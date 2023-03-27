«КОС-Синтез» в финале чемпионата России

Казань вчистую выиграла борьбу у площади ворот

Казанский «КОС-Синтез» без проблем решил задачу выхода в финал чемпионата России по водному поло. Теперь первый финальный поединок чемпионата России «КОС-Синтез» проведет 8 апреля в Казани, второй — через неделю в гостях. Серия продлится до двух побед одной из команд, а при необходимости третий решающий поединок состоится в столице Татарстана. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Шанс на чудо

29 марта в Волгограде состоится третий матч полуфинала ватерпольного чемпионата России между местным «Спартаком» и астраханским «Динамо-СШОР», и перед ватерпольной общественностью стоит задача привлечь к нему как можно больше внимания. Вне зависимости от симпатий к той или иной команде, и даже по возможности вне зависимости от вовлеченности в ватерпольную кухню, потому что в минувшую субботу в Астрахани был сыгран один из лучших матчей года, даже если брать во внимание все игровые командные виды спорта. По сюжету он опередил даже первый казанский матч «КОС-Синтеза» и «Спартака», а тогда в бассейне «Оргсинтез» была игра европейского уровня. В Астрахани же был триллер, по сюжетам которых пишут сценарии «движений вверх» и «легенд номер 17». Добавь к сюжетной линии самого матча, несколько историй из жизни ее участников, любовную линию, переплети по возможности с кровавым ватерпольным побоищем на Олимпиаде 1956 года, и, вперед, на кастинг.

Хотя поначалу ничего не предвещало крутого поворота сюжета. Астрахань выиграла первый период — 2:1, и уступала по ходу второго — 2:3, как судьи у нее отобрали гол. Два комментатора игры не смогли объяснить зрителям интернет-трансляции сути произошедшего (откровенно говоря, один из комментаторов это аналог астраханского Орлова, ни черта не понимающего в сути происходящего). Но перемена судейского решения морально подкосила астраханцев, пропустивших еще дважды и проигравших период с разницей в четыре безответных мяча.

Если 2:5 перед началом третьего периода уже выглядело как приговор, то дальше ситуация не улучшилась — 4:7. Правда, по ходу астраханцы приблизились к Волгограду, дважды забив, но наставник «Спартака» Владимир Карабутов заменил основного голкипера Петра Федотова на Дмитрия Трусова, и тот «захлопнул калитку». Причем, пенять на судей хозяевам особо не приходилось, поскольку они то и дело играли в большинстве, ни разу его не реализовав. Только во втором периоде астраханцы четырежды имели численное преимущество, а в целом смогли только раз воспользоваться нарушением соперников, реализовав пенальти в конце игры. В целом, астраханцы не смогли реализовать большинство семь раз, правда, и волгоградцы забили один раз из пяти возможностей (еще дважды удаление было обоюдным).

Фото: spartak-volgograd.com

Перелом на глазах губернатора

Где-то к середине матча на трибуны пришел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Поскольку сама область небольшая, меньше миллиона жителей, то говорить что-то о руководстве в контексте спорта сложно. На память приходит только приснопамятный мэр Камызяка, воспетый местной командой КВН. Причем, прежний многолетний губернатор Астраханской области Александр Жилкин сам какое-то время работал в Камызяке, а в области спорта поддерживал гандбол (для области это святое, мужская команда «Заря Каспия» должна быть вписана в историю мирового гандбола, не иначе), футбол, и водное поло по остаточному принципу. Но субботний матч достоин того, чтобы оставить неизгладимый след в памяти Бабушкина.

Начать с того, что Александр Деревенский за 5 минут до конца матча броском с пенальти размочил Трусова окончательно, поскольку тот умудрялся оставаться «сухим», находясь в воде почти 10 минут (9.50., если быть математически точным), причем для бомбардира Деревенского это был первый гол с игры. Через минуту у него был уже хет-трик — 6:7, за 200 с небольшим секунд до сирены. А концовку матча астраханцы провели невероятно грамотно. Когда времени оставалось на две атаки, они завершили свою броском, и выиграли подбор, после чего Деревенский бросил на исходе владения мячом и за шесть секунд до финала. Мяч, ударившись о штангу, предательски заполз за невидимую линию ворот — 7:7.

У Волгограда не оставалось времени на последнюю атаку, а в серии пенальти неподражаем был голкипер Астрахани Константин Корнеев, потащивший два броска. Карабутов вернул в ворота Федотова, но при точности бросков хозяев площадки, там не помогли даже два вратаря одновременно — 11:8, полуфинал переезжает в Волгоград!

Фото: vk.com/mksshor.vostok_official

«КОС-Синтез» победил спокойно и уверенно

На фоне этого триллера второй полуфинал в Москве проходил едва ли не буднично. МК СШОР «Восток», надо отдать ему должное, уже сотворил свою сенсацию в четвертьфинале, да и в начале сезона, на Спартакиаде сильнейших, а на действующего чемпиона сил уже не оставалось. Хотя какое-то время игра развивалась по волгоградскому сценарию, когда команды шли вровень, а после второго периода гости ушли в отрыв. Но общее впечатление от игры осталось таковым, что Казань вчистую выиграла борьбу у площади ворот. Как расчехлил Сергей Лисунов со старта, забросив невероятно красивый гол, по аналогии с футболом, ударом через себя, так и в дальнейшем реализовывал едва ли не каждый свой момент, забив в итоге пять раз. Еще один гол у другого центра Никиты Деревянкина, но суть даже не в этом, поскольку и остальные казанцы забивали, находясь в непосредственной близости к воротам. В то время, как Москва «решала» бросками издали. Что-то залетало, но, когда у одной команды «пятачок» неприступен, как Брестская крепость, а у другой напоминает проходной двор, исход игры в целом ясен. Итоговый счет 11:6 — это еще по божески, поскольку казанцы позволили хозяевам в концовке чуть больше, чем позволяли по всей игре, и Москва забросила два безответных мяча.

В итоге «КОС-Синтез» ждет соперника по полуфиналу, а мы ждем некой «монетизации» астраханского матча. Нет, серьезно, такими шедеврами нельзя разбрасываться. По аналогии с тем же футболом, тут президент ФНЛ обсудил вопросы развития с губернатором Чувашской области. В футболе команд итак хватает на три лиги, а к следующему сезону ожидают пополнение из Крыма. Чувашия, при всем уважении к чебоксарской «Стали», не более чем точка на карте. Но люди работают с первыми людьми области, чтобы продвинуть свой вид спорта, свой «продукт».

МК СШОР «Восток» — «КОС-Синтез» 6:11 (2:2, 2:4, 0:2, 2:3)

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Лисунов (5), Латыпов (2), Одинцов (1), Сучков (1), Зиннуров (1), Деревянкин (1)



Фото: vk.com/sintezkazan

Надо постараться извлечь из подобных матчей максимальный эффект

В астраханском матче было все для того, чтобы губернатор «проникся». Местный тренер из молодежки, привлек в состав двух совсем молодых — Крылова и Солдатова, один даже гол забил. Лучшими бомбардирами стали Деревенский и Рачителев, которым едва за 20 лет, тоже местные воспитанники. Вид спорта недорогой, команда в целом молодая, надо поддержать.

Тут бы еще федерации включиться, поездить по городам и весям, рассказать местному руководству о полузабытом виде спорта. Тот же Челябинск в нынешних полуфиналах представлен четырьмя, если не ошибаюсь, ватерполистами — Андрюков и Васильев, Магомаев и Новоксенов. Местный «Трактор», судя по результатам и «заржавел», и зажрался, если только за увольнение своего тренера требует 100 миллионов рублей, сумму, приближенную к годовому бюджету ватерпольной команды. В апреле ожидается 100-летие спортивного общества «Динамо», пока в строю его ветераны — Гришин и Иванов, Апанасенко и Мшвениерадзе, почему бы не потревожить высокопоставленное руководство спортивного общества, напомнить ему о былых успехах одноклубников. Тот же Геннадий Соловьев, зампред ЦС общества «Динамо» с одной стороны генерал-лейтенант, а с другой — баскетболист из Душанбе, где вырос бывший игрок и наставник московского «Динамо» Марат Закиров. Если не получается задействовать «вертикальные связи», когда футбольные болельщики напрямую обращаются к высшему руководству, то стоит попробовать «горизонтальные».

Может кто помнит, что президент федерации водного поло России Евгений Шаронов говорил под Новый год, что «мы отправили в Китай, в Иран, в Казахстан запросы на организацию товарищеских матчей и ждем ответов». Поскольку сам Шаронов по истечении трех месяцев не намекнул даже на то: готовы ли азиаты к взаимодействию, и вообще прочли ли они его предложения, то мы самостоятельно попытались получить ответ. Увы, но ничего, кроме того, что ватерполисты Ирана отказываются петь гимн своей страны, а Казахстан стартовал на чемпионате Азии, не прочли. Кстати, встретившись в очном поединке, они завершили матч вничью, а по пенальти Иран был сильнее.



Джаудат Абдуллин