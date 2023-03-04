День в истории: рождение Табеева, премьера «Лебединого озера» и смерть Гоголя

Чем примечательна дата 4 марта?

Сегодня, 4 марта, в мире празднуют Всемирный день инженерии, в России — День создания медицинских вытрезвителей МВД РФ. 4 марта на сцене Большого театра состоялась премьера балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро», в Бермудском треугольнике пропал «Циклоп», а на рынке появились карманные радиоприемники. Родились: первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев, востоковед Василий Васильев, режиссер Ринат Ташимов, астроном Евгений Перепелкин. Умерли: писатель Николай Гоголь, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, актер Евгений Евстигнеев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый секретарь Татарского обкома КПСС

4 марта 1928 года родился Фикрят Табеев, первый секретарь Татарского обкома КПСС в 1960—1979 годах. Карьера выпускника Казанского университета началась в тех же стенах: на кафедре политэкономики. Вскоре он получил должность партийного работника: с 1959 года стал вторым, а с 1960 — первым секретарем Татарского обкома КПСС. Через несколько лет он был вызван в Москву ко второму секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову и назначен послом СССР в Афганистане. Фикрят Ахметжанович сыграл большую роль в развитии машиностроения и нефтяной промышленности в Республике Татарстан. Под его руководством разведали и впустили в эксплуатацию месторождения нефти и основали Нижнекамск, где построили ряд крупных химических заводов, в том числе — «Нижнекамскнефтехим».



Фото: kpfu.ru

4 марта 1818 года родился Василий Васильев, русский востоковед, профессор Казанского и Петербургского университетов, один из основоположников русской школы буддизма. В 1834 году поступил в Казанский университет на отделение восточных языков историко-филологического факультета. Именно тогда Василий Павлович создал работу «Дух Алтан-гэрэла», за которую получил степень магистра восточной словесности. В 1851 года стал профессором на кафедре китайской и маньчжурской словесности в Казанском университете. Через несколько лет был переведен в Санкт-Петербургский университет, где занял пост декана восточного факультета. Василия Васильева по праву считают основоположником российской школы китаеведения и буддологии. Он не только изучал эти темы, но и стал автором большого количества трудов по истории Китая и Центральной Азии, географии Китая, синологической лингвистики.

4 марта 1989 года на свет появился Ринат Ташимов, уроженец татарской деревни Инцисс в Омской области. Работы сценариста, драматурга и режиссера неоднократно высоко оценивались жюри конкурсов драматургии. Ташимов — двукратный победитель Международной премии молодых драматургов «Евразия», его «Шайтан-озеро» назвали пьесой года на конкурсе «Кульминация». Впрочем, также известен скандалами вокруг спектакля по пьесе «Первый хлеб», на которую неоднократно подавали жалобы за оскорбление чувств ветеранов.

Фото: Максим Платонов

4 марта 2022 года «Реальное время» сообщило, что «Водоканал» приступил к реконструкции самого ветхого участка третьего северного коллектора, который грозит прорывами стоков в Ново-Савиновскому району. На ремонт аварийного отрезка в 680 метров, расположенного вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, выделено 400 млн рублей. Глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров заверил, что восстановительные работы пройдут без отключений жителей и завершатся в августе. К концу года в Казани будет полностью отремонтирован весь 8-километровый северный канализационный коллектор, что обойдется в 1,6 млрд рублей собственных средств МУП. Однако обещание завершить ремонт к декабрю 2022 года не было сдержано, они ведутся до сих пор.

Умер Гоголь

4 марта 1852 года умер Николай Васильевич Гоголь, русский прозаик, драматург, публицист и критик. Он начал писать еще в гимназии, размещая материалы в собственном рукописном журнале «Звезда». Гоголь быстро прославился и взбудоражил общество такими произведениями, как «Мертвые души», «Ревизор», «Женитьба», «Записки сумасшедшего». Современные исследователи считают, что автор оказал значительное влияние не только на русскую, но и на мировую литературу.

4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком — балетмейстер Вацлав Рейзингер. Удивительно, что четырехактный спектакль потерпел провал. Критики разнесли в балете все кроме музыки. Это было первое балетное произведение Чайковского.

Источник wikipedia.org

Таинственный Бермудский треугольник

4 марта 1918 года в водах Бермудского треугольника пропало военно-морское судно «Циклоп» вместе с 306 пассажирами и командой. Оно было одним из самых больших в составе военно-морского флота США. Длина судна составляла 180 метров. Известно, что последний сеанс связи с «Циклопом» произошел в тот же день в районе Бермудского треугольника, после этого корабль больше никто не видел. Бермудский треугольник расположен между Бермудскими островами и знаменит таинственными исчезновениями морских и воздушных судов.

4 марта 1955 года корпорация Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. Это новинка и положила начало успеху компании. Приемник, хоть и назывался карманным, в карманы одежды совершенно не помещался. Тогда компания сшила специальные рубашки с увеличенным карманом для того, чтобы при продаже продемонстрировать, как легко туда помещается новый продукт.