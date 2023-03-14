«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Если вопрос не решится в ближайшее два-три дня, писать буду в Москву»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 10

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Однако люди обращаются не только к Рустаму Минниханову, но и к властям городов и районов. О чем просят татарстанцы раиса и других представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Я прошу вас спасти этот клуб»

Сразу несколько человек просят Рустама Минниханова сохранить центр боевых искусств «Цудзуки» — комментаторы сообщают о его закрытии:

— Рустам Нургалиевич, исәнмесез. Я от своего имени и от имени своих коллег хочу обратиться к вам за помощью. Больше никто не способен нам помочь, вы единственная надежда. Я работаю ведущим инженером на Казанском авиационном заводе, также работаю специалистом по работе с молодежью в центре боевых искусств «Цудзуки». Я отдал 25 лет жизни спорту в этом спортивном клубе, имею много регалий и спортивных достижений. Сейчас занялся тренерской деятельностью в своем родном клубе. Этот клуб имеет огромную историю, высококвалифицированных тренеров, которые, помимо основной деятельности, занимаются патриотическим воспитанием своих учеников. Это очень важно в наше время. Наш клуб закрыли 09.03.2023. Его хотят снести, деньги на капитальный ремонт не выделяют. Я прошу вас спасти этот клуб. Спасите сотни детей, которые с удовольствием посещают все кружки «Цудзуки», спасите историю. Ведь «мы живы, пока помним». Заранее благодарен.

— Рустам Нургалиевич, добрый день! Я работаю детским тренером по каратэ и пара-каратэ в Центре боевых искусств «Цудзуки» в г. Казань. Я выросла в этом клубе и вот уже 15 лет занимаюсь воспитанием подрастающего поколения. «Цудзуки» знают по всей России, сотни детей из разных кружков и секций каждый месяц привозят награды с крупнейших турниров и конкурсов. Но из-за бюрократических проволочек и документов, которые не были вовремя оформлены, наш клуб закрыли и хотят снести. От имени всех сотрудников, от имени сотни детей и подростков прошу вас помочь сохранить этот центр. Не одно поколение людей выросло в стенах этого клуба. Не дайте, пожалуйста, разрушить то, что строилось годами.

Фото: соцсети

— Добрый день! Я в «Цудзуки» с 1995 года, пришел мальчишкой в секцию бокса, а с 2001 года работаю в нем тренером. За время работы подготовил десятки кандидатов в мастера спорта и мастеров, в том числе трехкратного призера чемпионата России (такого результата в республике не было более 20 лет), члена национальной сборной Игоря Царегородцева! Имею благодарность от мэра города И.Р. Метшина за достижение высоких результатов во Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов 2022 года, а так же знак «Отличника физической культуры». Уважаемый Рустам Нургалиевич, в клубе много высококлассных специалистов по работе с детьми и подростками! В это непростое для нашей Родины время, выполняя долг, наши воины на СВО защищают интересы России с оружием в руках, мы же с тренерами «Цудзуки» выполняем не менее важную роль в патриотическом воспитании наших детей и подростков, прививаем здоровый образ жизни и нравственность! Прошу оказать содействие в сохранении нашего клуба «Цудзуки»!

«Пока бесконечный ремонт дорог будет приносить бесконечные деньги определенному кругу лиц, даже существующие и опробованные технологии строительства дорог не помогут»

Также раиса Татарстана просят решить проблему пробок в поселке Куюки:

— Здравствуйте! Решите, пожалуйста, вопрос с пробками в Куюках!

— Здравствуйте. Дорогу Куюкам, с 5 утра пробка — ужас, пожалейте детей, которые едут в город учиться.

На дороги местным властям жалуются и в Казани — на этот раз в контексте их бесконечного ремонта:

— Добрый день! Вопрос к представителям городской администрации. Есть ли возможность строительства дорог, покрытие которых не разрушалось бы хотя бы в течение 3—4 лет? Возможно, такие технологии существуют, и может быть, это будет дешевле: положить один раз качественно на 3—4 года, а не ремонтировать одни и те же участки по два раза в год. Насколько я слышал, [есть] технологии по укладке асфальта, на котором не будут образовываться ямы и колея. Это сильно повысит качество жизни казанцев и гостей столицы. Спасибо!

— Пока бесконечный ремонт дорог будет приносить бесконечные деньги определенному кругу лиц, даже существующие и опробованные технологии строительства дорог не помогут. Асфальт продолжит таять, поэтому из бодрых отчетов чиновников про столько-то построенных километров дорог надо вычитать пришедшие в негодность. Может, тогда осознают, ведь современный российский чиновник живет отчетами и больше ничем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще одна дорожная проблема — ямы:

— А вы видели дыру в асфальте на улице Космонавтов??? На прошлой неделе автобус влетел задним колесом, сегодня машина такси колеса себе оторвала!!! Яма занимает почти две полосы из двух полос. Стоит только красный пластмассовый конус!!! Из-за этой глубокой дыры в асфальте постоянные пробки!!! Неужели нужно два раза в год чинить одно и то же место??? Или таким образом отмываются бюджетные деньги? Такая же ситуация и с постоянным ремонтом ямы около «Лазурных небес», если ехать от улицы Патриса Лумумбы в сторону администрации.

— [Улица] Московская как после бомбежки. Про «Миллениум» молчу вообще уж.

— Добрый вечер, съезд с моста по проспект Победы на Мамадышский тракт в сторону выезда из города, хотя бы там проведите, пожалуйста, работу, заделайте дыры. Там и так вся мамадышка стоит, сейчас вообще ужас что творится, все стоит просто из-за этих ям. Если вопрос не решится в ближайшее два-три дня, писать буду в Москву, безобразие, честное слово.

В основном мэрия на претензии отвечает, что ямочный ремонт будет рассмотрен в текущем году при условии выделения соответствующего финансирования.

Однажды доставщик полчаса кружил вокруг, не веря до последнего, что это жилой дом

Часть обращений к казанским властям касается состояния многоквартирных домов. Так, жительница столицы Татарстана пожаловалась, что в доме №23/78 по улице Ипподромной не было ремонта:

— Это словами не описать, надо смотреть, зайти в подъезды. Облупившийся фасад, побитые стекла, в подъездах деревянные почти сгнившие ступеньки и пролеты, ржавые трубы, вечные засоры, вода и запах в подъездах неописуемы, территория не то что не благоустроена, она вообще ужасна. Однажды доставщик полчаса кружил вокруг, не веря до последнего, что это жилой дом, что тут живут люди и что ему сюда.

Фото: мэрия Казани

В Комитете ЖКХ на это сообщили, что в 2015 году в доме был выполнен ремонт двух подъездов, а в 2023 году планируется выполнить работы по замене инженерных систем электроснабжения.

Есть и случаи незаконченного ремонта:

— Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда будет доведен до конца ремонт в доме Зорге, 48? Ремонт сделан только на некоторых этажах, и то не до конца.

В том же Комитете ЖКХ сообщили, что в 2020 году выполнен ремонт подъезда и неотапливаемой лестничной клетки с 1 по 3 этажи, в прошлом году — установили металлические противопожарные двери на переходные лоджии и отремонтировали лестничные клетки напротив лифта с 4 по 7 этажи. Работы по ремонту подъезда с 7 по 14 этажи с заменой дверей на переходные лоджии планируется выполнить в этом году в соответствии с титулом проекта производства работ 2023 года. Однако такой ответ не устроил местную жительницу:



— Спасибо за ответ, да, противопожарные двери установили. Это я про свой этаж 6 говорю, покрасили предлифтовую зону, но двери, ведущие в коридор, где квартиры, оставили вообще без покраски даже. Выглядит ужасно, с одной стороны все поменяли, покрасили, а с другой двери 40-летней давности.

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