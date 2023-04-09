Неизвестный Фатих Карими: отчисление из медресе, потеря отца из-за молнии и «панисламизм»

Татарский писатель, педагог и издатель Фатих Карими посвятил свое творчество просветительским идеям, направленным на развитие образования. Со дня его рождения прошло более 150 лет, но об общественно-политической деятельности говорят и сегодня. В августе 1937-го Карими необоснованно обвинили в шпионаже, арестовали и расстреляли, а в 1959 году реабилитировали. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Габдрафикова рассказывает о непростой биографии прозаика и журналиста.



Холодным мартовским днем 1870 года в деревне Минибаево, что под Альметьевском, родился мальчик. Назвали его Фатихом. Возможно, отец его, Гильман-хазрат, уже тогда надеялся, что сын станет неординарной личностью. Так и вышло. Фатих Карими сумел оставить свой след и в татарской литературе, и в журналистике, и в общественной жизни начала ХХ века.

Действительно, в становлении этой исторической личности большую роль сыграл его отец — Гильман-ахун Карими из Бугульминского уезда. Деревенский мулла своим пытливым умом сумел уловить наступающие изменения в обществе и поддерживал стремление сына к новым знаниям.

Сначала юный Фатих учился в Чистопольском медресе (там же когда-то учился и сам Гильман мулла), но из-за невинного поступка шакирда — чтения газеты «Тарджеман» — знаменитый Закир-ишан выгнал его из своего учебного заведения. Ишан был традиционных взглядов и считал, что газеты — это зло (ну как сейчас все зло — в ваших интернетах...). К тому же Фатих втихаря начал учить и русский язык. «Улың бозылды» («Сын твой испортился») таков был вердикт разгневанного Закира-ишана.

Фатих Карими в шакирдские годы

Отец «провинившегося» шакирда, конечно, расстроился, забрал сына домой. Попытался устроить в другое медресе (ездили в Уфу). Но чуть позже, в 1892 году, он отправил любимого сына учиться в Стамбул. Хотя лишних финансов у него не было, ему очень хотелось дать Фатиху достойное образование.

«Отправляю не от того, что у меня есть лишние средства, — писал в своем письме-наставлении сыну в том же году Гильман-ахун. — Ты знаешь, кроме тебя, у меня на руках еще пятеро детей и престарелый отец. От них отрываю, чтобы тебя отправить».

Сам Гильман-ахун дважды ездил в Стамбул навестить сына. Один раз он сорвался, после того как узнал из газет о землетрясении, а от сына долго не было никаких вестей. Сердце было не на месте и он решил лично убедиться, что Фатих в порядке.

После завершения учебы в 1898 году Фатих Карими вернулся в родную деревню и стал помогать отцу с обучением детей. Но мулла видел и переживал, что таланту сына нужен простор, немного другая жизнь. В итоге Гильман-ахун распродал свое имущество, отказался от религиозной службы и в 1899 году переехал вместе с семьей в Оренбург. Он договорился с Ахмет-баем Хусаиновым и планировал заняться садоводством. Кроме того, вместе с сыном они организовали работу небольшого издательства.

Письмо Фатиха Карими родителям о подготовке и путешествии в Москву, Петербург, Германию, Бельгию, Францию. Фото: ga.tatarstan.ru

В этот же период Фатих Карими совершил большое путешествие по Западной Европе в качестве переводчика золотопромышленника Шакира Рамеева. Гильман-ахун радовался тому, что сыну выдалась возможность воочию познакомиться с достижениями европейской культуры.

К сожалению, отцу и сыну не удалось вместе претворить в жизнь все задуманные планы: Гильман Карими скоропостижно скончался в 1902 году от удара молнии. Боль утраты родителя Фатих Карими выразил в документальной книге «Гильман ахун», где собрал все материалы о нем.

Именно благодаря семейному окружению, а также природной любознательности и багажу знаний, полученному как в России, так и в Османской империи, Фатих Карими сформировался как очень разносторонняя личность. Его талант проявился в разных сферах. Он стал одной из ключевых фигур татарского реформаторского движения начала ХХ столетия.



Педагогика

Фатих Карими был одним из адептов джадидского обучения в татарских медресе. Некоторое время он работал в медресе селения Дерекой Ялтинского уезда под руководством крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского. Обучение по новому звуковому методу поддерживал и его отец, Гильман-ахун. Полученный в Крыму педагогический опыт Фатих Карими применял уже в Волго-Уральском регионе. А в 1898 году он стал преподавателем первого новаторского курса для мугаллимов (учителей джадидских школ) в Оренбурге. Курс был организован Ахмет баем Хусаиновым.

Кроме того, Фатих Карими является автором многочисленных учебных пособий для татарских школ по географии, истории и др. предметам.

Письмо Фатиха Карима из Ялты своим родителям об окончании экзамена. Фото: ga.tatarstan.ru

Литература

Родным дядей Фатиха Карими (со стороны матери) был Ризаэтдин Фахретдин. Поэтому совсем неудивительно, что и он пробовал в себя в роли автора просветительских художественных книг на татарском языке. Среди его произведений «Шакирд и студент», «Дочь мурзы Фатима», «Женитьба Салих бабая», «Учеба Джихангира махдума в сельском медресе» и т.д. Публикации этих произведений способствовало и наличие семейного дела — издательства.

Кстати, создатели этого клипа Саиды Мухаметзяновой вдохновились рассказом Фатиха Карими «Дочь мурзы Фатима»:

Кроме того, Фатих Карими известен и как переводчик. Помимо традиционных восточных языков (турецкий, арабский, фарси), литератор знал французский. Переводил он и с русского языка.

Публицистика

Особенно полюбились читателям начала ХХ века публицистические труды Фатиха Карими. Среди них — увлекательные записки путешественника и репортажи: «Путешествие по Европе» (1902), «Путешествие в Крым» (1904), «Письма из Стамбула» (1912).

Фатих Карими по-своему пытался нивелировать культурный разрыв между разными социальными группами татар: написал даже пособие по культуре поведения для крестьян. В 1902 г. в Оренбурге он издал книгу на татарском языке под названием «Воспитанный мужик», где приводились правила поведения для различных жизненных ситуаций. Это пособие было написано, очевидно, под влиянием аналогичных трудов Р. Фахретдина о воспитании.

Журналистика



Основным детищем Фатих Карими стала оренбургская газеты «Вакыт» («Время») (спонсировалась братьями-промышленниками Рамеевыми). Став редактором в 1906 году, он сделал эту газету одной из самых популярных и авторитетных среди татар всей Российской империи. Это действительно был своеобразный The Times, только на татарском языке.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

На страницах газеты «Вакыт» периодически появлялись спорные материалы. Например, публикации, пропагандирующие свободу передвижения мусульманок, женскую экономическую самостоятельность и т.д. Не всем нравилась позиция редактора. Поэтому Фатих Карими получил среди некоторых оренбургских татар репутацию человека слишком свободных взглядов (распускали слухи, что он не чтит мусульманские традиции, не ходит в мечеть, а издательство его работает по пятницам), поэтому редакция газеты «Вакыт» постоянно полемизировала с другим городским изданием — журналом «Дин вэ магишат».



Список сотрудников редакции газеты «Вакыт» с указанием получаемой зарплаты. Фото: ga.tatarstan.ru

Общественная деятельность

Фатих Карими проявил себя и как общественный деятель. Например, в годы первой русской революции (1905—1907) он участвовал в различных мусульманских собраниях и съездах. Кроме того, оренбургский журналист был в числе выборщиков второй Государственной Думы и имел некоторые шансы стать депутатом. Но в марте 1907 года Фатих Карими выехал в Санкт-Петербург лишь для участия в работе комиссии при мусульманской фракции новой думы.

Нередко выпускаемые им издания (как и газета «Вакыт») тоже выражали его активную общественную позицию. Например, в 1906 году его издательство выпустило небольшую брошюру Хади Атласи, где автор критиковал новый закон в сфере образовании. По распоряжению правительства от 31 марта 1906 г. планировалось введение в русско-татарских школах транскрипции татарских текстов буквами русского алфавита. Атласи призывал мулл выступить против этого нововведения. В 1908 году и автор, и издатель стали фигурантами судебного дела.

Сестра Фатиха Карими вспоминала:

«Однажды его даже арестовали и увезли в Оренбургское жандармское управление, где сутки продержали в камере. Помню, я отнесла ему продукты, молоко и хлеб. Один раз он был вызван в суд, где с него было снято обвинение, и он был оправдан».

Неизвестно, о каком именно эпизоде идет речь. Но Фатиха Карими задержали и освободили и в 1908 году, и в 1911-м. Тогда уже его обвиняли в «панисламизме», его стамбульский диплом был еще одним фактором для такого рода жандармских претензий. Вместе с ним в числе «известных панисламистов» Оренбурга был обозначен и его дядя Риза Фахретдин.

За ними было установлено негласное наблюдение, в их домах и редакциях газеты «Вакыт» и журнала «Шура» проходили обыски. Все это было связано с известным делом медресе «Иж-Буби».

Портрет Фатиха Карими. Художник В.П. Салдаев. Фото: Мемориальный музей Фатиха Карими в Миннибаево (Альметьевский район РТ)

В 1917 году Фатих Карими был участником мусульманских собраний, избрался делегатом от Оренбурга во Всероссийский мусульманский совет. Октябрьские события он встретил с воодушевлением, начал издавать газету «Яңа вакыт».

Но уже в середине 1920-х годов уехал из Оренбурга, жил в Москве, работал в Татарском отделении Центрального издательства народов СССР, преподавал турецкий язык в Институте востоковедения.

В советское время царский ярлык «панисламиста» Фатиха Карими для органов власти заиграл по-новому: его объявили «агентом турецкой разведки». Он был объявлен членом мифической антисоветской «пантюркистской» организации, которая якобы занималась «вредительской и террористической деятельностью». Жизнь Фатиха Карими, как и у многих ярких татарских деятелей начала ХХ века, оборвалась в 1937 году. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 67-летнего ученого к расстрелу.

Реабилитировали Фатиха Карими почти 20 лет спустя.

Лилия Габдрафикова