Неизвестный Фатих Карими: отчисление из медресе, потеря отца из-за молнии и «панисламизм»
Татарский писатель, педагог и издатель Фатих Карими посвятил свое творчество просветительским идеям, направленным на развитие образования. Со дня его рождения прошло более 150 лет, но об общественно-политической деятельности говорят и сегодня. В августе 1937-го Карими необоснованно обвинили в шпионаже, арестовали и расстреляли, а в 1959 году реабилитировали. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Габдрафикова рассказывает о непростой биографии прозаика и журналиста.
Холодным мартовским днем 1870 года в деревне Минибаево, что под Альметьевском, родился мальчик. Назвали его Фатихом. Возможно, отец его, Гильман-хазрат, уже тогда надеялся, что сын станет неординарной личностью. Так и вышло. Фатих Карими сумел оставить свой след и в татарской литературе, и в журналистике, и в общественной жизни начала ХХ века.
Действительно, в становлении этой исторической личности большую роль сыграл его отец — Гильман-ахун Карими из Бугульминского уезда. Деревенский мулла своим пытливым умом сумел уловить наступающие изменения в обществе и поддерживал стремление сына к новым знаниям.
Сначала юный Фатих учился в Чистопольском медресе (там же когда-то учился и сам Гильман мулла), но из-за невинного поступка шакирда — чтения газеты «Тарджеман» — знаменитый Закир-ишан выгнал его из своего учебного заведения. Ишан был традиционных взглядов и считал, что газеты — это зло (ну как сейчас все зло — в ваших интернетах...). К тому же Фатих втихаря начал учить и русский язык. «Улың бозылды» («Сын твой испортился») таков был вердикт разгневанного Закира-ишана.
Отец «провинившегося» шакирда, конечно, расстроился, забрал сына домой. Попытался устроить в другое медресе (ездили в Уфу). Но чуть позже, в 1892 году, он отправил любимого сына учиться в Стамбул. Хотя лишних финансов у него не было, ему очень хотелось дать Фатиху достойное образование.
«Отправляю не от того, что у меня есть лишние средства, — писал в своем письме-наставлении сыну в том же году Гильман-ахун. — Ты знаешь, кроме тебя, у меня на руках еще пятеро детей и престарелый отец. От них отрываю, чтобы тебя отправить».
Сам Гильман-ахун дважды ездил в Стамбул навестить сына. Один раз он сорвался, после того как узнал из газет о землетрясении, а от сына долго не было никаких вестей. Сердце было не на месте и он решил лично убедиться, что Фатих в порядке.
После завершения учебы в 1898 году Фатих Карими вернулся в родную деревню и стал помогать отцу с обучением детей. Но мулла видел и переживал, что таланту сына нужен простор, немного другая жизнь. В итоге Гильман-ахун распродал свое имущество, отказался от религиозной службы и в 1899 году переехал вместе с семьей в Оренбург. Он договорился с Ахмет-баем Хусаиновым и планировал заняться садоводством. Кроме того, вместе с сыном они организовали работу небольшого издательства.
В этот же период Фатих Карими совершил большое путешествие по Западной Европе в качестве переводчика золотопромышленника Шакира Рамеева. Гильман-ахун радовался тому, что сыну выдалась возможность воочию познакомиться с достижениями европейской культуры.
К сожалению, отцу и сыну не удалось вместе претворить в жизнь все задуманные планы: Гильман Карими скоропостижно скончался в 1902 году от удара молнии. Боль утраты родителя Фатих Карими выразил в документальной книге «Гильман ахун», где собрал все материалы о нем.
Именно благодаря семейному окружению, а также природной любознательности и багажу знаний, полученному как в России, так и в Османской империи, Фатих Карими сформировался как очень разносторонняя личность. Его талант проявился в разных сферах. Он стал одной из ключевых фигур татарского реформаторского движения начала ХХ столетия.
Педагогика
Фатих Карими был одним из адептов джадидского обучения в татарских медресе. Некоторое время он работал в медресе селения Дерекой Ялтинского уезда под руководством крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского. Обучение по новому звуковому методу поддерживал и его отец, Гильман-ахун. Полученный в Крыму педагогический опыт Фатих Карими применял уже в Волго-Уральском регионе. А в 1898 году он стал преподавателем первого новаторского курса для мугаллимов (учителей джадидских школ) в Оренбурге. Курс был организован Ахмет баем Хусаиновым.
Кроме того, Фатих Карими является автором многочисленных учебных пособий для татарских школ по географии, истории и др. предметам.
Литература
Родным дядей Фатиха Карими (со стороны матери) был Ризаэтдин Фахретдин. Поэтому совсем неудивительно, что и он пробовал в себя в роли автора просветительских художественных книг на татарском языке. Среди его произведений «Шакирд и студент», «Дочь мурзы Фатима», «Женитьба Салих бабая», «Учеба Джихангира махдума в сельском медресе» и т.д. Публикации этих произведений способствовало и наличие семейного дела — издательства.
Кстати, создатели этого клипа Саиды Мухаметзяновой вдохновились рассказом Фатиха Карими «Дочь мурзы Фатима»:
Кроме того, Фатих Карими известен и как переводчик. Помимо традиционных восточных языков (турецкий, арабский, фарси), литератор знал французский. Переводил он и с русского языка.
Публицистика
Особенно полюбились читателям начала ХХ века публицистические труды Фатиха Карими. Среди них — увлекательные записки путешественника и репортажи: «Путешествие по Европе» (1902), «Путешествие в Крым» (1904), «Письма из Стамбула» (1912).
Фатих Карими по-своему пытался нивелировать культурный разрыв между разными социальными группами татар: написал даже пособие по культуре поведения для крестьян. В 1902 г. в Оренбурге он издал книгу на татарском языке под названием «Воспитанный мужик», где приводились правила поведения для различных жизненных ситуаций. Это пособие было написано, очевидно, под влиянием аналогичных трудов Р. Фахретдина о воспитании.
Журналистика
Основным детищем Фатих Карими стала оренбургская газеты «Вакыт» («Время») (спонсировалась братьями-промышленниками Рамеевыми). Став редактором в 1906 году, он сделал эту газету одной из самых популярных и авторитетных среди татар всей Российской империи. Это действительно был своеобразный The Times, только на татарском языке.
На страницах газеты «Вакыт» периодически появлялись спорные материалы. Например, публикации, пропагандирующие свободу передвижения мусульманок, женскую экономическую самостоятельность и т.д. Не всем нравилась позиция редактора. Поэтому Фатих Карими получил среди некоторых оренбургских татар репутацию человека слишком свободных взглядов (распускали слухи, что он не чтит мусульманские традиции, не ходит в мечеть, а издательство его работает по пятницам), поэтому редакция газеты «Вакыт» постоянно полемизировала с другим городским изданием — журналом «Дин вэ магишат».
Общественная деятельность
Фатих Карими проявил себя и как общественный деятель. Например, в годы первой русской революции (1905—1907) он участвовал в различных мусульманских собраниях и съездах. Кроме того, оренбургский журналист был в числе выборщиков второй Государственной Думы и имел некоторые шансы стать депутатом. Но в марте 1907 года Фатих Карими выехал в Санкт-Петербург лишь для участия в работе комиссии при мусульманской фракции новой думы.
Нередко выпускаемые им издания (как и газета «Вакыт») тоже выражали его активную общественную позицию. Например, в 1906 году его издательство выпустило небольшую брошюру Хади Атласи, где автор критиковал новый закон в сфере образовании. По распоряжению правительства от 31 марта 1906 г. планировалось введение в русско-татарских школах транскрипции татарских текстов буквами русского алфавита. Атласи призывал мулл выступить против этого нововведения. В 1908 году и автор, и издатель стали фигурантами судебного дела.
Сестра Фатиха Карими вспоминала:
«Однажды его даже арестовали и увезли в Оренбургское жандармское управление, где сутки продержали в камере. Помню, я отнесла ему продукты, молоко и хлеб. Один раз он был вызван в суд, где с него было снято обвинение, и он был оправдан».
Неизвестно, о каком именно эпизоде идет речь. Но Фатиха Карими задержали и освободили и в 1908 году, и в 1911-м. Тогда уже его обвиняли в «панисламизме», его стамбульский диплом был еще одним фактором для такого рода жандармских претензий. Вместе с ним в числе «известных панисламистов» Оренбурга был обозначен и его дядя Риза Фахретдин.
За ними было установлено негласное наблюдение, в их домах и редакциях газеты «Вакыт» и журнала «Шура» проходили обыски. Все это было связано с известным делом медресе «Иж-Буби».
В 1917 году Фатих Карими был участником мусульманских собраний, избрался делегатом от Оренбурга во Всероссийский мусульманский совет. Октябрьские события он встретил с воодушевлением, начал издавать газету «Яңа вакыт».
Но уже в середине 1920-х годов уехал из Оренбурга, жил в Москве, работал в Татарском отделении Центрального издательства народов СССР, преподавал турецкий язык в Институте востоковедения.
В советское время царский ярлык «панисламиста» Фатиха Карими для органов власти заиграл по-новому: его объявили «агентом турецкой разведки». Он был объявлен членом мифической антисоветской «пантюркистской» организации, которая якобы занималась «вредительской и террористической деятельностью». Жизнь Фатиха Карими, как и у многих ярких татарских деятелей начала ХХ века, оборвалась в 1937 году. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 67-летнего ученого к расстрелу.
Реабилитировали Фатиха Карими почти 20 лет спустя.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Так поступили с инакомыслящим Фатихом Карими в "кровавые царские" времена - "с него было снято обвинение, и он был оправдан".
А так поступили с Карими "добрые" марксисты:
"В советское время царский ярлык «панисламиста» Фатиха Карими для органов власти заиграл по-новому: его объявили «агентом турецкой разведки». Он был объявлен членом мифической антисоветской «пантюркистской» организации, которая якобы занималась «вредительской и террористической деятельностью». Жизнь Фатиха Карими, как и у многих ярких татарских деятелей начала ХХ века, оборвалась в 1937 году. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 67-летнего ученого к расстрелу".
И не надо оправдывать марксистов, перекладывать вину на "царские времена", смешно видеть отсутствие логики у научного работника, историка.
Или это идеолог, политик?
Тогда все нормально.
«Однажды его даже арестовали и увезли в Оренбургское жандармское управление, где сутки продержали в камере. Помню, я отнесла ему продукты, молоко и хлеб. Один раз он был вызван в суд, где с него было снято обвинение, и он был оправдан».
Неизвестно, о каком именно эпизоде идет речь. Но Фатиха Карими задержали и освободили и в 1908 году, и в 1911-м. Тогда уже его обвиняли в «панисламизме», его стамбульский диплом был еще одним фактором для такого рода жандармских претензий. Вместе с ним в числе «известных панисламистов» Оренбурга был обозначен и его дядя Риза Фахретдин.
За ними было установлено негласное наблюдение, в их домах и редакциях газеты «Вакыт» и журнала «Шура» проходили обыски. Все это было связано с известным делом медресе «Иж-Буби»."
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/277353-neizvestnyy-fatih-karimi
Даже из этого короткого отрывка ясно, что обвинения мусульман в панисламизме были частыми. И не забывайте, что в "добрые царские времена" был расстрел безоружных людей, которые хотели поговорить с "добрым" царем в 1905 году. После чего и началась революция.
А в советские времена некоторые "добрые" люди увеличивали число агентов всяких разведок из-за корыстных или других мотивов. Все это известно, не просто так М. Булгаков написал, что "москвичей испортил квартирный вопрос". Так что все это, извечная борьба добра и зла. И делать скоропалительные выводы, что до 17-го года было все хорошо, а потом все плохо, нельзя.
После "17-го года" стало просто гораздо хуже - большевики-марксисты убили людей в тысячи раз больше, чем во времена "царизма".