборудования.

1 / 77 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов