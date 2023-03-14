Институт Астаны у сибирских татар

Фото: Варваринская астана (Ярковский район Тюменской области, Россия) / Дмитрий Кошелев / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

У сибирских татар есть своя Астана — так называли захоронения первых исламских миссионеров и места жительства мусульманских святых. К настоящему моменту в регионе выявлено порядка 80 таких мавзолеев. Подробнее об этом явлении пишет исследователь Ришат Рахимов. «Реальное время» предлагает ознакомиться со статьей автора из книги «История и культура татар Западной Сибири».

Астана у сибирских татар — это мавзолеи или захоронения первых исламских миссионеров, а также места, где жили мусульманские святые и проповедники. По словам исследователя этого вопроса Ришата Рахимова, «арабский термин означает буквально «порог двери», «вход во дворец». На персидском языке — это «порог», «царский двор, дворец счастья», «место отдыха и сна», «могилы пророков и других святых людей».

Вот что об этом написано в книге «История и культура татар Западной Сибири» (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2015). Автор статьи об Институте Астаны — Ришат Рахимов, далее цитируется его текст:

Поход первых исламских миссионеров в Западную Сибирь дал толчок появлению в последующем у сибирских татар особого социально-религиозного института Астаны. В его основу заложен культ «святых» (авлийа) — шейхов, принявших мученическую смерть и ставших шахидами во имя ислама.

Данный социальный институт сибирских татар в течение нескольких столетий оформился в целостную систему, характеризующуюся устойчивой структурой и набором неотъемлемых элементов: мавзолеи первых исламских миссионеров (Астана), хранители мавзолеев (карауцы), грамоты хранителей (сачара, цацра), обряд поминовения (катым), пожертвования (садака), а также паломничество к мавзолеям шейхов (зиярат).

В структуре института Астаны можно выделить следующие самостоятельные комплексы:

установки и образцы поведения (традиции почитания первых исламских миссионеров и их мавзолеев, связанные с этим этические нормы, обряд поминовения, пожертвования);

культурные символы (грамота хранителя);

утилитарные культурные черты (мавзолеи шейхов с традиционными сооружениями);

социальные роли и статусы (хранитель Астаны и его обязанности).

К настоящему моменту на территории юга Западной Сибири выявлено около 80 мавзолеев первых исламских миссионеров — астана

Например, Астана Искерская находится в Тюменской области (Тобольский район, село Преображенка). Фото: татаровед.рф

Большинство астана расположены на берегах рек или же в непосредственной близости к пойме рек. Иногда они находятся в лесу или на берегу озера. Во всех случаях — это высокие незатапливаемые участки. Так, на берегу Ишима выявлено 2 мавзолея, Иртыша — 35, Тобола — 13, Вагая — 4, Агитки (правый приток Вагая) — 6, Туры (левый приток Тобола) — 3. Вдали от рек находятся 14 мавзолеев. Большинство из них располагаются на берегах озер, расположенных в труднодоступных болотисто-лесных массивах подтаежной зоны.

По местонахождению мавзолеи можно разделить на четыре категории: 1) астана в черте поселений; 2) на кладбищах; 3) вблизи поселений; 4) вдали от поселений.

Из 77 выявленных астана в черте деревень и сел находятся 11; на кладбищах — 18; в лесу, в поле и на болотах в пределах 2–3 км от населенных пунктов (в т.ч. ныне нежилых) — 23; вдали от поселений — 25 астана. Вероятно, на выбор места захоронения миссионеров влияло множество факторов.

Как описывается в текстах грамоты хранителя, иногда погребенье происходило в процессе военных столкновений, маршей. Возможно, в некоторых случаях смерть настигала шейхов в местах со сложными ландшафтными условиями (болота, тайга), что затрудняло перемещение покойного. Но можно с уверенностью говорить, что во всех случаях мавзолеи располагаются на сухих возвышенных местах, даже если находятся на берегах болотистых озер. В большинстве же случаев мавзолеи возводились по тем же принципам, что и кладбища. При этом необходимо учитывать, что некоторые астана, расположенные в черте поселений или на кладбищах, являются относительно поздними перезахоронениями.

По итогам исследований мавзолеев шейхов их можно классифицировать по статусу и выделить два типа: большие (оллы, зур) и обычные. К первому типу относятся мавзолеи предводителей первых исламских миссионеров и их ближайших помощников. Как правило, эти астана являются общеизвестными среди всего сообщества хранителей астаны, имамов и простых мусульман региона. Самой известной и почитаемой астаной является Баишевская Астана (мавзолей Хаким-ата).

Баишевская Астана тоже расположена в Тюменской области, Вагайский район, д. Баишево. Фото: Дмитрий Кошелев/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Существует убеждение, что если человек не имеет возможности совершить хадж в Мекку, то он может восполнить это, совершив семикратное паломничество к могиле шейха Хаким-ата. В тексте «Грамоты хранителя Юрумской Астаны» это звучит так: «Меккинские мужавиры говорили, кто посещает могилу Хаким хазрата, тот получит уважение паломника в Мекку».

Ко второму типу астана относятся мавзолеи остальных миссионеров из числа «шейхов Багаутдина», членов их семей, воинов, сопровождавших шейхов, поваров, лекарей. Отношение той или иной астаны к категории обычных (ординарных) нисколько не умаляет их значимость для местных мусульман. Среди них мавзолеи шейхов, чьи имена или имена их учителей известны во всем исламском мире (...).

Институт хранителей Астаны существует сотни лет и хорошо сохранился до наших дней. За каждой астаной был закреплен хранитель — караучи, корауцы. Считается, что он принадлежит к роду шейхов (шикх тугум).

Главным символом хранителя астаны является сачара, цəцрə, шажерэ — рукопись в виде свитка. Арабское слово шаджара (буквально — дерево) трансформировалось в сибирско-татарское сачара, цəцрə. Шажерэ — устное или письменное историко-генеалогическое предание, где сведения о происхождении рода, племени, народа и их былой родоплеменной организации дополнялись описаниями исторических событий и документами. У хранителей астаны это свиток, куда могут входить еще силсила и религиозные тексты.

Силсила — это родословная суфийских шейхов или хранителей астаны. Принцип составления силсила позволяет видеть преемственность традиций. Существует две схемы обретения духовного знания: наследование духу умершего — увайси и наследование по генетическому родству — шейх-заде.

В советский период, во времена жесткой антирелигиозной политики, большинство свитков хранителей было утрачено, а арабская графика забыта. Сохранившиеся грамоты, как правило, содержались в строжайшем секрете и об их существовании часто не знали даже ближайшие родственники. Свиток доставали только в особых случаях — для зачитывания списка мавзолеев во время обряда поминовения и религиозных праздников. Но, тем не менее, свиток постепенно ветшал, поэтому существовала традиция «переписывания сачары».

Ришат Рахимов. Институт Астаны/История и культура татар Западной Сибири (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015).

Текст публикуется в сокращенном виде.