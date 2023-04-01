Видеоопрос: «Как вы считаете — нужен ли Казани крематорий?»
В Казани завершили работу над проектом крематория — «похоронного дома», в его строительство вложится санкт-петербургская компания «Ритуал.ру». Объем инвестиций оценивается примерно в 250 млн рублей. Объект появится на территории мемориального комплекса «Курган» и займет площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что крематорий построят и запустят в течение года. Сейчас решается вопрос с выделением участка, который подготовят к строительству к концу мая. По прогнозам бизнесмена, которому принадлежат 10% акций крематория, проект окупится через 5—6 лет.
— Как вы считаете — нужен ли Казани крематорий? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
комментарии
Ини уже тысячи лет сжигают умерших.
Кстати, марксисты ещё в 1920-1930-х гг. хотели построить крематорий.
Даже во время НЭПа выпустили акции для постройки крематория.
Знаю жён, которые ещё при жизни третируют своих мужей: умрёшь, за могилкой твоей никто ухаживать не будет.
Посмотрите, на что похожи наши кладбища, особенно в районах, в деревнях: крайняя запущенность, всё поросло диким клёном, мусор, сорные травы...И это несмотря на то, что содержание кладбищ идёт отдельной строкой в бюджетах.
При таких обстоятельствах многие осознанно выбирают самый независимый и экологически безупречный путь: молитва, кремация, прах развеять в лесу или в степях, кому как больше нравится.