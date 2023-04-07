«Печи с лежанками снова в моде» — как новый тренд спасает умирающую профессию печника

Фото: предоставлено Ленаром Хамматовым

Балтасинский печник Ленар Хамматов является хранителем древнего ремесла, секреты которого хочет передать будущим поколениям. «Сейчас каждый каменщик считает себя печником, а это две разные профессии», — сетует мастер. Как происходила эволюция печи и почему этот главной атрибут деревенского дома нельзя сложить по видео на YouTube — в материале «Реального времени».

Житель деревни Кугунур Балтасинского района Ленар Хамматов — профессиональный печник, за всю свою жизнь он сложил около тысячи печей. Эту профессию он предпочел работе связиста.

— Я окончил школу в 1994 году. Тогда мама работала начальником почты. Я тоже подрабатывал почтальоном. Затем родители настояли, чтобы я поступил заочно в техникум связи в Казани. В этом учебном заведении я проучился один курс, а на втором курсе взял и бросил учебу, уехал обратно в деревню. Позже решил пойти учиться на печника в Балтаси в СПТУ №96, сейчас оно называется профессиональным лицеем. Проучился 6 месяцев и получил диплом, но когда заканчиваешь обучение, ты еще ничего не понимаешь, не знаешь, что такое кирпич и глина, опыта никакого, нельзя сложить печку после 6 месяцев обучения. Нужна практика, — рассказал Ленар.

Фото: предоставлено Ленаром Хамматовым

После завершения учебы, отец Хамматова предложил ему стать подмастерьем и поехать жить и работать к известному во всей округе печнику Ильсур-абыйга, который жил в деревне Рожки Кировской области.



— Он меня научил всему. Я жил у него в доме и помогал в работе — тем самым набирался опыта, мы с ним вместе выкладывали печи во всех близлежащих деревнях. Как раз тогда активно началась газификация, в 1995—1996 годах массово начали проводить в дома газ. Вся деревня сломала свои старые печи и нуждалась, чтобы им сделали новые, для подключения к газу старые печи уже не подходили.

Ленар Хамматов очень хорошо помнит свою первую печь, которую он сложил самостоятельно:

— Проработали мы целое лето, а потом вернулись в мою родную деревню. У меня был диплом, а у Ильсур-абыя не было никаких документов, мы работали вместе. Сделали сначала одну, потом две, три печи, мой старший напарник и говорит, что так денег не заработаешь и предложил разделиться и делать печи по отдельности. Ильсур-абый сделал печь за три дня, а я со своей провозился целую неделю. Мало того, после завершения работы мы с хозяином дома решили испробовать новую печь, затопили ее, и к моему ужасу и стыду, со всех щелей, которые были в печке, повалил дым. Я расстроился, но хозяин оказался очень добрым человеком, он начал меня успокаивать, что, мол, наверное, печка просто еще не высохла, не переживай, говорит. Я поехал домой и каждый день ждал, что эту печку сломают, за мной приедут и нужно будет переделывать мой брак. Никто не приехал, но позже выяснилось, что мой учитель после меня зашел в тот дом и сам переделал ее. Тогда мне было около 20 лет.

«С началом газификации в обиход вошли комбинированные печи». Фото: предоставлено Ленаром Хамматовым

Как рассказал печник, с началом газификации в обиход вошли комбинированные печи: они могли работать и с помощью газа, и в то же время их можно было по старинке топить дровами, печь хлеб и готовить пищу. Кроме того, у таких универсальных печей было и третье предназначение — паровое отопление. Как объяснил Ленар Хамматов, такие печи были популярными по причине недоверия людей — поначалу жители сел и деревень не доверяли газу, им казалось, голубое топливо может пропасть и перестать поступать в дома, поэтому люди подстраховывались и вместе с газоснабжением налаживали и печное отопление, сохраняя возможность готовить пищу на огне. На всякий случай.



— Сделать такую универсальную печь было непросто. Тут требовалось мастерство и точные расчеты, каждый сегмент должен был проходить по отдельному каналу, газ по одному, вентиляция — по другому, отопление — по третьему. Такая печь получалась очень массивной, в каждом ряду укладывали по 12 кирпичей. На 1 метр печи приходилось 194 кирпича. На одну печь уходило 8 200 кирпичей — целый ГАЗ-53.

По рассказам печника, спрос на печи сохранялся высоким примерно до 2010 года. Потом настало затишье. Люди перестали устанавливать печи в домах, обходились газовыми котлами. Да и газ стал для всех привычным делом. Но сейчас набирает обороты новая волна популярности классических печей.

— В последнее время появилась новая мода — строить печи, отапливаемые дровами, в домах. И это не просто печи, а печи с лежанками, как у Емели. Некоторые даже просят сделать печь с лежанкой размером с двухместную кровать. Здесь нужно еще большее мастерство, чтобы правильно сделать лежанку, надо все тщательно просчитать, ведь на ней можно и зажариться. Говорят, что в старину печь не только согревала и обеспечивала горячей едой, она служила и некой баней. Печь была настолько огромной, что туда мог залезть человек и помыться. Надеюсь, что до таких фантазий современный человек не дойдет, хотя, кто знает, — смеется Ленар Хамматов.

Как признался мастер, текущая экономическая ситуация повлияла и на печное дело — материал очень сильно подорожал. К примеру, некоторые виды кирпича стали дороже в пять-шесть раз.

— Раньше красивого кирпича для печей не было, делали обычным, потом замазывали печи красной глиной. Был секрет и с побелкой: известкой надо было покрывать печь уже на следующий день после изготовления до полного высыхания. Тогда печка становилась крепче и не трескалась. Был еще один старинный способ — на готовую печь, обмазанную красной глиной, накладывали марлю и снова ее равняли, в таком случае печка становилась еще долговечнее.

Фото: предоставлено Ленаром Хамматовым

Вместе с изменениями в конфигурации самой печи менялась и стоимость работ. Если в 1995—1996 годах сложить одну печь стоило 500 тысяч рублей на старый лад, после 2010 эта услуга стала доступна за 5—6 тысяч, сейчас же за изготовление одного печного комплекса для загородного дома берут примерно 150 тысяч рублей.



— Спрос на обычные печи остался, но в последнее время несколько сократился. Люди с меньшей готовностью тратят деньги и стараются сэкономить на всем.

Ленар Хамматов с сожалением признал, что печное ремесло в республике могут утратить.

— Сейчас все, кто умеет делать кладку, становятся печниками, насмотрятся видео на YouTube и сразу чувствуют себя специалистами. Получается, что все каменщики автоматически считаются печниками, а это не так! Особенностей работы очень много. Даже шов между кирпичами отличается — для стен он может быть шире, а для печей не больше 3 миллиметров! Хотелось бы сохранить чистоту профессии.

Фото: предоставлено Ленаром Хамматовым

— У меня подрастают сын и дочь, сын учится в шестом классе. Я бы очень хотел, чтобы он перенял мое ремесло. Он, правда, пока не особенно интересуется этим занятием. Но я буду делать все возможное, чтобы печное дело в нашей семье сохранилось, — надеется мастер.