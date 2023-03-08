Елена Чайковская: знаменитый тренер по фигурному катанию и танцам на льду

Елена Прекрасная мирового фигурного катания

По окончании юниорского и перед стартом взрослого чемпионата мира по фигурному катанию спортивная редакция «Реального времени» хочет напомнить о главном тренере нашей сборной — блистательной Елене Чайковской, фигуристке, тренере танцевальных пар. Собственно говоря, самих обязанностей, по сути, особо нет, но по штатному расписанию должность имеется, и занимал ее зачастую президент национальной федерации.

Детство в Казахстане

Елена Чайковская (урожденная Осипова), родившись в Москве, детство свое провела в Чимкенте (ныне Шымкент), который находится в Южном Казахстане.

«Осенью 1941 года гитлеровцы подходили к Москве, и меня с мамой, как «фольксдойче», то есть исконных немцев, живущих в России, выслали подальше — с глаз долой, из сердца вон. За три тысячи километров от столицы. Почему мы оказались в числе немцев? В маминой метрике стоит запись «Татьяна Пастухова». Но вообще-то она по матери Гольман — или, если соблюдать правила немецкого произношения, Хольман», — так писала о себе Елена Чайковская в автобиографической книге. Но тут важно пояснить. Ее семью отправили в Чимкент, что позволяет отнести семейство к ссыльным, но, с другой стороны, этот город в советском Казахстане стал одним из многих, куда во время войны были эвакуированы 17 заводов и фабрик и множество мирных жителей. Так что «репрессированные» и эвакуированные мало чем отличались друг от друга, а потому не стоит тут нагнетать страсти. И уж тем более пытаться причислять семейство Чайковских к пострадавшим от Советской власти.

В дополнение к сказанному напомним, что во время Великой Отечественной будущий тренер сборной СССР и алма-атинского «Динамо» Эдуард Айрих и его супруга Эмилия Беккель с двумя детьми были депортированы из Немецкой автономной республики в Саратовской области, ныне город Маркс, и перемещены в Красноярский край. Это было жестко, возможно, даже жестоко, но сколько было немецких резидентов в СССР, даже НКВД не мог сказать. К примеру, один из создателей общества «Мемориал» Яков Эттингер вспоминал, как в его родном Киеве с приходом гитлеровцев учительница немецкого языка Анна Оттовна Офли-Заде (муж был турок, отсюда и эта фамилия) начала разгуливать с нацистской повязкой на рукаве, поскольку, как выяснилось, ранее она негласно работала резидентом немецкой разведки. «Вместе с оккупантами активное участие в акциях против евреев принимали и литовский, и украинский батальоны СС, а также местные полицаи. Аналогичную роль играли и местные немцы, так называемые фолькдсойче, ставшие в своем большинстве опорой оккупантов». Повторим, это пишет очевидец событий Эттингер, и он не поборник советской власти, а совсем даже наоборот. Это сказано в адрес тех, кто сейчас вспоминает советских немцев, переживших, по мнению нынешних «историков», незаслуженные военные репрессии.

Фото shymkent13.ru

Внучка баронессы

Возвращаясь к Чайковской: в отличие от Айриха и многих других немцев, она была еще и представительницей буржуазного класса.

Вот еще цитата Чайковской из интервью ОТР:

Дмитрий Кириллов: Вы прям как баронесса.

Елена Чайковская: Я баронесса и есть.

Дмитрий Кириллов: У вас действительно есть немецкие дворянские корни?

Елена Чайковская: Конечно.

Бабушка Елены Анатольевны — дочь барона Гольмана из уважаемого и богатого дворянского рода. С доходными домами. После революции 1917 года большую часть недвижимости, конечно же, у семьи отобрали. Например, знаменитое подворье в Сокольниках. Другая ветвь маминого рода тянется к изготовителю фарфора Барулину.

Вот еще одна цитата из книги Чайковской: «Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, глава Госкомитета по печати и заместитель министра иностранных дел Борис Пастухов — мой старший двоюродный брат. Мы это нигде никогда не афишировали. Его отец и моя мать — родные брат и сестра.

Борис всегда был отличником в учебе, но уже в Бауманке его начали выдвигать по линии комсомола. Сначала он стал секретарем комитета комсомола института, потом Дзержинского райкома — и пошел вверх по этой линии».

Любопытно, что Борис Пастухов, работавший первым секретарем ЦК ВЛКСМ четыре года (1978—1982), умер 19 января 2021 года, но ни в одном из текстов, посвященных его жизни и смерти, не был указан факт родства с баронессой Гольман.



Борис Пастухов. Фото Council.gov.ru

Начало тренерской карьеры



Тренировать Чайковская начала довольно рано и достаточно случайно. Если рассказывать всю историю, то такое могло произойти только в СССР, и только на заре развития фигурного катания. Суть в том, что молодой тренер Виктор Рыжкин работал с Татьяной Тарасовой (той самой, Татьяной Анатольевной) и ее партнером Григорием Проскуриным. Хореографом к ним пришла Елена Чайковская, которой было чуть за двадцать. После чего Рыжкин... оставил тренерскую работу и начал танцевать с Людмилой Пахомовой (А кто бы отказался?). Тарасова и Проскурин, оставшись без наставника, начали работу с молодым хореографом Чайковской. К которой пришли тренироваться... Рыжкин с Пахомовой.

Через два года Рыжкин стал кататься с Ириной Гришковой, а Чайковская поставила в дуэт с Пахомовой Александра Горшкова.

Из школьного класса Лены Осиповой впоследствии вышел трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виктор Кузькин. В хоккей он, как и многие дети войны, пришел достаточно поздно, впервые сыграв только в 13 лет, а уже через десять лет стал олимпийским чемпионом и является (один из немногих хоккеистов) трехкратным олимпийским чемпионом. Кузькин, по школьным воспоминаниям фигуристки, «необыкновенный балбес», трагически погиб, ныряя с аквалангом в Сочи. Ему шел 68-й год.

Напиши Кузькин свою автобиографию, и ему, наверное, тоже нашлось бы что сказать о Елене Прекрасной советского и российского фигурного катания, но надо отдать должное Елене Анатольевне, она сама обладает невероятным чувством самоиронии. Вспоминала, что как-то на Новый год к ней приехало много врачей, оставшись ночевать. С утра приехал артист Александр Ширвиндт, прошелся по даче, заглянул в баню и задумчиво изрек: «Ленка, у тебя куда ни зайдешь, всюду врачи пьяные валяются…» Для того чтобы понять интонацию Ширвиндта, просто пересмотрите эпилог второй серии «Иронии судьбы», когда он заявился к протрезвевшему Лукашину (Андрею Мягкову), которого сам накануне спаивал под укоризну Александра Белявского: «Доктор отказывается пить за здоровье».

Фото из архива семьи Чайковских/sport-express.ru

Богема



Советская богема — это окружение Чайковской, не меньшее, чем спортивное. Друг семьи Александр Гольдштейн увековечил олимпийский танец «Кумпарсита» Пахомовой и Горшкова в восьмом выпуске советского мультшедевра «Ну, погоди!».

На фотографиях застолий четы Чайковских можно увидеть не только упомянутого Ширвиндта, но и Марка Захарова, Аркадия Арканова. Хотя Арканов, конечно же, сам выходец из спортивной среды. Он знаменит тем, что являлся страстным поклонником футбольного «Торпедо», помимо того, сам занимался шахматами, о чем вспоминал тренер Яков Нейштадт (кстати, кузен драматурга Виктора Ардова, написавшего сценарий к картине «Счастливый рейс, в котором снималась юная Лена Осипова): «У меня в шахматном кружке при мединституте занимался парень по фамилии Штейнбок. Говорил, что имеет первый разряд, но я ставил его в команде 12-м запасным… Когда спустя годы мы как-то встретились, я спрашиваю его: «Как дела?» А он говорит, что медицину забросил, стал писателем. «Что-то я не слышал про такого писателя Штейнбока…» — «Так я теперь Арканов».

Любопытно, что его гражданская жена уехала с его сыном во Францию в 1978 году, младший брат Валерий Штейнбок с их матерью Ольгой Брандман перебрались в 1980-м в американский Бостон. Это 70-80-е, времена, когда из Союза уехали бывшие коллеги Чайковской по фигурному катанию, а на тот момент артисты ледового театра Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

Уехала Суламифь Мессерер, в прошлом чемпионка СССР по плаванию, а затем балерина, сбежала в Англию в 1980 году в возрасте 71 года. Между тем Чайковская работала с хореографом Азарием Плисецким (братом балерины Майи Плисецкой). Он женился на кубинской танцовщице Лойпе Араухо, из-за чего какое-то время проживал на Кубе, а вернувшись в Москву, стал помогать Пахомовой и Горшкову, исподволь меняя и мировые танцы на льду. Любопытно, что Азарий — это сын Рахиль Плисецкой, которая также жила в том самом казахском Чимкенте на положении ссыльной, как и семейство Лены Осиповой, в будущем Елены Чайковской.

Могла бы уехать сама Чайковская? Наверное, нет, она и не уехала. В том числе и потому, что родина была подчас строга, а подчас спасала. У ее супруга, Анатолия Чайковского, во время Великой Отечественной погибли двое дядей со стороны матери, летчик и танкист, а со стороны отца расстреляли 16 человек в Бабьем Яру, под Киевом. И вот в те времена, когда из СССР уезжали родственники Арканова, Мессерер, Белоусова и Протопопов, майор МВД Елена Чайковская праздновала олимпийское золото 1980 года, которое завоевали ее ученики Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

В 2014 году Карпоносов, а в начале 2023 года Линичук, работавшие в последнее время в Америке, последовательно вернулись в Россию. А их тренер Чайковская возглавила сборную страны после смерти первого из ее великих учеников — Александра Горшкова.

P. S. Среди учениц Елены Чайковской были Мария Бутырская, супруга экс-хоккеиста «Ак Барса» Вадима Хомицкого, и Кристина Обласова — бывшая жена экс-хоккеиста «Нефтехимика» Сергея Конькова.



Джаудат Абдуллин