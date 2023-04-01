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Видеоопрос: «Как вы считаете — нужен ли Казани крематорий?»

00:00, 01.04.2023 3
Видеоопрос: «Как вы считаете — нужен ли Казани крематорий?»
Фото: tigp.ru

В Казани завершили работу над проектом крематория — «похоронного дома», в его строительство вложится санкт-петербургская компания «Ритуал.ру». Объем инвестиций оценивается примерно в 250 млн рублей. Объект появится на территории мемориального комплекса «Курган» и займет площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что крематорий построят и запустят в течение года. Сейчас решается вопрос с выделением участка, который подготовят к строительству к концу мая. По прогнозам бизнесмена, которому принадлежат 10% акций крематория, проект окупится через 5—6 лет.

— Как вы считаете — нужен ли Казани крематорий? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Нужен, потихоньку привыкнут .
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    Анонимно 01 апр
    Огнепоклонцам и привыкать не надо.
    Ини уже тысячи лет сжигают умерших.
    Кстати, марксисты ещё в 1920-1930-х гг. хотели построить крематорий.
    Даже во время НЭПа выпустили акции для постройки крематория.
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  • Анонимно 02 апр
    Да, безусловно, крематорий востребован: вы думаете все согласны на зависимость от непонятных и мутных родственничков - будут ухаживать, не будут...
    Знаю жён, которые ещё при жизни третируют своих мужей: умрёшь, за могилкой твоей никто ухаживать не будет.
    Посмотрите, на что похожи наши кладбища, особенно в районах, в деревнях: крайняя запущенность, всё поросло диким клёном, мусор, сорные травы...И это несмотря на то, что содержание кладбищ идёт отдельной строкой в бюджетах.
    При таких обстоятельствах многие осознанно выбирают самый независимый и экологически безупречный путь: молитва, кремация, прах развеять в лесу или в степях, кому как больше нравится.
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