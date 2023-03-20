Разин больше не в «Северстали», а Заварухин остается, Тамбиев жжет. Итоги третьей недели Кубка Гагарина

Тренерские парадоксы в Континентальной лиге

Неделей тренерских сенсаций можно назвать прошедшую, третью неделю плей-офф. Тренеры-открытия покидают свой пост, а провалившиеся, наоборот, получают кредит доверия. О том, чем запомнилась неделя на Кубке Гагарина, — в обзоре спортивной редакции «Реального времени».

Эпоха Разина в «Северстали» подошла к концу

Не одними баталиями на ледовых площадках отметился этот огненный плей-офф, который уже практически все называют лучшим в истории Континентальной хоккейной лиги. Помимо непредсказуемых результатов, происходят и неожиданные отставки. Так, наставник «Северстали», которая едва не выбила в первом раунде действующих чемпионов — московское ЦСКА, Андрей Разин на итоговой пресс-конференции объявил, что больше ничего не может предложить этой команде и подает в отставку.

«На данном этапе я исчерпал себя в хоккейном клубе «Северсталь». Пять сезонов — это большой срок. Хочу сказать большое спасибо «Северстали». Особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (президент клуба, — прим. ред.), который охранял меня и защищал. Все достижения, которые есть у меня, у всего тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, — это большая его заслуга».

Специалист заявил, что переговоров с другими клубами пока не вел, хотя принял решение искать другие варианты еще до того, как его команда вылетела из Кубка Гагарина.

— Я повторяюсь на мотивационных речах, мне надо перезагрузиться. Хочется перейти на новый уровень, прогрессировать в результатах. Я бы в новую команду забрал 95 процентов состава «Северстали». Один-два человека меня разочаровали, — признался Разин.

Попадавший из года в год в плей-офф клуб из небольшого городка в Вологодской области при Андрее Разине стал одной из самых интересных команд хотя бы уже из-за медийной составляющей клуба — наставник выдавал крутые пресс-конференции и интересно рассуждал в своем телеграм-канале. Ну а его перепалки с журналистами и судьями делали шоу для хоккейных медиа надолго. Поэтому «Северсталь» как точку притяжения внимания терять особенно жаль.

Фото: hcadmiral.ru

Известно, что бюджет «Северстали» — один из самых скромных в лиге. В начале нынешнего сезона череповецкому клубу даже недоставало 40 миллионов на зарплаты, чтобы уложиться в пол зарплат, который составляет 315 миллионов рублей. При этом Андрей Разин, будучи еще и генеральным менеджером, в двух прошлых сезонах умудрялся подбирать или хоккеистов, о которых мало кто слышал в КХЛ, либо кого списали из других клубов. Возможно, именно это «совмещение» и позволило «сталеварам» выглядеть так ярко в двух прошедших сезонах.

Так или иначе, ждем Андрея Разина на новом месте работы. В том, что он быстро найдет работу в клубе побогаче, сомнений нет никаких.

Заварухин в «Автомобилисте» еще на 2 года. Простите, что?!

Пока на одной точке КХЛ главный тренер неожиданно уходит в никуда, на другой, а именно в Екатеринбурге, наоборот, предлагают долгосрочный контракт специалисту, которого все давно заранее «отправили» в отставку. Николай Заварухин, который так и не преодолел проклятую для «Автомобилиста» планку первого раунда плей-офф, получил новое соглашение еще на два года. Причем в социальных сетях «Автомобилиста» это подано как победа. «С нами еще на 2 года!» — восклицают посты в аккаунтах Екатеринбурга.

Учитывая, какими финансовыми возможностями обладает уральский клуб и каким составом располагал Заварухин, воспринимать вылет в первом раунде иначе как провал сложно. Да, осенью «Автомобилист» выдал мощнейшую серию из побед и потом еще долго лидировал в Восточной конференции «на багаже». Но во второй части чемпионата команда Заварухина постепенно сползала на довольно посредственный уровень игры, а о стабильности болельщики «Авто» забыли напрочь. Даже в концовке сезона екатеринбуржцы не сумели переломить сопротивление «Амура» на своем льду и потеряли важные очки. Так что попадание в первом раунде на «Металлург» и вылет от него Николай Заварухин может приписать только себе. Хотя у специалиста другая версия событий. По его мнению, все дело в потере основного вратаря.

Фото hc-avto.ru

«Не скажу, что в тактическом плане проиграли, не считаю, что «пять на пять» проиграли. Основная причина — травма вратаря, в меньшинстве пропустили всего в двух матчах, забили хорошие голы «пять на четыре», — заявил после вылета Заварухин.

В свою очередь, директор «Автомобилиста» Максим Рябков, объясняя решение оставить специалиста еще на два сезона, указал на некую «энергетику» команды, которой ранее в клубе не наблюдалось:

— За общим формальным результатом, который показал наш клуб, не надо забывать, что было много вещей, за которые людей можно благодарить, которыми игроки и болельщики могут гордиться...

«Ощущение, что нынешний «Автомобилист» отличался и по энергетике, и по уровню игры в плей-офф, по заряженности от предыдущих версий команды. Из-за этого особенно горько, что все так быстро закончилось. Мы реально играли большинство матчей с позиции силы, в хоккей атакующий, хотелось эту команду людям подольше показывать», — приводит слова Рябкова «Чемпионат».

Звучит красиво, но за ширмой рассуждений об эфемерной энергетике прослеживается куда более материальный и прагматичный расчет руководства «Автомобилиста». Похоже, в Екатеринбурге наконец устали менять наставников от сезона к сезону, не получая результата. На этот раз здесь решили попробовать дать шанс специалисту, у которого не получилось, в расчете, что более долгая работа позволит ему поднакопить опыта и сколотить, наконец, стабильную команду, способную побороться как минимум за финал конференции на Востоке.

Разин пост сдал, Тамбиев — пост принял

В продолжение тренерской темы невозможно обойти стороной персону наставника «Адмирала» Леонида Тамбиева, который со своей командой гостил в Казани в рамках второго раунда Кубка Гагарина. Именно он принял на себя роль главного шоумена на послематчевых пресс-конференциях после вылета «Северстали» Разина из турнира.

Латвийский специалист уже раскрылся как непризнанный (пока что) гений на уровне Континентальной хоккейной лиги — до того его достижения были лишь в ВХЛ. А во время Кубка Гагарина он стал раскрываться как еще один медийный тренер, ничем не уступающий Андрею Разину. Его пресс-конференции полны искренности, здоровой самоуверенности и дерзости. Вот и после первого матча с «Ак Барсом», когда дальневосточники лишь из-за собственной недисциплинированности проиграли в одну шайбу, давал такой бой казанским журналистам, что если бы дело происходило году так в 2019-м, то после каждого ответа можно было бы восклицать: «Раунд!»

При этом Тамбиев вовсе не отказывается от ответов, он отвечает по делу, но если вопросы провокационные, то открыто говорит об этом либо просто красноречиво вздыхает и «поминает имя Господа всуе». Только посмотрите, как артистично ведет себя наставник «Адмирала» после очередного стандартного вопроса. После таких пресс-конференций хочется, чтобы серия Казани и Владивостока продлилась как можно дольше. Хотя бы ради таких послематчевых шоу.