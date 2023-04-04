День в истории: выставка ТАССР в Германии, первое упоминание о Москве и самая редкая почтовая марка

Чем примечательна дата 4 апреля?

Сегодня, 4 апреля, Международный день Интернета и веб-мастера. В разные годы и столетия в этот день бывший студент Казанского университета совершил покушение на императора Александра II, вышли первая реклама «Евгения Онегина» и одна из самых редких почтовых марок, американский ученый Кинг выделил витамин С, ТАССР приняла участие в выставке в Германии. Родились актер Роберт Дауни младший, режиссер Андрей Тарковский, дирижер Владимир Юровский, журналист Павел Гусев. Умерли композитор Никита Богословский, народная артистка РСФСР Ирина Ликсо, девятый президент США Уильям Гаррисон, немецкий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания Карл Бенц. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Покушение на Александра II

4 апреля 1775 года в Казани открыли экспедицию Дворянского банка для оказания пособий лицам, пострадавшим от Пугачевского восстания яицких казаков. Восстание началось в 1773 году, а уже в 1774 войско начало осаду Казани. Часть местного гарнизона укрылась в Кремле, однако Пугачев отступил за Казанку, где пополнял свой отряд за счет местных крестьян. В бою за город армия восставших потерпела жестокое поражение.

Фото: Commons.wikimedia.org

4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов, бывший студент Казанского университета, совершил покушение на Александра II. Это событие признанно первым террористическим актом в истории России. Каракозов стрелял в императора у ворот Летнего сада, однако промахнулся, поскольку его оттолкнул картузник Осип Комиссаров. Виновник был повешен на глазах у толпы 3 сентября на Смоленском поле в Санкт-Петербурге.

4 апреля 1984 года в Ганновере открылась выставка-ярмарка. Всего на ней было представлено 6 тысяч экспонатов. Экспозиция Татарской АССР занимала основное место на выставке, представляя нефтяные богатства республики.

Первое упоминание о Москве и реклама «Евгения Онегина»

4 апреля 1147 года датируется первое письменное упоминание о Москве в Лаврентьевской летописи. Эту дату считают днем основания нынешней столицы, а саму заслугу приписывают великому князю Юрию Долгорукому. Первым удельным князем города стал Даниил, сын Александра Невского, который правил с 1263 по 1303 годы. Последним московским князем и первым русским царем стал Иван Грозный (1530—1584). В 1947 году Иосиф Сталин перенес празднование Дня города в Москве с апреля на сентябрь, поэтому и по сей день основание столицы празднуется осенью.

Источник: wikipedia.org

4 апреля 1833 года была выпущена первая реклама романа «Евгений Онегин». На страницах петербургской политической и литературной газеты «Северная пчела» написали: «Поспешаем известить любителей отечественной словесности, что «Евгений Онегин», коего главы изданы были отдельными книжками, нынче отпечатаны особо, вполне. Радуемся за всех читателей». Литературная история «Северной пчелы» началась с публикаций произведений Пушкина, а завершилась символично — травлей поэта и упреками за вольнодумство. Со временем газета начала «доносить» на писателей, а в 1864 году и вовсе прекратила существование.

Самая редкая почтовая марка

4 апреля 1856 года выпустили единственный экземпляр марки колонии «Британская Гвиана». В центре марки — изображение трехмачтовой шхуны. Над изображением шхуны и под ним расположен девиз колонии на латинском языке Damus Petimus Que Vicissim («Даем и надеемся получить»). С этой даты и началось путешествие самой редкой почтовой марки. Уже в 1873 году 12-летний школьник нашел ее на отцовском конверте, отпарил и продал примерно за 1,5 доллара. Спустя 5 лет марка оказалась в Европе, где в 1980 году была приобретена за $935 тысяч Джоном Дюпоном — представителем одного из богатейших промышленных кланов Америки. В 1997 году Дюпона осудили на 30 лет тюрьмы за убийство олимпийского чемпиона по вольной борьбе, тогда уникальный артефакт хранился в подвале банка. В 2014 году марку выставили на аукционе номиналом в 1 цент, а по факту продали за $9,5 миллиона дизайнеру Стюарту Вайцману. В 2021 году Стэнли Гиббонс, дилер почтовых марок, приобрел «Британскую Гвиану» за $8,3 миллиона.

Источник: wikipedia.org

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С. Кингу понадобилось 5 лет для исследований. В итоге ему удалось выделить вещество из лимона, позднее названное витамином С или аскорбиновой кислотой. Бесцветный прозрачный легкорастворимый в воде витамин, содержится в цитрусовых, некоторых ягодах и зеленых овощах. Витамин участвует в выработке жизненно необходимых химических веществ, помогает очищать организм от ядов. Также ученые пришли к выводу, что недостаток витамина С ускоряет старение организма.

4 апреля 1949 года — день создания НАТО. В этот день 12 государств подписали Североатлантический договор для «укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе». Согласно его положениям, нападение на одного из участников договора рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Организация расширялась восемь раз, на данный момент в ее составе 30 стран. Официальные языки НАТО — английский и французский, а штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).