На «Казаньоргсинтезе» наградили лучших сотрудников службы охраны предприятия

Фото: Динар Фатыхов

Высокий профессионализм, четкость выполнения поставленных задач и готовность мгновенно принимать самостоятельные решения — это основной, но далеко не полный список требований, которые предъявляются к сотрудникам охранного предприятия ООО «НОП «Сибирь-ТНХ». И это вполне оправданно. Ведь под его защитой находится одно из крупнейших предприятий химической промышленности — «Казаньоргсинтез», где функционируют семь заводов основного производства и вспомогательные подразделения. Поэтому следить за безопасностью на таком огромном предприятии — это еще и особая ответственность. О том, как чествовали лучших охранников КОСа на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника охранных агентств, — читайте в нашем репортаже.

«Быть начеку — одна из первостепенных наших задач»

На «Казаньоргсинтезе» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника охранных агентств. Руководители, сотрудники и почетные гости собрались в конференцзале, чтобы наградить лучших охранников предприятия. По словам директора по безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислава Саркисова, в охранной сфере работают мужественные и отважные люди, которые обладают твердым характером, самообладанием, силой воли.

— Сегодня мы с вами живем в непростое время. Быть начеку — одна из первостепенных наших задач. Для этого на «Казаньоргсинтезе» мы постоянно проводим профилактические мероприятия. Если этого не делать, то могут произойти плачевные последствия не только здесь. Это коснется всего нашего города. В городе живут наши дети, семьи. И когда вы приходите на дежурство, именно эта мотивация, мотивация качественной охраны, выполнения своих обязанностей должны быть в вашем сознании, — подчеркнул Ростислав Саркисов, выступая перед собравшимися. — Я вижу, сегодня здесь собрались сотрудники, которые отлично справляются со своей работой, поставленными задачами. Это сложные задачи. Они требуют определенных специфических навыков, отсутствия сомнений. От этого зависит безопасность нашего предприятия.

Легальность охранной деятельности в России была утверждена в марте 1992 года, что выделило эту службу в отдельную профессию. Контроль за частной охранной деятельностью с 2016 года осуществляет федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Сегодня на «Казаньоргсинтезе» трудятся свыше 300 подготовленных сотрудников охранного предприятия, которые в круглосуточном режиме следят за обеспечением безопасности нефтехимического гиганта и близлежащих населенных пунктов. На заводе постоянно совершенствуется материально-техническая база в рамках масштабной программы по улучшению условий труда сотрудников предприятия — модернизируются технические средства обеспечения охраны территорий. Кроме того, внедряются лучшие практики охраны труда и промышленной безопасности, нацеленные на развитие способностей работников предотвращать возможные происшествия на производственных объектах, чтобы достичь уровня, соответствующего показателям передовых нефтехимических компаний.

— Наша профессия всегда была важна. Как театр начинается с вешалки, так любое промышленное предприятие начинается с КПП. Через нас проходит весь персонал. Мы находимся на страже предприятия, поэтому должны выполнять свои обязанности ответственно и четко. Спасибо каждому из вас за ваш труд. Продолжайте и дальше оставаться примером для всех, — сказал директор ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» Юрий Качаинов.

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Лучшие из лучших

В завершение мероприятия Ростислав Саркисов и Юрий Качаинов поблагодарили сотрудников за отличные результаты работы, добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, благодаря которому они вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности КОСа, и вручили лучшим специалистам благодарственные письма.

— Хочется выразить огромную благодарность руководству предприятия, что помнит о нас, заботится. Сегодня я ощутила гордость за свою работу. Вижу, что перед нами открываются перспективы, хочется работать больше и лучше. На «Казаньоргсинтезе» я работаю почти 11 лет. И для меня это не только профессия, это еще и дисциплина. Именно это качество и развивается в охранной структуре — четко следовать правилам, — поделилась впечатлениями охранник ПАО «Казаньоргсинтез» Елена Климова.

По словам Елены, хотя это и мужская профессия, женщин-охранников на КОСе работает много. «Это, наверное, черта нашего характера», — признается она.

— Эта награда — прежде всего честь для меня, признание, что я добросовестно несу службу. Буду и дальше стараться, чтобы так было. На нас лежит большая ответственность — мы работаем на огромном промышленном предприятии, поэтому всегда должны быть начеку, — добавляет еще один из награжденных — Рашит Каюмов.