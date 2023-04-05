День в истории: Московский район Казани, Ледовое побоище и французский закон о поцелуях

Чем примечательна дата 5 апреля?

Сегодня, 5 апреля — Международный день нравственности. В разные годы и столетия в этот день произошло знаменитое Ледовое побоище, был открыт остров Пасхи, впервые исполнили оперетту «Летучая мышь», в Казани образовали Московский район и открыли Национальный музей, во Франции запретили поцелуи на железной дороге, а в нашей стране создали авиагруппу «Русские Витязи». Родились в эту дату известный русский промышленник Никита Демидов, татарский поэт Рамазан Байтимеров, философ-материалист Томас Гоббс, художник Владимир Лаптев. Умерли русский художник Иван Крамской, советский кинорежиссер Борис Дуров, заслуженная артистка РСФСР Гаухар Камалова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Возникновение Московского района и городского музея в Казани

5 апреля 1859 года в Казани был учрежден городской музей, который сейчас является одним из старейших в России. В нем представлены экспонаты Всероссийской Казанской научно-промышленной выставки 1890 года и коллекции Андрея Лихачева. Что касается названия учреждения, то оно довольно часто менялось. В 1912 году музей был переименован в Казанский городской, а позднее, в 1918 году — в Губернский. В 1944 году ему был присвоен статус Государственного музея. В настоящий момент он называется Национальный музей Республики Татарстан.

Фото: Роман Хасаев

5 апреля 1935 года в Казани был организован республиканский съезд архитекторов. На нем же московскими специалистами обсуждался генплан Большой Казани, а именно создание новых микрорайонов города. Спустя еще два года прошел учредительный съезд Союза архитекторов СССР, идеологом которого выступил Виктор Веснин. Он мечтал о создании единого государственного руководства архитектурой. Его стремления и амбиции не остались незамеченными — Веснин стал фактическим главой Союза, управляя всей промышленной архитектурой страны.

5 апреля 1973 года появился Московский район Казани. В этом году он отмечает юбилей — 50 лет со дня основания. Располагается район на территории Козьей и Кизической слобод. Ранее эти земли относили к западной части Ленинского района. В данный момент здесь функционирует ряд химических предприятий («Казаньоргсинтез», «Татхимфармпрепараты», Казанская ТЭЦ-3).

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. Источник: wikipedia.org

Ледовое побоище и день рождения авиационной группы «Русские Витязи»

5 апреля 1242 года произошло знаменитое Ледовое побоище. В тот день на Чудском озере у Вороньего камня сошлись объединенные новгородские и владимиро-суздальские войска под началом новгородского князя Александра Невского и немецкие рыцари Ливонского ордена, а также датские и другие крестоносцы. Армия Невского одолела противника, а эта битва вошла в историю.

5 апреля 1899 года Владимир Ленин впервые издал свою дебютную книгу, которую назвал «Развитие капитализма в России» (изначально у нее было иное название — «Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности). Работу он начал в 1896 году, находясь в тюрьме после ареста по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». За три года написания книги Ленин переработал большой объем информации, посвященной российской экономике. В издании было использовано более 500 источников. Произведение было дописано в селе Шушенском. Тираж составил 2 400 экземпляров.

Фото: mil.ru

5 апреля 1991 года была организованна авиационная группа «Русские Витязи». Участники именно этой группы выступают на торжественных государственных мероприятиях, удивляя зрителей искусством высшего пилотажа. Самолеты группы окрашены в цвета российского триколора. Наименование группы связано с историей 234-го гвардейского Проскуровского смешенного авиаполка, при котором были три группы высшего пилотажа — «Русские Витязи», «Стрижи» и «Небесные гусары».

Открытие острова Пасхи и запрет на поцелуи во Франции

5 апреля 1722 года был открыт остров Пасхи. В августе 1721 года экспедиция под руководством адмирала Якоба Роггевена по распоряжению голландской Вест-Индской компании была отправлена на поиски гипотетического Южного материка. Обойдя Южную Америку, команда вышла в Тихий океан, где взяла курс на Северо-Запад. Спустя время, в день христианского праздника Пасхи, экспедиция обнаружила небольшой гористый остров. На том острове стояли истуканы из камня, большая их часть высотой 3—5 метров (самый большой — 20 метров). Их называют «моаи». По сей день остается загадкой история их создания. В наши дни остров Пасхи принадлежит Чили.

Источник: wikipedia.org

5 апреля 1874 года Штраус впервые представил свою известную оперетту «Летучая мышь». Основой сюжета произведения стал реальный случай, когда два друга посетили бал-маскарад, а проснувшись наутро, один из юношей обнаружил себя лежащим на скамейке в костюме летучей мыши. На создание партитуры у композитора ушло 6 недель. В Вене во время премьеры зрители холодно отнеслись к произведению, чего не скажешь о реакции публики на следующих спектаклях в Берлине и Париже.

5 апреля 1910 года был принят необычный закон во Франции, который запретил поцелуи на железной дороге, поскольку прощающиеся сильно задерживали отправление поездов. После принятия закона пресса писала, что во Франции «умерла романтика». Тогда между депутатами начались споры об этом запрете, но договориться они не смогли, закон остался. Тем не менее «нарушителей» не наказывают, а только просят пройти в «зону для поцелуев».